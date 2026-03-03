„Cimitirul” firmelor din Iași

* Iașul intră în 2026 cu mai multe firme care își pun activitatea pe pauză sau se dizolvă, arată datele ONRC pentru ianuarie * suspendările și dizolvările au crescut față de aceeași lună din 2025 * în spatele acestor etichete administrative se conturează „cimitirul” economiei locale: societăți care nu mai depun bilanț ani la rând, sedii „de hârtie” și firme care apar și dispar într-un singur an, un barometru sensibil al zonei gri

În Iași, există un tip de dispariție care nu se vede din stradă. Nu lasă vitrine goale, nu închide neapărat uși cu lacăt și nici nu face zgomot. Se întâmplă în registre, în tabele, în mențiuni administrative care transformă o firmă din „activă” în „suspendată”, apoi în „dizolvată” și, uneori, în „radiată”. Când aduni aceste mișcări lună de lună, se conturează ceea ce antreprenorii numesc, neoficial, „cimitirul firmelor”: locul în care ajung societățile care nu au mai putut continua, cele care au intrat într-o pauză lungă sau cele care au existat doar cât să bifeze o nevoie de moment.

Datele ONRC pentru ianuarie 2026 sugerează că acest „cimitir” se extinde. În județul Iași, suspendările au urcat la 98, față de 78 în ianuarie 2025, iar dizolvările au ajuns la 180, față de 157 în aceeași lună a anului trecut. În același timp, radierile sunt mai puține: 212 în ianuarie 2026, comparativ cu 318 în ianuarie 2025. Tradus pe înțelesul publicului, Iașul are mai multe firme care își pun activitatea pe pauză și mai multe care intră în proceduri de închidere, dar mai puține care dispar complet din evidențe. E un detaliu important: o firmă care nu e radiată poate rămâne mult timp „în viață” în acte, chiar dacă în economie nu mai are puls.

Suspendarea este o procedură legală, un fel de pauză administrativă. ONRC precizează că întreruperea temporară a activității nu poate depăși trei ani de la înscrierea mențiunii în registru. În practică, suspendarea este adesea folosită de firme care au dificultăți, de businessuri sezoniere, de societăți care își schimbă modelul sau de antreprenori care încearcă să câștige timp. Dar există și situații în care pauza devine o formă de „îngheț” convenabil: firma există, numele există, codul fiscal există, însă activitatea reală e greu de găsit.

Tiparul cel mai „curat” al economiei gri rămâne firma care apare și dispare rapid: înregistrată, folosită o perioadă scurtă, apoi închisă, uneori într-un singur an. „Cimitirul firmelor” din Iași nu este doar o metaforă. Este felul în care orașul își arată vulnerabilitățile economice: presiunea pe microbusinessuri, fragilitatea din HoReCa și comerț, blocajele din construcții și volatilitatea proiectelor mici. În ianuarie 2026, cifrele ONRC spun că mai multe firme își opresc activitatea sau intră în dizolvare decât acum un an, iar mai puține reușesc să închidă definitiv capitolul prin radiere.

Dan DIMA