Actorii de la Ateneul din Iași pleacă în Georgia

În perioada 1-6 aprilie 2025, Ateneul Național din Iași va participa la Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret din Georgia (SITFY), un eveniment de prestigiu care adună tineri artiști din întreaga lume, oferind o platformă pentru promovarea teatrului tineresc și dezvoltarea culturală internațională.

Actorii Cezara Fantu, Codrin Dănilă și Răzvan Grosu vor prezenta spectacolul Éram și Éra (I was and He was), în regia lui Ovidiu Ivan, pe 4 aprilie 2025, la Teatrul Dramatic de Stat Sokhumi din Tbilisi, începând cu ora 20:00, în cadrul secțiunii Duodramă. Éram și Éra este o piesă profund emoționantă, ce explorează teme precum identitatea, iubirea și trecerea timpului, punând în prim-plan relația dintre două persoane, dar și complexitatea conexiunilor interumane în fața efemerității. Regia lui Ovidiu Ivan evidențiază performanțele remarcabile ale actorilor, care aduc la viață cu sensibilitate și intensitate personajele, creând o atmosferă captivantă și emoționantă.

„Participarea Ateneului Național din Iași la acest festival reprezintă o oportunitate de a aduce în fața publicului internațional cultura românească. Această oportunitate va contribui la promovarea culturală a Iașului pe plan internațional, consolidând relațiile dintre diferitele culturi și încurajând schimbul de idei și practici teatrale. De asemenea, va fi o oportunitate pentru tinerii actori să învețe din experiențele internaționale și să își extindă orizonturile artistice”, a declarat directorul artistic al Ateneului Național din Iași, Gheorghiță Rusu-Persic.



SITFY este un festival internațional dedicat tinerilor artiști și companiilor de teatru, oferind o platformă pentru prezentarea producțiilor inovatoare și creative. Festivalul include spectacole desfășurate atât în spații interioare, cât și în aer liber, precum și ateliere, sesiuni de formare și workshop-uri.