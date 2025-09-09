70 de polițiști locali, trimiși să prevină absenteismul școlar!

Noul an școlar a început pe data de 8 septembrie 2025, când peste 60.000 de elevi din județul Iași s-au întors în sălile de clasă. Acest moment reprezintă o nouă provocare pentru Polițiștii Locali din Iași. Pentru al treilea an la rând, oamenii legii vor sta cu ochii pe elevii din capitala Moldovei. Mai exact, vor fi luați în vizor tinerii care obișnuiesc să chiulească de la orele de curs.

Reprezentanții școlilor din Iași au datoria de a înștiința Poliția Locală în momentul în care observă că unii elevi lipsesc în mod repetat și nemotivat de la ore. Astfel, agenții vor lua legătura cu părinții copiilor, pentru a se asigura că această problemă nu va persista. „Acționăm conform Legii 198 din 2023, în ceea ce privește combaterea absenteismului din școli. În primul rând, conducerea unităților de învățământ trebuie să ne înștiințeze atunci când un elev lipsește de mai multe ori de la școală, fără un motiv justificat. Atunci, noi informăm părinții și purtăm o discuție cu ei, pentru a nu se mai repeta situația. Totodată, facem și campanii de prevenire în unitățile de învățământ, discutăm cu elevii și părinții constant, dar și cu cadrele didactice”, a declarat Liviu Zanfirescu, directorul general al Poliției Locale Iași.

70 de polițiști vor verifica localurile din prejma școlilor

Nu mai puțin de 70 de polițiști locali sunt implicați în activitățile care îi vizează pe elevii din Iași. Aceștia vor verifica, în fiecare zi, localurile care se află în apropierea unităților de învățământ, unde obișnuiesc să își petreacă timpul elevii care chiulesc de la orele de curs. „Sunt 70 de polițiști împuterniciți să poată acționa pe această linie. Aceștia fac zilnic verificări în proximitatea școlilor, în funcție de zona unde trebuie să facă serviciu. Sunt vizate sălile de jocuri, localurile. Au fost situații în care unii elevi au fost depistați consumând băuturi alcoolice, în loc să fie prezenți la orele de curs”, a mai precizat Liviu Zanfirescu.

Părinții riscă amenzi uriașe în cazul în care nu se îngrijesc de situația școlară a elevilor. Conform legii, aceștia pot fi sancționați cu sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. „Părinții sau reprezentantul legal au obligația să asigure participarea la cursuri a beneficiarului primar minor pe întreaga perioadă a învățământului obligatoriu. Nerespectarea prezentei obligații constituie contravenție și se sancționează. Nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (1), din culpa părintelui sau a reprezentantului legal, în sensul interzicerii participării beneficiarului direct la programul școlar, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei”, se arată în textul Legii 198/2023. Cristian ANDREI