Agroturismul ratat din jurul Iașului. Drumurile proaste țin turiștii departe de comorile satelor

* așezările din jurul Iașului ascund păduri cu legendă, conace boierești, muzee sătești și lacuri spectaculoase, dar toate acestea rămân invizibile pentru turiști * o infrastructură rutieră deficitară, lipsa pensiunilor și a promovării face ca agroturismul local să fie doar o promisiune ratată, în timp ce alte regiuni ale țării transformă tradiția în profit

La doar câțiva kilometri de Iași începe o lume care ar putea schimba economia rurală dacă ar fi privită cu ochi vizionari. Dealuri cu vii, păduri în care liniștea e încă stăpână, case cu cerdac și muzee sătești pline de povești uitate. Toate acestea ar putea transforma județul într-un pol de agroturism autentic. Realitatea însă e crudă: infrastructură precară, promovare aproape zero și un interes firav din partea autorităților.

Bârnova este poate cel mai vizitat dintre satele apropiate de Iași. Lumea vine aici pentru aer curat și pădure, dar potențialul depășește cu mult grătarele de weekend. În inima codrilor se află Poiana cu Schit, loc de legendă unde natura se împletește cu spiritualitatea. Dacă ar exista trasee amenajate și ghizi locali, Bârnova ar putea deveni o destinație de pelerinaj și turism cultural. Așa, rămâne un loc descoperit doar de cei care „știu”.

Ciurea are un alt tip de magnet: Centrul Cultural „Cella Neamțu”, unde meșteșugurile și arta populară primesc un suflu nou. Este dovada că tradiția poate fi pusă în valoare și reinterpretată, dar drumurile grele și lipsa de promovare țin vizitatorii la distanță. Puțini știu că aici au loc evenimente culturale care ar putea rivaliza cu orice program de turism rural de top.

La Aroneanu, lacul îți taie respirația la apus. E un loc unde ai putea organiza plimbări cu barca, festivaluri gastronomice sau retreaturi de weekend. În lipsa unor investiții minime în infrastructură și în spații de cazare, Aroneanu rămâne doar un fundal frumos pentru câteva poze pe Facebook.

În Schitu Duca, satul e încă viu prin poveștile meșteșugarilor. În gospodării simple încă se lucrează la roata olarului, se frământă pâine și se culeg plante medicinale. Dar fără centre de informare turistică, fără hărți și trasee tematice, totul rămâne la nivel de folclor privat, accesibil doar celor care au norocul să fie invitați în curtea potrivită.

Comori ignorate

Țibănești este un alt exemplu grăitor. Aici, Conacul Petre P. Carp, reședința unuia dintre cei mai importanți oameni politici ai României moderne, tronează încă peste sat, purtând cu el memoria unei epoci aristocratice. Ar putea fi un pol de turism cultural, un loc unde să se întâlnească istoria cu viața rurală de azi. Tot aici, o tânără a transformat cu bani europeni un mic atelier gastronomic într-o poveste de succes, arătând că tradiția poate fi pusă pe masă și vândută ca experiență autentică.

Muzeele sătești din județ sunt alte comori ignorate. La Prisăcani, Muzeul „Dorul Satului” adună obiecte modeste, dar pline de emoție — mobilier vechi, unelte, fotografii de familie, straie țărănești, toate păstrate cu grijă de localnici. În Cucuteni, patrimoniul ceramicii de renume mondial continuă să fie un brand cultural, dar nevalorificat turistic la adevărata sa dimensiune. Iar la Ulmi-Poleni, muzeul creat de ing. Vasile Ciobanu a devenit un memorial unic, unde alături de case tradiționale și obiecte de gospodărie se păstrează și depozitul de bronz descoperit aici, cu piese vechi de peste trei milenii. Este un tezaur care ar putea atrage vizitatori din toată lumea, dar care astăzi e cunoscut de prea puțini. Satele din jurul Iașului ar putea trăi din turism, din produse tradiționale și din patrimoniu, dar fără o infrastructură rutieră funcțională, fără pensiuni și fără promovare digitală, agroturismul rămâne doar o șansă ratată. Ceea ce se vede azi este un contrast dureros: frumusețe autentică, dar ascunsă sub praf și uitare.