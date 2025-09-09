2026 va aduce un șoc fiscal. PFA-urile câștigă teren, SRL-urile ies pe minus

* începând cu 1 ianuarie 2026, antreprenorii din servicii – de la IT și consultanță, până la cabinete medicale din Iași – vor resimți o creștere brutală a poverii fiscale * pachetul legislativ în dezbatere schimbă radical calculele: SRL-urile vor fi lovite de o dublă impozitare, în timp ce PFA-urile devin, paradoxal, mai avantajoase



În 2025 părea că „Pachetul 2” de modificări fiscale s-a așezat pe teren solid. Plafonul de 500.000 euro pentru microîntreprinderi oferea încă oxigen businessurilor bazate pe know-how și practică liberală – un model de afacere clasic pentru Iașiul universitar și pentru sectorul său în creștere de IT, consultanță și servicii medicale.

Dar de la 1 ianuarie 2026, tabloul se schimbă dramatic. Noul plafon pentru microîntreprinderi taie brutal accesul la regimul de 3%, iar reducerea la 100.000 euro venituri anuale va scoate din joc mii de firme locale. Tot atunci intră în vigoare și noul plafon CASS: 72 de salarii minime, față de 60 cât era în 2025.

Cifrele reci ale tranziției fiscale

Pentru PFA-uri cu angajați, povara crește: +4.374 lei/an față de 2025. Impozitarea efectivă urcă de la 24,58% la 26,04%, iar venitul net scade cu circa 365 lei lunar. Pentru SRL-uri, șocul este devastator: de la regimul micro (3%) în 2025 se trece la impozit pe profit (16%) + impozit pe dividende (16%). Nota de plată suplimentară: +42.120 lei/an. Povara urcă de la 18,64% la 32,68%. Venitul net scade cu peste 3.500 lei lunar.

Rezultatul? În 2026, PFA-urile devin mai rentabile decât SRL-urile cu aproape 20.000 lei/an net.

Vocea expertului

„O analiză între regimul de micro din 2025, cel de profit în 2026 și cel de PFA este esențială pentru alegeri fiscale corecte”, subliniază economistul Loredana Mihăilă, vicepreședinta Organizației Femeilor de Afaceri, autorul acestui studiu. Cu o experiență de aproape 30 de ani în consultanță financiară, Loredana Mihăilă sprijină antreprenorii în lupta cu un mediu fiscal tot mai imprevizibil. „Misiunea mea este să fiu alături de afacerile care își doresc o creștere sustenabilă. Rolul meu nu se rezumă doar la construirea unei relații echilibrate cu statul, ci și la sprijinirea companiilor pentru a reduce riscurile fiscale, a preveni litigiile și a dezvolta soluții durabile. Un business prevăzător este un business cu viitor”.

Impact direct pentru Iași

Pentru Iași, schimbările fiscale nu sunt doar o problemă de contabilitate. Ele riscă să înghețe inițiativa, să forțeze migrarea spre alte forme de organizare sau chiar să împingă tinerii profesioniști spre emigrare. Antreprenorii locali, care deja jonglează între chirii, salarii și inflație, vor descoperi că în 2026 statul mușcă mai adânc din profit decât oricând în ultimul deceniu. Concluzia e dură: dacă în 2025 SRL-ul era alegerea „curată” și scalabilă, în 2026 PFA-ul devine scutul de avarie. Iar pentru antreprenorii din Iași, oraș în care fiecare leu reinvestit face diferența, această mutație fiscală riscă să frâneze dezvoltarea întregului mediu de afaceri.