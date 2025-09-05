Activismul de stradă la Iași: de la tricouri cu sloganuri la sneakers eco și fashion cu mesaj

* în Iași, activismul nu mai înseamnă doar proteste și pancarte * a intrat pe stradă prin haine, încălțări și accesorii * moda devine un instrument de manifestare civică, un limbaj vizibil care unește generația tânără în jurul conștiinței sociale și ecologice





Iașul începe să-și schimbe hainele. La propriu. Într-un oraș care obișnuia să-și manifeste revoltele prin marșuri și afișe lipite pe ziduri, activismul își găsește acum o nouă vitrină: strada. Moda devine portavocea noii generații, iar mesajele nu se mai strigă doar în piețe, ci se citesc direct pe tricouri.

De la sloganuri anti-sistem și mesaje feministe imprimate pe bumbac organic, până la sneakers confecționați din materiale reciclate și accesorii cu simboluri ecologice, Iașul devine scena unui activism de tip vizual. Un protest tăcut, dar imposibil de ignorat, care circulă prin cafenele, campusuri universitare și festivaluri.

Nu e vorba doar de stil. E despre o generație care a înțeles că orice alegere de consum e și o declarație politică. Când un student poartă un tricou cu „Nu există planetă B”, nu e doar modă — e poziționare. Când o tânără alege o geantă upcycled în locul uneia de brand produsă în Asia, transmite un mesaj clar: identitatea personală contează, dar și responsabilitatea colectivă.

La Iași, acest fenomen prinde rădăcini în mediul universitar, acolo unde activismul cultural și cel civic s-au intersectat de decenii. Dar astăzi, limbajul s-a schimbat. În loc de manifeste tipărite, avem design grafic pe hoodie-uri. În loc de broșuri politice, avem tote bags cu fraze scurte și tăioase. Strada devine podium, iar corpul, panou publicitar cu miză socială.

Criticii spun că activismul prin modă riscă să devină doar un trend comercial. Dar realitatea e că și „trendul” are putere. Fiecare tricou cu mesaj vizibil într-un autobuz, fiecare pereche de sneakers eco purtată la o ieșire în Copou generează discuții. Iar discuțiile schimbă mentalități.

Iașul, orașul cu un trecut studențesc de rebeliune și manifest civic, se reinventează în era consumerismului responsabil. Activismul nu mai e rezervat celor care strigă în portavoce. Se îmbracă, se afișează, se plimbă printre noi. Iar întrebarea care rămâne e simplă: câți dintre noi purtăm hainele doar pentru imagine și câți înțelegem că pe etichetă e scris, de fapt, viitorul?

Teona SOARE