Antrenorul de la Botoșani, Leo Grozavu, ia Iașul peste picior înaintea meciului de duminică

Antrenorul FC Botoșani, Leo Grozavu, a ironizat astăzi pe ACSM Politehnica Iași în conferința de presă dinaintea meciului de duminică, din Copou, din etapa a V-a a play-out-ului Ligii I de fotbal.

„Iașul nu a fost niciodată o echipă care să se bată la primele locuri, totdeauna a fost în zona lui a fi sau a nu fi. Să nu fiu consiedrat malițios, dar când ești un fel de ABA, e clar că tot acolo te învârți” a spus tehnicianul botoșănenilor, care a adăugat: „Nu știu dacă e un meci special pentru mine. Am avut doi ani frumoși la Iași, o colaborare foarte bună, inclusiv cu publicul spectator am avut o relație foarte bună în foarte multe momente. Și în viața privată, în afara stadionului, lumea a fost caldă, în tribune, la joc, publicul a încurajat echipa, pe mine. Totuși, mă aștept la orice. Mi-aș dori să fiu pe teren, pentru că dacă ești huiduit în teren poți să arăți ceva, de pe bancă va fi mai greu. N-am de plătit nicio poliță. Mă bucur de revederea foștilor colaboratori, am rănas în relații foarte bune cu oamenii cu care am colaborat, oameni din club, staff”.

Despre meci, Grozavu a spus: „Ținând cont de situația din clasament, ambele echipe au nevoie de puncte. Va fi o partidă de luptă, de angajament, în care echipa care va greși mai puțin, echipa mai pragmatică, mai inteligentă, va avea câștig de cauză. Sperăm să fim noi aceea. Există orgolii, care vor rămâne pe teren, nu cred că există antrenor care să nu-și dorească să câștige fiecare partidă. Meciul de duminică nu face excepție. Am un prieten forate bun la Iași, fost coleg de echipă, Vasile Miriuță. Cum își dorește el să câștige, așa doresc și eu. Sperăm să nu facem un egal, care ar fi bun pentru adversari, deși orice punct conteză. Iar la noi, în situația de față, pentru că venim după două înfrângeri, poate să însemne ceva și egalul”.

Tehnicianul FC s-a referit și la echipa lui: „Nu am observat o cădere psihologică după ultimele eșecuri. Băieții sunt bine, joviali, volubili. Le-am împărtășit câte ceva din experiența mea din fotbal. La prima mea aventură în străinătate am fost întrebat după un joc pierdut de ce stau supărat. Colegii au crezut că am pățit ceva. Când le-am zis că sunt supărat că am pierdut, m-au spus că nu e o problemă, vine următorul joc, trebuie să fim pregătiți. Același lucru le-am spus acum jucătorilor, pentru că la fotbal rămâne ultimul rezultat”.

Leo Grozavu s-a referit și la lupta pentru evitarea retrogradării: „În acest play-out, orice mic detaliu contează, o eliminare, un fault în careu, orice gest nseăbuit, orice mică eroare în fața porții poate schimba soarta unui joc. Când câștigi două jocuri, intri într-o zonă a liniștii, respiri un aer mult mai bun, când pierzi două – vii în zona în care transpirația e mai abundentă. Sperăm să ne revenim. Nu sunt îngrijorat, pentru că echipa a avut atitudine bună și în zece la ultimul meci, doar factorii externi ne-au făcut să nu luăm măcar un punct. Trebuie însă să fim mult mai concentrați, mai responsabili”.

Disputa Poli – FC Botoșani va duminica cu începere de la ora 17:00.