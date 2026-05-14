Esplanada Palatului Culturii din Iași găzduiește, începând de mâine, a edițiw a XXVI-a a Târgului Meșterilor Populari. Evenimentul aduce în centrul orașului ateliere, demonstrații live și obiecte tradiționale lucrate manual.

Târgul este organizat de Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Primăria și Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”.

Evenimentul reunește artizani din mai multe zone etnografice ale României, dar și din Republica Moldova. Pentru public, miza nu este doar achiziția unor obiecte tradiționale, ci întâlnirea directă cu oamenii care le creează și cu tehnicile transmise între generații.

Demonstrații live de olărit, lemn, măști și icoane

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor putea urmări demonstrații și activități interactive de tip atelier.

Vor fi prezentate meșteșuguri precum olăritul, prelucrarea lemnului, industria casnică, portul popular, încondeierea ouălor, pielăritul, blănăritul, confecționarea măștilor populare, realizarea de icoane, podoabe și împletituri din sfoară.

„Aceste activități aduc în fața publicului diferența dintre un produs realizat în serie și unul lucrat manual, etapă cu etapă. Într-o piață în care obiectele industriale sunt dominante, târgul pune accent pe timpul, migala și materialele folosite în meșteșugurile tradiționale”, a spus Silvia Cozmâncă, artist popular și președinta Asociației „ART – Meșteșugurile Prutului”.

Meșterii populari, în centrul evenimentului

Managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei, subliniază că, în cazul unui astfel de târg, atenția se mută de la obiectele de patrimoniu la creatorii lor. „Dacă la un eveniment muzeal clasic, expozițional, în centrul atenției sunt obiectele de patrimoniu, în cazul manifestărilor de tip târg, vedetele sunt meșterii populari”, afirm[ Apreotesei. Târgul are și o componentă economică importantă pentru artizani. Pentru mulți dintre ei, evenimentele de acest tip sunt ocazii de vânzare directă, fără intermediari. Veniturile obținute sprijină atelierele, cumpărarea materiei prime și continuarea unor meserii aflate sub presiunea îmbătrânirii meșterilor și a lipsei de ucenici.

Maura ANGHEL