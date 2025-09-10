Aurul agricol al Iașului, tranzacționat la bursa imobiliară. Câmpurile fertile dispar sub mall-uri și cartiere rezidențiale

* în jurul Iașului, terenurile agricole devin miza supremă a dezvoltatorilor imobiliari * Rediu-Tătărași, Aroneanu și Mârzești își pierd câmpurile în favoarea betoanelor, iar prețurile au explodat * agricultura s-a transformat într-o pradă urbană

În jurul Iașului, agricultura nu mai are liniște. Câmpurile fertile care odinioară hrăneau comunități întregi sunt astăzi înghițite de valul construcțiilor. În locul grâului cresc blocuri, iar în locul porumbului se ridică mall-uri și cartiere de vile. Extinderea orașului a devenit o avalanșă, iar satele de odinioară sunt înghițite de un urbanism haotic care pune profitul deasupra hranei.

Rediu-Tătărași a devenit simbolul acestei transformări. În zonă, terenurile intravilane s-au transformat în aur pentru dezvoltatori: 79.000 de euro pentru o parcelă de 1.061 mp, adică aproape 75 de euro metrul pătrat. Loturile mari trec ușor de 200.000 de euro, iar specula se joacă la nivelul milioanelor atunci când terenurile se vând parcelate. Dacă mai există extravilan, acesta se epuizează repede sau rămâne la margine, cu valori de 4–5 euro metrul pătrat, complet irelevante pentru o piață în care toată lumea vânează apropierea de utilități și accesul rapid la oraș.

Aroneanu, cu lacul său și drumurile bune, a intrat în aceeași horă imobiliară. Terenurile intravilane de câteva sute de metri pătrați se vând între 52 și 80 de euro pe metrul pătrat, cu prețuri ce urcă la 55.000 sau chiar 105.000 de euro pentru suprafețe de 1.000–1.200 mp. Pe hârtie, unele parcele sunt încă „arabile”, dar în realitate ele se tranzacționează ca teren de construcții. În extravilan, încă se mai găsesc valori de 17 euro pe metrul pătrat, însă acestea nu rezistă prea mult timp. Totul este o chestiune de așteptare până când intravilanul va mușca și din aceste câmpuri.

Mârzești, legat administrativ de Breazu, confirmă același scenariu. La marginea pădurii și a satului, terenurile au ajuns să se vândă cu 70–80 de euro pe metrul pătrat, iar ofertele speciale trec chiar de 170 de euro pentru parcele mai mici și mai bine amplasate. Un teren de 500 mp a fost listat la 40.000 de euro, iar altul de 600 mp la 42.000. Cine își dorește loturi mari, de mii de metri, trebuie să scoată sume comparabile cu prețurile urbane, pentru că dezvoltatorii văd în Mârzești următoarea zonă-cheie pentru ansambluri rezidențiale.

Marfă tranzacționată la bursă imobiliară

Toate aceste cifre arată că terenul agricol nu mai este văzut ca sursă de hrană, ci ca o marfă tranzacționată la bursă imobiliară. Metrul pătrat valorează doar în funcție de cât de repede se pot ridica betoane pe el. Agricultura pierde, iar solurile care au dat pâine pentru generații întregi devin șantiere. În spatele acestor tranzacții, comunitățile locale rămân cu drumuri nepregătite, infrastructură trasă în grabă și o realitate în care satul devine cartier-dormitor.

Aurul agricol al Iașului s-a topit sub febra imobiliară. Rediu-Tătărași, Aroneanu și Mârzești sunt doar primele victime. Urmează și alte sate, unde metrul pătrat va fi evaluat după cotațiile pieței imobiliare, nu după rodnicia pământului. În acest ritm, agricultura rămâne doar o amintire, iar câmpurile fertile dispar sub avalanșa de betoane.

Dan DIMA