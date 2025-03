„Adevăratul succes vine din simțirea că am făcut tot ce am putut mai bine și că am trăit în armonie cu sinele nostru”

* dialog cu Raluca Zaharia, dirijor de cor în cadrul Operei Naționale Române Iași

- Muzica are puterea de a transcende timpul, granițele și culturile. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest rol universal al muzicii?

- Muzica și artele, în general, au abilitatea de a depăși granițele geografice, culturale, lingvistice, unind oameni din diferite colțuri ale lumii printr-un limbaj comun. Ca să fac trimitere către genul de operă, această formă de artă sincretică conectează la nivel sonor și vizual artiști și iubitori de artă. Am avut deseori ocazia să conlucrez cu dirijori, regizori sau interpreți străini. Deși apăreau în timpul repetițiilor bariere lingvistice, totuși, prin muzică, prin sensul textului (la Opera ieșeană majoritatea titlurilor din repertoriul curent se joacă în limba italiană sau franceză), am reușit să fructificăm colaborarea, datorită faptului că limbajul muzical este universal. Așa cum simțim în spectacolele de operă, muzica exprimă trăiri și idei într-un mod care nu necesită mereu o traducere. Stările emoționale exprimate de către artiști prin fluiditatea sonoră devin un liant, pot atinge puncte umane sensibile și profunde, iar muzica devine un element esențial care ne reamintește de fragilitatea și universalitatea condiției umane.

- Credeți că un copil care cântă și trăiește muzica are o percepție diferită asupra lumii? Cum ați văzut arta modelând sufletele copiilor din corul pe care îl dirijați?

- Muzica ajută la dezvoltarea sensibilității, empatiei și imaginației, iar aceste abilități se reflectă adesea în modul în care acești copii interacționează cu lumea din jur. În plus, muzica și jocul actoricesc le permit să înțeleagă mai bine diversitatea sentimentelor umane. În proiectele pe care le-am coordonat și dirijat, am observat cum arta muzicală modelează sufletele copiilor. Muzica le dezvoltă nu doar tehnica vocală, dar le cultivă și capacitatea de a interacționa unii cu alții și de a înțelege trăirile celorlalți. Fiecare copil învață să fie atent la ceilalți, să asculte și să contribuie la un scop comun. Mă bucur să observ cum fiecare recital și fiecare apariție într‐un spectacol adâncesc legăturile dintre copii și le deschid mințile și inimile către o viziune mai largă asupra lumii.

- De-a lungul carierei, ați format copii care astăzi sunt nume sonore pe marile scene de operă. Cum trăiți această reușită? Ce înseamnă pentru dumneavoastră să știți că ați fost parte din drumul lor artistic?

- Este un sentiment de împlinire și mândrie să știu că am contribuit la formarea și dezvoltarea unor tineri artiști care astăzi sunt recunoscuți în domeniul nostru artistic. Aceste reușite sunt, de asemenea, un semn că educația și munca de mentorat în domeniul muzical pot avea un impact semnificativ asupra viitorului profesional a unui tânăr artist. Fiecare reușită a lor mă încurajează să continui să educ și să sprijin noile talente.

- Există un moment în care ați simțit că muzica a schimbat viața unui copil din cor?

- Muzica are puterea de a transforma viețile celor care o trăiesc, iar un copil din cor poate simți schimbări semnificative. De exemplu, un moment de transformare ar putea fi atunci când un copil descoperă emoția puternică a cântatului în grup, înțelegând nu doar tehnica, ci și legătura profundă cu ceilalți. Acest lucru dezvoltă încrederea în sine, disciplina și pasiunea pentru muzică și poate influența întreaga viață a copilului. Sunt mulți copii care s-au îndreptat către școala de muzică după ce au venit la mine, la cor. Ei se simt integrați într‐un colectiv și trăiesc sentimentul de satisfacție în urma muncii depuse.

- Ce înseamnă să formați nu doar voci, ci și caractere prin muzică?

- Muzica influențează personalitatea și dezvoltarea emoțională a unui copil. Abilități precum disciplina, răbdarea, empatia și responsabilitatea sunt cultivate prin educația muzicală. Deci, muzica nu ajută doar la formarea unor abilități tehnice, ci are și o putere formativă asupra caracterului, creând persoane mai sensibile, deschise și mai bine conectate la propriile emoții și la ale celorlalți.

- Cum reușiți să creați un echilibru între disciplina muzicală necesară performanței și bucuria autentică a copiilor de a cânta?

- Echilibrul între rigoarea muzicală și bucuria de a cânta este esențial. Le repet deseori copiilor să nu le fie teamă să greșească, deoarece sesizând și corectând imperfecțiunile, ne menținem motivația și dorința de a asimila. Le sădesc dorința de a fi perfecționiști în tot ceea ce își propun să realizeze. Să trateze orice acțiune cu implicare și cu atenție sporită, să improvizeze cu asumare un moment stângaci care poate apărea pe scenă, să își simtă partenerii de scenă și să se ajute reciproc. Cheia este să îmbinăm momentele de învățare cu momente de plăcere și auto-descoperire, ceea ce face ca activitatea să devină o oportunitate de creștere și exprimare personală.

- Care sunt, în opinia dumneavoastră, trăsăturile esențiale care diferențiază un copil talentat de unul care are șanse să devină un artist de excepție? Este doar despre voce sau mai sunt și alte aspecte la fel de importante?

- Diferențierea unui copil talentat de unul care are potențialul de a deveni un artist de excepție este un subiect destul de complex. Talentul inițial, cum ar fi o voce clară sau o abilitate tehnică prin care se remarcă, reprezintă doar un început. Însă, un viitor artist de excepție se evidențiază prin mai multe trăsături, precum creativitatea, disciplina, perseverența. Capacitatea de a învața din greșeli și de a se adapta în mod constant este esențială. Un artist, în general, continuă să exerseze, să îmbunătățească ceea ce știe deja, își depășește limitele, trăiește profund fiecare gest actoricesc, este flexibil mental și îi plac provocările, caută soluții artistice inovatoare, este cameleonic. Dar toate acestea au nevoie de un mare punct de sprijin : cel emoțional. E foarte important ca un artist să aibă un mentor care să îl ghideze, să aibă modele de urmat, să aibă o familie care să îl susțină emoțional. Așadar, un copil cu potențial să devină un artist de excepție nu depinde doar de talentul inițial, ci și de combinația de disciplină, învățare continuă, creativitate și abilitatea de a înfrunta provocările cu o abordare autentică și profundă, un psihic sănătos.

- Ați întâmpinat provocări în impunerea viziunii dumneavoastră artistice? Cum ați reușit să vă păstrați autenticitatea în lumea operei?

- În fața publicului, menținerea autenticității este esențială. În astfel de momente, e important să îți păstrezi legătura cu sursele proprii de inspirație, să rămâi fidel propriei viziuni și să nu te lași influențat excesiv de opiniile exterioare. Autenticitatea vine din acea legătură profundă cu propriile experiențe, sentimente și perspective, iar succesul în păstrarea ei depinde, adesea, de curajul de a rămâne credincios sinelui tău artistic, indiferent de obstacolele externe. Sunt încântată că publicul nostru și artiștii cu care intru în contact au constatat acuratețea cu care tratez partiturile de operă, iar la polul opus - au sesizat reinterpretările liniilor dirijorale pe care le ofer în cadrul spectacolelor sau al concertelor în postură de dirijor principal sau de dirijor al Corului de copii al Operei Iași. Îmi plac foarte mult provocările și îmi place să mă reinventez, iar muzica îmi oferă din plin această posibilitate. Deci, autenticitatea mea pendulează între rigurozitate și creativitate.

- Soțul dumneavoastră este artist liric și regizor de operă. Cum se împletește viața de familie cu viața artistică? Vă influențați reciproc viziunea asupra artei?

- Viața de familie poate fi foarte interesantă și provocatoare, deoarece programul într‐un mediu artistic este imprevizibil. Colaborăm, schimbăm idei, ne inspirăm, ne susținem în carierele noastre, depășim obstacole împreună, ne îmbogățim reciproc prin proiecte noi. Acest tip de relație, în care viața personală și carierele sunt interconectate, poate crea un mediu stimulant, dar și provocator din punct de vedere al gestionării timpului și al echilibrului între responsabilitățile profesionale și cele familiale.

- Și cele două fiice ale dumneavoastră cântă în cor. Cum trăiți această dublă ipostază de dirijoare și mamă în repetiții și pe scenă?

- Rolurile de dirijor și mamă se combină într‐un mod delicat. Pe de o parte, îmi doresc ca fiicele mele să se simtă sprijinite și încurajate, mai ales în timpul repetițiilor și al reprezentațiilor. Pe de altă parte, am responsabilitatea profesională de a fi un lider ferm și de a menține disciplina în cor. Încerc să separ aceste două roluri, dar adesea se întrepătrund. Când sunt pe scenă, îmi doresc ca ele să aibă încredere în mine ca dirijoare, iar ca mamă, simt o mare mândrie atunci când le văd cântând și jucând. E o balanță între autoritate și afecțiune, iar momentele petrecute împreună în muzică sunt de neprețuit.

- Dirijatul este un domeniu în care femeile au fost mai puțin vizibile de-a lungul timpului. Ați simțit acest lucru în cariera dumneavoastră?

- Este adevărat că, în trecut, femeile au fost mai puțin vizibile în domenii precum dirijatul, dar, în ultimele decenii, am asistat la schimbări semnificative. În ceea ce mă privește, da, am simțit că a trebuit să depun un efort suplimentar pentru a dovedi că pot să fac față provocărilor din acest domeniu. Totuși, în același timp, am avut și experiențe pozitive, fiind susținută de colegi și de public, iar acest lucru m-a motivat să continui să contribui activ la schimbarea percepțiilor legate de rolul femeii în dirijat. În anul 2021 am dirijat opera Nunta lui Figaro pe scena Ateneului Național din Iași, un spectacol în concert. În anul 2023 am dirijat spectacolul About Me(n), cu Liber Artis Orchestra și actorii Ateneului ieșean pe scena Cinematografului Victoria, am dirijat opera pentru copii Spiridușul Artist, pe scena Sălii Uniri, Cinema Victoria. Tot în 2023, pe 1 iunie, am condus muzical de la pupitrul orchestrei, spectacolul Sunetul Muzicii, pe scena Operei Naționale Române din Iași, fiind prima femeie din România care a dirijat acest titlu. Fiecare carieră este diferită, dar observ că tot mai multe femei reușesc acum să devină vizibile în acest domeniu.

- În lumea operei, femeia este adesea percepută ca muză sau interpretă. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți o femeie care creează și conduce muzica, dincolo de aceste roluri tradiționale?

- A fi o femeie cu responsabilități creative și de conducere artistică în domeniul muzical înseamnă să depășești limitele tradiționale și să îți poți exprima viziunea artistică. Este un act de responsabilitate prin care poți crea experiențe muzicale și să fii model pentru tineri. Perspectiva feminină în muzică poate îmbogăți întregul peisaj artistic.

- Care este cel mai mare mit despre femeile în muzică pe care l-ați vrea demontat?

- Unul dintre cele mai mari mituri despre femei în muzică este că acestea sunt mai puțin capabile să compună sau să dirijeze decât bărbații. Aceasta este o prejudecată care nu reflectă realitatea, iar multe femei talentate au demonstrat că pot excela în aceste domenii de activitate. Dar cel mai important este să primeze valoarea, indiferent de gen.

- Ați simțit susținere din partea altor femei din lumea artistică? Cum percepeți solidaritatea feminină în acest domeniu?

- Am simțit că am fost apreciată pentru construirea unui drum nebătătorit, indiferent de genul persoanelor care mi-au fost alături. În lumea noastră contează mai mult aportul artistic.

- Credeți că muzica poate vindeca suflete și aduce schimbare în comunitate? A existat un concert caritabil care v-a rămas profund în suflet?

- Muzica poate crea o conexiune profundă între oameni și are capacitatea de a exprima emoții și trăiri pe care cuvintele nu le pot reda întotdeauna. Prin puterea sa, poate aduce un sentiment de speranță, unitate și schimbare pozitivă. În ceea ce privește concertele caritabile, am onorat toate invitațiile din partea organizatorilor de evenimente care au strâns fonduri în sprijinul cauzelor caritabile, fie ele medicale sau sociale. Acest gen de evenimente reunesc artiști și mobilizează oameni din comunitatea noastră ieșeană, oferind nu doar un spectacol muzical, dar și un mesaj puternic de solidaritate, în vederea contribuirii la schimbări semnificative în viața celor aflați în nevoie.

- În ce direcție doriți să dezvoltați corul pe care îl conduceți? Aveți în plan noi proiecte, concursuri sau turnee?

- Îmi doresc ca acest cor de copii să se dezvolte continuu prin îmbogățirea repertoriului, atât pentru spectacole, cât și pentru concerte ale corului, participarea la cât mai multe evenimente artistice și prin colaborări cu cât mai mulți artiști. Organizarea de turnee si spectacole educative poate contribui la dezvoltarea abilităților muzicale ale copiilor, pregătind astfel viitorii artiști, dar și la promovarea muzicii de calitate.