Autostrăzile Moldovei, cu frâna trasă. Promisiuni la Iași, contracte semnate pe Arad – Oradea!

* săptămâna trecută, Iașul a devenit, pentru o zi, capitala dezbaterii naționale despre infrastructură, în capitala Moldovei fiind organizată Conferința Națională „Autostrăzile Moldovei – Construim viitorul” * conferința a avut și o doză de ironie amară, la doar câteva ore după încheierea evenimentului CNAIR anunțând semnarea unui nou contract de execuție pe tronsonul Arad – Oradea

Prima ediție a Conferinței Naționale „Autostrăzile Moldovei – Construim viitorul” a adunat peste 130 de participanți – de la parlamentari și reprezentanți ai administrației centrale și locale, până la universitari, antreprenori, medici, oameni de cultură, activiști și jurnaliști.

Diversitatea prezenței a confirmat că tema autostrăzilor A7 și A8 a depășit de mult zona tehnică sau politică. Astăzi, ea se suprapune peste aproape toate domeniile vieții publice: economie, sănătate, educație, siguranță, identitate regională și chiar demnitate civică.

Primul panel a adus în prim-plan costurile ascunse ale lipsei de autostrăzi.

Vasile Toma, secretar general al Federației Operatorilor Români de Transport, a arătat cât pierd transportatorii din cauza timpilor de tranzit și a infrastructurii precare.

Vasile Asandei, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, a pledat pentru o strategie pe termen lung, bazată pe inovație și dezvoltare durabilă.

Omul de afaceri ieșean Gabriel Mardarasevici a vorbit deschis despre dificultățile antreprenorilor moldoveni: „Ne dezvoltăm cu frâna trasă. Cum putem concura cu Vestul, când noi suntem legați de restul țării prin drumuri înguste și periculoase?”

„Fără presiune civică și politică, riscăm să pierdem încă un deceniu”

Petru Movilă, fost deputat și inițiator al legii Autostrăzii A8, a reamintit decidenților de la București că proiectele nu sunt încheiate: „Fără presiune civică și politică, riscăm să pierdem încă un deceniu”.

Laura Ghibu, medic stabilit de peste 20 de ani în Suedia, a adus o perspectivă internațională: „Infrastructura nu este doar confort, ci siguranță și calitate a vieții. România nu poate aspira la standarde europene fără autostrăzi.”

În panelul social și cultural, mesajele au atins coarda sensibilă a publicului.

Prof. dr. Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, a vorbit despre viețile pierdute pe șoselele Moldovei și despre pacienți care nu mai ajung la timp la tratament.

Prof. univ. dr. Cătălin Turliuc a prezentat o perspectivă istorică, evocând rolul central pe care Moldova l-a avut în trecut și contrastul cu marginalizarea actuală.

Vasile Nistor, manager la Teach for Romania, a descris inegalitățile crunte cu care se confruntă copiii din satele Moldovei, pentru care lipsa drumurilor moderne înseamnă sărăcie și lipsă de oportunități.

Mesajele au fost completate de intervențiile parlamentarilor prezenți – Marius Bodea (USR), Petru Bogdan Cojocaru (PSD), Bende Sándor (UDMR) și Ciprian Paraschiv (AUR). Toți și-au asumat public angajamentul de a susține construcția autostrăzilor Moldovei, un semn că presiunea societății civile nu mai poate fi ignorată.

Conferința a avut și o doză de ironie amară. La doar câteva ore după încheierea evenimentului de la Iași, CNAIR anunța semnarea celui de-al doilea contract de execuție pe tronsonul Arad–Oradea, din cele trei.

În timp ce Ardealul înaintează cu pași concreți, pe A8 se amână semnarea contractelor de proiectare și execuție, ori emiterea ordinelor de începere a lucrărilor. Diferența între vorbe și fapte a fost mai vizibilă ca oricând.

Acesta a fost și mesajul tranșant al lui Cătălin Urtoi, membru fondator al asociației civice „HaiCăSePoate!”: „Vă puteți spăla rușinea față de Moldova doar dacă în programul SAFE vor fi introduse ambele tronsoane Pașcani – Siret și Moțca –Lețcani – Ungheni și dacă veți obține finanțarea completă. Altfel, totul rămâne o promisiune în plus”.

Totuși, între sloganuri și realitate rămâne o prăpastie. Moldova nu cere privilegii – cere doar să fie tratată echitabil. Ceea ce pentru alte regiuni ale țării a devenit deja o normalitate – autostrăzile – pentru Iași, Vaslui, Botoșani sau Suceava este încă un vis amânat.

Conferința de la Iași a arătat că societatea civilă, mediul academic, mediul de afaceri și comunitatea locală vorbesc astăzi aceeași limbă. Mingea rămâne în terenul decidenților politici și al companiilor de stat. Daniuel BACIU