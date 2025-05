Adrian Papahagi, despre plecarea lui George Simion la Viena: Nu strălucea de bucurie, deși tocmai câștigase turul 1 cu un scor zdrobitor

Adrian Papahagi, filolog și eseist, a vorbit despre plecarea lui George Simion la Viena imediat după victoria din primul tur al alegerilor prezidențiale, din 4 mai.

Adrian Papahagi, filolog și eseist, a publicat un mesaj vehement pe pagina sa de Facebook, în care îl acuză pe liderul AUR, George Simion, de legături cu serviciile secrete rusești și de colaborare cu mișcări radicale internaționale ostile Uniunii Europene.

Papahagi atrage atenția asupra faptului că George Simion se afla la Viena în seara alegerilor, oraș considerat "baza occidentală a spionilor ruși".

"Simion era la Viena în duminica alegerilor. Nu între oameni, în România, ci la Viena, de unde și-a transmis mesajul după alegeri. Viena, cum știe oricine, e baza occidentală a spionilor ruși. De la Viena a descălecat și apostolul trezirii în conștiință, securistul delirant Georgescu. Dar el are acum interdicție de a părăsi țara, așa că, în locul lui, Simion a mers de mai multe ori la Viena în ultima lună.

Adrian Papahagi: Simion nu strălucea de bucurie duminică noaptea, deși tocmai câștigase turul 1 cu un scor zdrobitor

Presa trebuie să afle ce a căutat Simion la Viena. Cu cine s-a întâlnit? Ce era atât de presant chiar în ziua alegerilor? De ce exact la Viena și de atâtea ori?Simion nu strălucea de bucurie duminică noaptea, deși tocmai câștigase turul 1 cu un scor zdrobitor. Era sumbru, îngrijorat, temător, ca un om aflat sub presiune și șantaj.

Dacă e adevărat ce spun Anatol Șalaru și alții? Dacă Simion a fost la Viena ca să-și primească ordinele de la șefii lui din KGB? Repet: președintele interimar Bolojan are datoria să ordone urgent tuturor serviciilor secrete din România să desecretizeze dosarele lui Georgescu. El trebuie totodată să le CEARĂ de urgență președinților Zelenski și Maia Sandu să desecretizeze dosarele care au dus la declararea lui Simion ca persona non grata în cele două țări.România nu poate permite să ajungă la Cotroceni pionul unei puteri străine – cel mai probabil Rusia.Aș mai observa ceva. Primul interviu după alegeri Simion nu l-a acordat presei românești, ci lui Steve Bannon, megafon dogit al mișcării MAGA. Or, știm bine, MAGA își propune slăbirea UE, și de aceea susține politicieni care lucrează împotriva țărilor lor. AUR a plătit 1,5 milioane de dolari pentru expunere mediatică din zona MAGA.

Oricum ai lua-o, "patriotul" și "suveranistul" Simion pare păpușa Moscovei și a mișcării MAGA – ambele ostile Uniunii Europene. Prietenii lui Simion, Dughin și Bannon văd lumea la fel: imperialist, violent, totalitar. Mai avem două săptămâni ca să ne ferim de un pericol mortal", a scris Adrian Papahagi pe pagina sa de Facebook.

Doinita Manic dcnews