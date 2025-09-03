600 de elevi români și ucraineni din Iași primesc sprijin pentru noul an școlar

La început de septembrie, Iașul se pregătește nu doar pentru redeschiderea școlilor, ci și pentru o lecție de solidaritate. Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 11.00, în Parcul Expoziției, Primăria Municipiului Iași și Direcția de Asistență Socială organizează o nouă ediție a acțiunii cultural-caritabile „Copii de nota 10”, destinată familiilor defavorizate.

În total, aproximativ 600 de copii din clasele 0–VIII vor beneficia de ajutor: 500 provin din familii ieșene aflate în situații de risc, iar 100 sunt copii din Ucraina refugiați la Iași împreună cu familiile lor.

Fiecare copil va primi un pachet cu rechizite școlare, în valoare de 170 de lei, care să le ofere un start mai bun la început de an. Printre acestea se află penar, stilou cu rezerve, pixuri, creioane, caiete de matematică și dictando, bloc de desen, set de pensule și alte materiale esențiale.

Acțiunea nu se limitează doar la partea practică, ci are și o componentă culturală. Organizatorii au pregătit un moment artistic special, pentru a oferi copiilor o atmosferă de sărbătoare, dar și un sentiment de apartenență și bucurie. „Este un gest mic în comparație cu nevoile reale ale familiilor, dar un pas important pentru a le arăta acestor copii că nu sunt singuri. Educația este cheia unui viitor mai bun, iar noi, ca administrație locală, avem datoria să sprijinim accesul la școală pentru fiecare copil”, au transmis reprezentanții Primăriei Iași.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Ateneul Național din Iași, Servicii Publice SA, Salubris SA și Poliția Locală Iași, instituții care sprijină constant proiectele sociale și culturale dedicate comunității.

Într-un oraș care găzduiește mii de refugiați ucraineni, alături de familii ieșene care se confruntă cu lipsuri materiale, „Copii de nota 10” devine mai mult decât o acțiune caritabilă: este un mesaj de solidaritate și de speranță. Pentru micuții care încep școala cu ghiozdanele pregătite, dar și pentru părinții lor, sprijinul primit poate însemna o povară mai mică și un început mai optimist al anului școlar. Carmen DEACONU