Luna martie aduce la Iași, în premieră absolută, o prezență de marcă în peisajul științific internațional: Prof. Dr. Emma Guttman-Yassky, de la Universitatea Rockefeller, coordonatoare a Departamentului de Dermatologie și Imunologie din cadrul Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York). Vizita este motivată de prezența la cea de-a XV-a ediție a Primăverii Dermatologie Ieșene, o manifestare națională cu participare internațională, la care prof. Dr. Emma Guttman-Yassky va fi lector. Pentru comunitatea medicală din România, prezența sa la Iași înseamnă acces direct la una dintre vocile care au schimbat direcția în înțelegerea și tratarea bolilor inflamatorii ale pielii.

Cu o carieră care îmbină excelența academică, cercetarea de frontieră și practica clinică de elită, Prof. Emma Guttman-Yassky este recunoscută drept lider global în dermatita atopică (eczema) și alopecia areata. Cercetările sale au produs schimbări de paradigmă în înțelegerea bazei imunologice a acestor afecțiuni la copii și adulți, prin identificarea unor semnături imunologice distincte care au deschis calea către terapii țintite și personalizate. Într-un moment în care dermatologia se îndreaptă tot mai mult spre biomarkeri, endotipuri și tratamente individualizate, apariția sa la Iași are greutatea unui semnal: pentru câteva zile,

Este Waldman Professor of Dermatology and Immunology și conduce, la nivel de sistem, Departamentul de Dermatologie de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York. Conduce Centrul de Excelență pentru Eczemă și Laboratorul de boli de piele inflamatorii și este co-director al Mount Sinai Clinique Skin Aging Center. Născută la Iași și plecată în Israel încă din copilărie, revine în România pentru a împărtăși experiență și idei cu comunitatea medicală.

-- Ați traversat multe lumi profesionale, Israel apoi SUA... Un drum lung.

- Este adevărat că am plecat din România, m-am format în Israel, apoi mi-am continuat studiile în dermatologie în SUA, unde mi-am construit cariera. Am ajuns, în cele din urmă să conduc Departamentul de Dermatologie de la Mount Sinai. Am fost prima femeie numită la conducerea unui departament de dermatologie din New York City.

-- Privind înapoi, ce v-a susținut în momentele-cheie ale acestui parcurs și ce decizii profesionale dificile v-au modelat cel mai puternic traiectoria?

-- Cel mai important lucru este să perseverezi în fața adversității. Nu mi-a fost ușor să obțin un rezidențiat în dermatologie în Israel, a trebuit să aștept un an și zece luni, dar acest lucru mi-a permis să încep un doctorat care, de fapt, a fost foarte util pentru cariera mea. Trebuie să privești obstacolele și dezamăgirile ca pe o altă cale care te duce acolo unde ai nevoie să ajungi și să recalculezi pur și simplu o rută diferită, care poate fi chiar mai bună, așa cum a fost pentru mine… La fel a fost și când am venit în SUA. Mulți îmi spuneau că este foarte greu să obții un rezidențiat în dermatologie, dar am mers înainte, am fost acceptată, iar restul e istorie… Dacă există voință, există și o cale!

- Primiți multe invitații la evenimente internaționale și este firesc ca acceptarea să fie selectivă. Ce v-a determinat să acceptați invitația doamnei profesor Daciana Brănișteanu de a fi lector la PDI?

-- Da, refuz probabil 95% dintre invitațiile pe care le primesc, dar aceasta este specială pentru mine. E deosebit de emoționant să revin în România, mai ales pentru că m-am născut în Iași, locul unde a început povestea mea. E emoționant să revin în orașul meu natal, să interacționez cu medicii români, să împărtășim idei și să construim punți pentru posibile schimburi și colaborări viitoare.

Emma Guttman-Yassky și-a obținut titlul de medic la Sackler School of Medicine (Universitatea din Tel Aviv) și doctoratul la Universitatea Bar-Ilan, Israel. După certificarea în dermatologie în Israel, a continuat în SUA cu un stagiu postdoctoral de doi ani la The Rockefeller University (Laboratory for Investigative Dermatology), apoi a urmat un al doilea rezidențiat în dermatologie la Weill Cornell Medical College, New York, obținând certificarea americană.

Ariile sale majore de cercetare includ dermatita atopică/eczema, tulburările de cădere a părului și îmbătrânirea pielii. Este recunoscută pentru descoperiri care au schimbat înțelegerea bazei imunologice a dermatitei atopice la adulți și copii și au contribuit la dezvoltarea de terapii moderne, țintite pe căi biologice specifice. În ultimii ani, și-a extins cercetarea către alopecia areata, alopeciile cicatriciale, eczema cronică a mâinilor, cheloide, ihtioză și alte boli dermatologice, cu rezultate transpuse în terapii inovatoare; a publicat și date care leagă alopecia areata de „marșul atopic/alergic”, cu implicații terapeutice.

A cofondat International Eczema Council (IEC), organizație pe care a condus-o ca președinte, și este cofondator și organizator al Inflammatory Skin Disease Summit (ISDS), una dintre reuniunile globale de referință în dermatologie. A primit numeroase premii naționale și internaționale pentru inovație și descoperiri de pionierat, este membră a American Society for Clinical Investigation (ASCI) și a American Dermatological Society (ADA), face parte din comitetele editoriale ale unor reviste de top și a susținut prezentări plenare și keynote la întâlniri științifice majore. Este autoarea a peste 420 de articole peer-review, inclusiv în NEJM, The Lancet, Nature, Nature Immunology, Cell și Allergy.

A consemnat Maura ANGHEL