Ce spune Cătălin Botezatu despre ochelarii de soare stil „Top Gun” ai lui Emmanuel Macron. Cât costă o perechi
Superscrieri 2025 -- ediția aniversară a premiilor de jurnalism se extinde cu 4 categorii noi. Înscrieri până pe 31 ianuarie
Pro sau contra sistem centralizat de termoficare? Cum se încălzesc Bucureștiul și marile orașe din România în cea mai geroasă iarnă din ultimii ani și de ce oamenii sunt nemulțumiți în ambele variante
24 ianuarie 1859, ziua în care s-a născut România modernă
Unde fugim de acasă, pe ninsoare. Escapade scurte lângă Iași, cu final la cald
Noi reguli de circulație pentru șoferi în intersecția de la Cotnari. Va fi interzis virajul la stânga spre Podu Roș sau Bucium
Un fost senator de Suceava a dat politica pe sutană. El s-a preoțit la 70 de ani și va sluji fără salariu
Iași, orașul în care oamenii muncesc mult și nu mai văd direcția. „Ne descurcăm, dar nu construim”
Părinți în contratimp. Copilăria strivită între notificări și „urgent”
Bombă din dosarul lui Dumitru Buzatu. Decizie de ultimă oră
Iașul, noul pol al locurilor de muncă din România
Iașul se oprește pentru Unire: transportul public, deviat timp de 8 ore
Drumul Expres Suceava–Siret prinde viteză: ultimul lot a intrat în licitație!
Ziua Unirii: spectacol, manifestări oficiale, restricții de circulație. Vine și Nicușor Dan. Tot ce trebuie să știți despre sărbătoarea din Piața Unirii
Friptura perfectă acasă. Regula simplă pe care o sari aproape mereu
Iei magneziu pentru cârcei? Când funcționează și când te păcălește cauza reală
Nou record istoric pentru aur: gramul se apropie alarmant de 700 de lei. Explicațiile unui analist
Rețeta de sâmbătă care salvează weekendul. Cartofi zdrobiți cu usturoi și afumătură crocantă
Casa Albă a publicat o imagine cu Trump și un pinguin în Groenlanda. Doar că pinguinii nu trăiesc acolo
Ce spune Cătălin Botezatu despre ochelarii de soare stil „Top Gun” ai lui Emmanuel Macron. Cât costă o perechi
Superscrieri 2025 -- ediția aniversară a premiilor de jurnalism se extinde cu 4 categorii noi. Înscrieri până pe 31 ianuarie
Urinări dese noaptea la femei. Ce înseamnă și de ce apare această problemă?
24 ianuarie 1859, ziua în care s-a născut România modernă
Ultima româncă de la AO, eliminatăGabriela Ruse, după înfrângerea cu Mirra Andreeva: „Asta ar fi trebuit să fac” » Câți bani a câștigat
Ce nu știe nimeni despre Unirea Principatelor. Politicienii români se înghesuie să meargă la Iași de Mica Unire, dar fac o greșeală istorică
Pro sau contra sistem centralizat de termoficare? Cum se încălzesc Bucureștiul și marile orașe din România în cea mai geroasă iarnă din ultimii ani și de ce oamenii sunt nemulțumiți în ambele variante
Unde fugim de acasă, pe ninsoare. Escapade scurte lângă Iași, cu final la cald
Noi reguli de circulație pentru șoferi în intersecția de la Cotnari. Va fi interzis virajul la stânga spre Podu Roș sau Bucium
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul pe clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
Glicemia mărită, cifra care te sperie, dar nu pune singură un diagnostic. Ce înseamnă și ce ai de făcut, concret
Un fost senator de Suceava a dat politica pe sutană. El s-a preoțit la 70 de ani și va sluji fără salariu
Iași, orașul în care oamenii muncesc mult și nu mai văd direcția. „Ne descurcăm, dar nu construim”
Părinți în contratimp. Copilăria strivită între notificări și „urgent”
De ce, în Elveția, băncile au dobândă zero? Care este explicația?
