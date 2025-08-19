Aplicația Fidelity by Iulius, acum și la Palas: până la 5% din valoarea tuturor cumpărăturilor înapoi, plata rapidă a parcării, oferte, noutăți despre evenimente și magazine noi

Cu aplicația Fidelity de la Palas, găsești tot ce ți-ai putea dori și puțin în plus. Reduceri, oferte, noutăți despre evenimente și magazine noi, toate sunt parte din experiența ta de shopping și petrecere a timpului liber. Aplicația îți răsplătește fidelitatea și îți oferă între 1 și 5% din valoarea cumpărăturilor, dar și până la 4 ore gratuite de parcare.

La Palas, loialitatea este răsplătită cu Fidelity by Iulius, aplicația mobilă ce integrează multiple beneficii. Fidelity poate fi descărcată de pe Google Play sau App Store, iar după ce instalezi aplicația în telefon, tot ce trebuie să faci este:

1.Fotografiază bonul/bonurile de la fiecare achiziție în aplicație. Folosește doar bonurile din aceeași zi!

2.După validarea bonului de un operator, până 5% din valoarea cumpărăturilor va fi automat returnată în portofelul tău virtual. Pentru sumele mai mari, se va returna un bonus fix de 50 de puncte Fidelity.

3.Cu punctele acumulate poți alege vouchere din magazinele tale favorite sau Cecuri Cadou valabile în Palas.

Economisești timp și nu mai aștepți la automatele de plată, pentru că poți plăti parcarea tot din aplicație, în doi pași simpli, iar punctele îți aduc până la 4 ore de parcare gratuite.

Secțiunea News din aplicație te ține la curent cu toate beneficiile tale: vei fi mereu informat cu privire la ofertele, campaniile, evenimentele și deschiderea magazinelor din mall, în timp real. Inspirația pentru sesiunile tale de cumpărături o găsești tot în aplicația Fidelity, unde poți descoperi noile tendințe în materie de fashion, idei de outfituri cool și cataloagele colecțiilor de sezon ale brandurilor disponibile în Palas.

Punctele se pot cumula în baza bonurilor primite de la magazine, operatorii din food court, de la cafenele, restaurante, terase, carusel, trambulină, servicii.

Aplicația Fidelity este realizată de partenerul local Code932.

Departament PR

W: www.palasiasi.ro