90 la sută dintre directorii Romsilva își pierd funcțiile

Decizia Guvernului de a reorganiza Romsilva și de a reduce numărul direcțiilor silvice din 41 la doar 12 va avea efecte majore și asupra județului Iași. Direcția Silvică Iași, care funcționa până acum independent, va fi absorbită în noua structură regională Moldova Centru, care va avea sediul – conform variantei inițiale a proiectului - în capitala Moldovei.

Adoptată prin ordonanță de urgență, modificarea Codului Silvic și a legislației conexe presupune o regionalizare a direcțiilor silvice, dar și o reducere drastică a posturilor de conducere.

De la 41 de direcții județene se va trece la 12 direcții regionale, fiecare coordonând activitatea din mai multe județe.

Guvernul justifică măsura prin nevoia de eficientizare administrativă și prin reducerea costurilor. Doar din restrângerea funcțiilor de director (de la 2-4 în fiecare direcție, la câte unul singur în fiecare structură regională) se estimează o economie de 19 milioane de lei anual.

Dacă până acum Direcția Silvică Iași își putea adapta deciziile la specificul local, de acum înainte acestea vor fi luate la nivel regional.

Pe lângă reorganizarea teritorială, reforma prevede și o separare a atribuțiilor: administrarea pădurilor, exploatarea masei lemnoase, întreținerea drumurilor forestiere, valorificarea produselor lemnoase.

Directorii și șefii de ocoale vor fi evaluați după indicatori clari de performanță: numărul de ore de instruire, activități de supraveghere video implementate, identificarea arborilor remarcabili și a insulelor de îmbătrânire.

„Se pune accent pe performanță și pe protecția resursei forestiere, ceea ce este un lucru bun. Problema rămâne însă legată de capacitatea de reacție la nivel local”, spun reprezentanți ai ONG-urilor de mediu din Iași.

Reacții la nivel local

Decizia Guvernului a stârnit deja nemulțumiri în rândul angajaților. Sindicatele avertizează că reorganizarea ar putea aduce și pierderi de locuri de muncă în structurile silvice județene. „De ani de zile cerem mai mult personal în teren pentru paza pădurilor, nu mai puțini oameni în birouri. Dacă reorganizarea înseamnă doar tăieri de posturi, iar pădurarii rămân tot puțini, nu am rezolvat nimic”, a declarat un lider sindical al silvicultorilor.

Guvernul promite eficiență, economii și profesionalizare. Criticii văd însă în reorganizare o centralizare excesivă, care poate slăbi capacitatea județelor de a reacționa la probleme urgente precum tăierile ilegale sau incendiile de pădure. Daniel BACIU