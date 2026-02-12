 Război aerian în Moldova! Iașul a pornit ofensiva pentru recuperarea CATII

* pe Aeroportul din Iași nu poate ateriza sub 550 m vizibilitate, iar fără CAT II, zborurile pot fi anulate la primul val de ceață * se fac eforturi uriașe pentru modernizarea aerogării: parc fotovoltaic nou, modernizarea și reconfigurarea Terminalului T3, construirea unui nou turn de control, recuperarea categoriei CAT II, extinderea activității cargo

Traficul aerian de la Iași crește timid, în timp ce aeroporturile vecine – Suceava și Bacău – accelerează modernizările și atrag rute noi. În acest context tensionat, conducerea Aeroportului Internațional Iași scoate artileria grea: proiecte majore, investiții ambițioase și o luptă pe toate fronturile pentru finanțare.

După finalizarea modernizării balizajului pistei, anul 2026 aduce pe masa decidenților o listă densă de obiective strategice: dezvoltarea celui de-al doilea parc fotovoltaic, modernizarea și reconfigurarea Terminalului T3, construirea unui nou turn de control, recuperarea categoriei CAT II, extinderea activității cargo. „Continuăm un parcurs investițional solid, orientat spre creșterea capacității operaționale, siguranței și sustenabilității, cu obiectivul clar de a consolida rolul Aeroportului Iași ca principal hub regional al Moldovei”, a transmis Romeo Vatră, directorul general al aeroportului.

Declarația este ambițioasă. Realitatea din teren însă vine cu provocări serioase.

Iașul nu poate opera în ceață densă

În prezent, Aeroportul Iași operează doar cu sistem de aterizare instrumentală ILS CAT I. Asta înseamnă că aeronavele nu pot ateriza dacă vizibilitatea scade sub 550 de metri. În zilele cu ceață densă, cursele sunt redirecționate sau anulate – cu costuri pentru companii și frustrare pentru pasageri.

Diferența față de CAT II este majoră. Sistemul ILS CAT II permite aterizări în condiții meteo mult mai dificile, cu o rază vizuală în lungul pistei de doar 300 de metri și o altitudine de decizie mai scăzută. Practic, ar reduce dramatic numărul zborurilor afectate de vremea capricioasă, extrem de frecventă în zona Moldovei.

Iar paradoxul este cu atât mai dureros cu cât, în 2005, Aeroportul Iași avea implementat un sistem CAT II.

Categoria a fost pierdută în ultimii ani, în urma unor probleme serioase legate de obstacolele apărute în zona de protecție a pistei. Mai exact, dezvoltările imobiliare aprobate în comuna Aroneanu – șapte case construite la capătul pistei – au afectat parametrii necesari certificării, Autoritatea Aeronautică Civilă declasând Aeroportul Iași de la CAT I. Iar situația a degenerat într-un proces aflat pe rol între aeroport și reprezentanții UAT Aroneanu. Aeroportul vrea decizia instanței pentru eliberarea zonei de servitute aeronautică, dar justiția e lentă. Practic, în câțiva ani, doar o casă din Aroneanu a rămas fără autorizația de construire, hotărârea fiind definitivă.

În traducere directă: până când conflictul juridic și tehnic nu este rezolvat, Iașul rămâne vulnerabil la fiecare banc de ceață.

Un sistem de aterizare instrumentală (instrument landing system - ILS) este un sistem de navigație bazat pe o serie de emițătoare radio care furnizează unui avion care vine la aterizare direcția și panta nominală de coborâre spre pistă. Este destinat pentru asigurarea unei aterizări în siguranță în condiții de zbor instrumental, adică în cazul unui plafon (baza norilor) coborât, sau a unei vizibilități scăzute din cauza ceții, ploii sau ninsorii.

Cursa cu Suceava și Bacău

În timp ce Iașul încearcă să își recupereze avantajele pierdute, aeroporturile din Suceava și Bacău își modernizează infrastructura și își consolidează poziția pe piață. În aviație, fiecare rută contează. Iar companiile aeriene caută predictibilitate operațională.

Un aeroport care nu poate garanta aterizări în condiții meteo dificile riscă să piardă în competiția regională. Suceava își construiește un nou terminal la aeroport, cu o suprafață de 11.000 metri pătrați, iar în urmă cu două luni Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din România, a redeschis oficial baza din Suceava, în încheierea unui an de creștere solidă la nivel național. Odată cu alocarea a două aeronave Airbus A321neo de ultimă generație, compania aeriană oferă 130.000 de locuri suplimentare din Suceava.

Totodată, Aeroportul Internațional Bacău a introdus în acest an șase curse noi, fiind în negocieri avansate pentru extinderea rutelor de zbor

Diferența dintre lider și urmăritor se măsoară în metri de vizibilitate

La Iași, parcul fotovoltaic și investițiile în sustenabilitate aduc un plus de imagine și reduc costurile. Modernizarea Terminalului T3 și noul turn de control sunt necesare pentru creșterea capacității. Extinderea cargo ar putea transforma Iașul într-un pol logistic regional.

Dar recuperarea CAT II este, fără exagerare, cheia stabilității operaționale. Fără ea, orice strategie de creștere rămâne fragilă.

Iașul are infrastructură nouă, are potențial de piață și o poziție strategică în estul României. Totuși, în aviație diferența dintre lider și urmăritor se măsoară în metri de vizibilitate. Iar la Iași, acești metri lipsesc.

