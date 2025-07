Adolescent ucis dintr-o „glumă”

Un tânăr de 29 de ani a dat cu mașina, în mod intenționat, peste doi adolescenți care se plimbau pe marginea drumului, la Ciurea. Fata a apucat să sară din calea mașinii și s-a lipit de un gard, dar băiatul a fost lovit în plin și și-a pierdut viața. Tânărul avea permisul suspendat pentru alcool și a fugit de la locul accidentului. Martorii spun că țipa în gura mare ca victima nu e grav rănită și să nu sune la poliție.

Totul s-a întâmplat vineri seara. Cătălina și Robert se plimbau în apropiere de casa băiatului când vecinul lor, un tânăr de 29 de ani, i-a văzut în timp ce mergea cu mașina în zonă. În autoturism mai erau 3 tineri, iar șoferul avea permisul suspendat din iunie. Fără să stea pe gânduri, spun martorii, șoferul ar fi vrut să facă o glumă și a îndreptată mașina către cei doi adolescenți. „Erau amândoi pe marginea drumului. Eu am auzit o bubuitură din casă și mi-am dat seama ca nu a izbit doar mașina, ci ca era vorba și de un om. Am ieșit și șoferul era deja jos. Băiatul era pe asfalt plin de sânge. Fata plângea mai sus. Se urcase efectiv pe gard să se ferească de mașină. Cică în glumă a vrut să dea peste fată si pe băiat nu l-a mai văzut. Când am zis că sun la salvare a început să țipe că să nu sun că cică nu are nimic băiatul, deși era inconștient, jos, l-a stropit cu o găleată cu apă din fântână”, spune femeia care a ieșit prima în drum după accident.

Șoferul a fugit

Bărbatul de 29 de ani avea permisul suspendat din iunie pentru că a fost prins beat la volan. Când și-a dat seama ce a făcut a fugit de la locul accidentului, până să sosească poliția. Abia a doua zi s-a predat. „Mi-a zis un nepot că a auzit o bubuitură. Am ieșit și era jos deja Robert. Șoferul era agitat pe lângă el, părea și beat. Tot țipa să nu sunăm la poliție și atunci m-am luat de el, scosese și ăla din fântână. Băiatul era într-o baltă de sange și mașina mult mai la deal, de la impact l-a aruncat departe. O tragedie, asta e glumă?”, se revoltă o altă vecină, venită de la locul accidentului.

Din păcate, adolescentul nu a putut fi salvat, iar fata, în stare de șoc, a plecat din localitate. Polițiștii au luat deja măsuri imediat ce tânărul s-a prezentat la poliție. „În urma accidentului, tânărul de 17 ani a fost rănit, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, la data de 26 iulie a.c., tânărul a decedat. Conducătorul auto ar fi abandonat autoturismul și ar fi plecat de la fața locului fără încuviințarea polițiștilor, fiind efectuate verificări pentru depistarea acestuia. Astfel, la data de 26 iulie a.c., conducătorul auto a fost depistat. Acesta a fost testat cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind negative și a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, din verificările efectuate s-a constatat faptul că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 26 iulie a.c., tânărul bănuit de comiterea faptelor a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore”, a explicat Ioana Bîlea, purtător de cuvânt IPJ Iași.

Tânărul a fost apoi arestat preventiv pentru 30 zile.

La locul accidentului colegii și prietenii băiatului au făcut un adevărat altar cu zeci de lumânări și flori. Maria STANCU