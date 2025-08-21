Ateneul din Iași deschide Festivalul „Grigore Vasiliu Birlic” la Fălticeni

* cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” începe pe 25 august la Fălticeni * invitat de onoare, Ateneul Național din Iași aduce pe scenă două spectacole de referință: „Capra cu trei iezi” și „Steaua fără nume”

Fălticeniul se transformă la final de august în capitala teatrului pentru tineret. Între 25 și 31 august 2025, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” se desfășoară ediția aniversară cu numărul XV a festivalului care poartă numele marelui actor născut aici, o personalitate legendară a scenei românești. Deschiderea oficială aparține Ateneului Național din Iași, instituție invitată de onoare, care aduce în fața publicului două producții contrastante, menite să atingă atât sufletul copiilor, cât și pe cel al spectatorilor maturi.

Prima reprezentație este „Capra cu trei iezi”, o adaptare scenică a uneia dintre cele mai îndrăgite povești românești, un spectacol care îmbină ludicul cu emoția și care introduce generațiile tinere în magia teatrului. A doua este „Steaua fără nume”, drama clasică scrisă de Mihail Sebastian, o montare ce vorbește despre destin, iubire și curaj, invitând publicul adult la reflecție și intensitate trăită pe scenă.

Managerul interimar al Ateneului din Iași a subliniat, cu prilejul acestei participări, că revenirea anuală la Fălticeni reprezintă nu doar o onoare, ci și un angajament față de publicul cald și primitor al zonei, care a transformat acest festival într-un reper cultural constant. „Este o bucurie să ne întoarcem și să deschidem ediția din acest an. Prin prezența noastră la Fălticeni reafirmăm dorința de a rămâne conectați la comunități și de a duce teatrul de calitate dincolo de Iași”, a declarat acesta.

Festivalul „Grigore Vasiliu Birlic” reunește trupe de teatru din țară și din străinătate, fiind astăzi unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate tinerilor. Publicul este așteptat să umple sălile și să trăiască o săptămână de spectacole diverse, întâlniri memorabile și emoția autentică a teatrului. Pentru Ateneul ieșean, participarea este o declarație de fidelitate față de misiunea instituției: aceea de a face din teatru un limbaj comun, accesibil, care unește comunități și dă sens unei tradiții culturale vii.

Maura ANGHEL