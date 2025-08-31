31 august, punerea în raclă a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului și Ziua Limbii Române

În data de 31 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește „Punerea în raclă a Cinstitului Brâu al Maicii Domnului”. Relicva, despre care tradiția spune că a fost țesută din păr de cămilă de însăși Preasfânta Fecioară, a fost păstrată multă vreme la Ierusalim și adusă apoi la Constantinopol de împăratul Arcadie, fiul lui Teodosie cel Mare, la sfârșitul secolului al IV-lea. În veacul al X-lea, împăratul Leon cel Înțelept a deschis racla în semn de credință și a așezat brâul peste împărăteasa Zoe, care era grav bolnavă; vindecarea ei a fost socotită o minune și a stat la temelia instituirii sărbătorii de astăzi. Tot în această zi, calendarul ortodox amintește și de înnoirea unei biserici închinată Maicii Domnului din cetatea Neoria.

În tradiția greco-catolică, aceeași zi este închinată Cinstitului Brâu al Maicii Domnului, iar Biserica Romano-Catolică îi pomenește pe sfinții Raimund Nonnatus, Nicodim și Iosif din Arimateea.

Pe plan cultural și civic, 31 august are pentru români o semnificație aparte: este Ziua Limbii Române, celebrată atât în țară, cât și în comunitățile istorice și diaspora. Instituită pentru prima dată în Republica Moldova, în anul 1990, pentru a marca revenirea la grafia latină, sărbătoarea a fost recunoscută și în România prin lege în anul 2013. Este o zi în care limba română, „patria spirituală” a tuturor vorbitorilor ei, este cinstită prin manifestări culturale, educative și artistice, atât în interiorul granițelor, cât și dincolo de ele.

Astfel, 31 august unește două dimensiuni esențiale ale identității românești: credința, prin venerarea Brâului Maicii Domnului, și cultura, prin cinstirea limbii române, liant al unui neam răspândit în lume.