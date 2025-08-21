219 locuri de parcare, scoase la licitație la Iași. Două cartiere vizate

* 113 locuri de parcare sunt situate în parcarea de reședință din zona Calea Galata, iar 106 în zona Bulevardul Chimiei ANL * cei interesați trebuie să își depună dosarele de participare până pe 28 august 2025

Problema locurilor de parcare din Iași continuă să fie una dintre cele mai sensibile pentru locuitorii orașului. Direcția Exploatare Patrimoniu anunță că pe 2 septembrie 2025 vor avea loc două licitații publice cu strigare, în cadrul cărora vor fi puse la dispoziția ieșenilor 219 locuri de parcare de reședință. Evenimentul va fi găzduit la sediul instituției, din Șos. Națională, nr. 43.

Prima rundă: Calea Galata

La ora 10.00 se va desfășura prima licitație, în care vor fi disponibile 113 locuri de parcare, situate în parcarea de reședință din zona Calea Galata. Acestea sunt numerotate de la 2 la 17, 19-29, 31, 32, 35, 36, 39-48, 50-62, 65-67, 70, 72-74, 78, 86, 87, 89-95, 99-107, 109-112, 114-124, 126, 127, 129, 133-137 și 139-148.

Au dreptul de a participa la licitație locatarii din blocurile E1A, E2A, E2B, E4A, F1B, F1C, F1D, F3A și F3B.

A doua rundă: Bulevardul Chimiei – ANL

La ora 11.30 va fi organizată a doua licitație, pentru 106 locuri de parcare, amplasate în parcarea de reședință din zona Bulevardul Chimiei ANL. Acestea corespund numerelor 2, 3, 11, 21, 29, 39, 44, 49-52, 54, 55, 57, 62-70, 72-74, 78, 80, 103-107, 112, 135-137, 145, 147, 151, 158, 161, 162, 164-167, 169, 170, 174, 179, 183-186, 188-190, 193, 197, 198, 201, 208, 217, 235-237, 241, 246, 253, 256-260, 262, 265, 267-275, 277-282, 285-289, 291, 293-300.

La această rundă pot participa locatarii din blocurile I11, I12, I21, I22, I23, I31, I32, I33, I4, dar și cei care locuiesc în Blocurile Sociale nr. 7-17 și în Blocurile ANL nr. 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 și 73.

Cei interesați trebuie să își depună dosarele de participare până pe 28 august 2025, ora 13.00. Documentele solicitate se transmit în format electronic (scanate) la adresa: licitatii.camera12@gmail.com, adresă destinată exclusiv acestei proceduri.

Documentația completă și condițiile de participare pot fi obținute de la Direcția Exploatare Patrimoniu, telefon 0232.264.246, interior 113. Carmen DEACONU