Aerostar Iași, 5 ani de excelență. Oamenii fără de care niciun avion nu ar decola

* compania Aerostar a sărbătorit cinci ani de activitate la hangarul din Iași, un proiect care a început cu un vis și s-a transformat într-o poveste de succes * 75 de oameni, investiții de zeci de milioane de lei, peste o sută de aeronave repuse în serviciu și parteneriate solide cu mediul academic și instituțional conturează astăzi imaginea unei companii care demonstrează că performanța se construiește prin oameni, cifre și încredere

Orice viitor începe cu un vis mare. Așa s-a întâmplat și cu Aerostar SA Bacău, compania cu tradiție în aviația românească, atunci când a decis să deschidă la Iași un nou punct de lucru pentru mentenanța aeronavelor civile. Cinci ani mai târziu, bilanțul arată clar că visul s-a transformat într-o realitate solidă: oameni bine pregătiți, investiții consistente, parteneriate durabile și rezultate care confirmă valoarea unui pariu câștigat.

Oamenii, resursa esențială

La Iași lucrează astăzi 75 de oameni, dintre care 18 dețin certificări tehnice fără de care nicio aeronavă nu ar putea decola. Semnătura lor garantează siguranța zborurilor, iar responsabilitatea pe care și-o asumă este uriașă: fiecare avion predat înseamnă vieți omenești, afaceri, speranțe și destine care își continuă drumul.

Alături de ei, alți 22 de angajați se află în proces accelerat de formare și certificare, semn că Aerostar mizează pe viitor și pe generațiile tinere. Compania a deschis larg ușa colaborărilor educaționale: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Construcții de Mașini, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” și Liceul de Transporturi și Construcții Iași pregătesc studenți și elevi care își fac practica în hangarele Aerostar. Doar în anul 2024–2025, 167 de tineri au trecut pragul hangarului din Iași, iar o parte dintre ei au devenit deja angajați.

„Resursa umană este cea mai importantă investiție. Fără oameni dedicați și profesioniști, nu am fi reușit nimic din ceea ce sărbătorim astăzi”, au subliniat reprezentanții companiei la conferința aniversară. La dialogul cu oaspeții au participat Ioan Dan Veleșcu, directorul Diviziei MRO Aviație Civilă, Alexandru Filipt, directorul general al Aerostar, Cristian Korenschi, manager pentru dezvoltarea afacerilor, Bogdan Șoreanu, șeful unității MRO Iași, Daniel Vîrnă, directorul Direției Juridice și Resurse Umane.

Prima aeronavă, în plină pandemie

Divizia de la Iași și-a început activitatea pe 1 septembrie 2020, într-un context extrem de dificil: pandemia de COVID-19. Primul avion, un Airbus A320 adus de compania turcă Pegasus, a intrat atunci în hangar. În numai 12 zile, echipa a finalizat lucrările, demonstrând profesionalism și seriozitate. Rezultatele au fost imediat apreciate, aducând noi contracte și consolidând încrederea partenerilor.

La cinci ani distanță, bilanțul este impresionant: 114 aeronave au fost reparate și repuse în serviciu la Iași. La finalul lui 2024 erau 100, ceea ce înseamnă că alte 14 au fost livrate chiar în acest an aniversar.

Cifrele care confirmă soliditatea

Performanța Aerostar Iași nu se rezumă la aeronave. În spatele reușitelor se află o politică de investiții consistente și o contribuție reală la comunitate. În cinci ani, compania a plătit 1,5 milioane lei la bugetul local, peste 1 milion lei alocați indirect către Aeroportul Iași prin venirea aeronavelor pentru mebtenantal și 5,4 milioane lei către furnizorii locali.

Totodată, investițiile directe se ridică la aproximativ 30 de milioane lei: 25 de milioane au mers către echipamente și dispozitive moderne, care fac divizia tot mai independentă tehnologic, și 1,75 milioane lei către spații de cazare pentru angajați.

Aerostar este o companie privată listată la bursă, cu un istoric început în 1953, ca baza de reparatii avioane militare destinată armatei romane. După privatizarea din anul 2000, compania s-a orientat spre aviația civilă, devenind partener serios pentru companii aeriene din România și de pe tot globul.

Parteneriate educaționale și instituționale

Un pilon de bază al succesului îl reprezintă parteneriatele. Colaborarea cu mediul academic și tehnic din Iași asigură continuitatea resursei umane. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Facultatea de Mecanică și Facultatea de Construcții de Mașini sunt pepiniere pentru viitorii ingineri și tehnicieni. Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” și Liceul Tehnic de Transporturi și Construcții contribuie, prin clasele cu profil aeronautic, la formarea tinerilor mecanici și tehnicieni de aviație.

Multe dintre aceste parteneriate s-au transformat în povești de succes: elevi și studenți care și-au început drumul profesional în hangarele Aerostar și care, astăzi, semnează cu responsabilitate pentru siguranța zborurilor.

Privind spre viitor

Dacă primul hangar a fost un pariu câștigat, succesul său a dus la decizia de a construi al doilea. Noul hangar prinde contur chiar acum la Iași și va dubla capacitatea de la Iași, semn că Aerostar crede în potențialul regiunii și în viitorul industriei aeronautice românești. În noua structură, al patrulea hangar pentru Aerostar, după cele deja existente -- două la Bacău și cel de la Iași, vor fi angrenate 300 de persoane, vor fi trei sloturi (adică trei zone pentru reparații). „Vom oferi locuri de muncă înalt calificate, meserii de viitor care nu vor putea fi înlocuite de către AI. Ceea ce am realizat până acum a fost doar o încălzire. Suntem pregătiți pentru proiecte și mai ambițioase”, a transmis directorul general al companiei, Alexandru Filip.

Aniversarea celor cinci ani de activitate a fost și un moment de recunoaștere. Angajați ai companiei au primit trofee pentru profesionalism și devotament, în semn de apreciere pentru munca lor zilnică. De asemenea, parteneri importanți – Consiliul Județean Iași, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Construcții de Mașini, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” și Liceul de Transporturi – au fost premiați pentru sprijinul constant și colaborarea care face posibil succesul Aerostar la Iași.

Maura ANGHEL