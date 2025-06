A început Vacanța Mare! Prima zi de vară adevărată pentru elevii din Iași

Soarele a prins putere devreme astăzi, de parcă știa că urmează o zi specială. Pe 20 iunie 2025, în toate școlile din județul Iași, clopoțelul a sunat pentru ultima dată în acest an școlar. Zeci de mii de copii și adolescenți, încărcați de emoție, au pășit oficial în vacanța de vară, lăsând în urmă ore, manuale, teze și reguli.

În județul Iași, peste 135.000 de elevi – de la grădiniță până la liceu – au încheiat astăzi cursurile. Mulți dintre ei și-au îmbrăcat hainele bune, și-au luat buchete de flori pentru învățătoare și au rostit, cu bucurie sau cu nod în gât, cuvântul „la revedere”. În școlile din oraș, dar și din comunele din jurul Iașului, atmosfera a fost una de sărbătoare.

La Colegiul Național din centrul Iașului, elevii au făcut poze de grup pe trepte, s-au îmbrățișat, au semnat oracole și au promis că țin legătura pe tot parcursul verii. „Ne vedem în septembrie, da? La aceeași bancă!”, se aud glasuri printre foșnetul pungilor cu premii.

La o școală gimnazială din Deleni, în capăt de sat, vacanța e altfel: „Mă duc la bunica, am grijă de iepurași și de roșii”, spune Maria, clasa a IV-a, zâmbind. „Și mă joc cu verișoarele toată ziua, că vara nu ne mai strigă nimeni în casă la teme!”

Pentru cei din clasele terminale, ziua vine cu un gust mai complex – sfârșit, dar și început. „Am învățat, am râs, am plâns... și acum plecăm. Parcă n-a fost chiar atât de lung liceul”, spune Vlad, absolvent, uitându-se în gol spre poarta pe care n-o va mai trece zilnic.

În acest an, în rețeaua educațională a județului au fost cuprinși peste 135.000 de elevi în aproape 700 de unități școlare. Vacanța mare a început oficial pe 20 iunie, iar cursurile se vor relua pe 8 septembrie 2025, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Între timp, se continuă proiectele de modernizare a infrastructurii școlare – de la reabilitări termice la săli de sport moderne – pentru ca elevii să revină în toamnă în școli mai prietenoase și mai sigure.

Dar toate acestea par departe acum. În prima zi de vacanță, copiii din Iași visează liber. La mare, la munte, la tabere, la bunici, la cartier, la biciclete, la lenevit cu sens. Unii și-au propus să citească mai mult. Alții – să doarmă mai mult. Iar unii doar să fie, pur și simplu, copii.

Astăzi a început vacanța mare. Și, odată cu ea, o altfel de lume. Una fără oră fixă, dar plină de întâmplări care vor deveni amintiri.