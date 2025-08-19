Alertă la Iași. Bolnavii cronici, abandonați fără medicamente vitale

* Capitala medicală a Moldovei se confruntă din nou cu o criză medicală: diabeticii, cardiacii și pacienții oncologici nu-și mai găsesc tratamentele * farmaciștii ridică din umeri, distribuitorii refuză livrările, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate a plătit doar o cincime din datoriile pentru medicamente compensate * sistemul riscă un colaps total în această toamnă

În spitalele și farmaciile din Iași, scena este aceeași: pacienți disperați care întreabă de tratamente esențiale și primesc doar ridicări din umeri. Normix, Ursofalk, medicamente pentru inimă sau diabet – toate lipsesc. Cei bolnavi sunt puși pe drumuri, de la o farmacie la alta, ca într-o loterie crudă. „Am bătut Iașul în lung și-n lat. Am nevoie urgentă de Normix și Ursofalk, dar nu se găsesc. Nu pot să înțeleg cum e posibil ca un pacient să fie lăsat să caute medicamente vitale ca și cum ar fi pe o piață neagră”, povestește un bolnav cronic, vizibil epuizat.

Cauza blocajului

CNAS a achitat doar 20–21% din datoriile către farmacii și distribuitori. Întârzierile de peste 90 de zile au aruncat întreg lanțul farmaceutic în colaps. Distribuitorii nu mai aduc medicamente ieftine, pentru că ies în pierdere, iar farmaciile au rafturile goale. Criza lovește cel mai puternic în mediul rural, unde accesul la tratamente este oricum limitat. Acolo, multe farmacii au rămas complet fără stocuri, iar bolnavii cronici depind de rude sau cunoștințe din oraș pentru a-și procura tratamentele. Farmaciștii avertizează că lipsesc nu doar medicamentele complexe, ci și banalele soluții perfuzabile, indispensabile în spitale: ser fiziologic, arginină, clorură de sodiu. „Nu e vorba doar de lipsa unor tratamente oncologice sau pentru inimă, ci și de cele mai simple medicamente care ar trebui să existe mereu”, spune un farmacist ieșean.

Oficialii ridică din umeri

Președintele CNAS a recunoscut public situația, dar a aruncat responsabilitatea pe umerii Ministerului Finanțelor. Fără o suplimentare urgentă de fonduri, există riscul ca, până la sfârșitul toamnei, accesul pacienților la medicamente compensate să fie complet blocat. În tot acest timp, bolnavii cronici din Iași rămân captivi într-un sistem care îi condamnă la suferință și incertitudine. Pentru un diabetic care nu își găsește tratamentul sau pentru un pacient oncologic lăsat fără medicamente, fiecare zi de întârziere poate fi fatală. Dacă autoritățile nu intervin imediat, criza medicamentelor va deveni o bombă sanitară. Încrederea în sistemul public de sănătate, și așa fragilă, riscă să se prăbușească complet.

Nicoleta ZANCU