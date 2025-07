Autostrăzile Moldovei, rămase de izbeliște. Doar promisiunile continuă

Scandalul legat de pierderea finanțării europene pentru segmente din Autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Unirii (A8) capătă noi dimensiuni. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, că mai multe tronsoane de autostradă au fost eliminate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), nu din cauza progresului fizic, ci din cauza problemelor grave în procedurile de achiziție publică.

Conform acestuia, problema majoră a fost nepublicarea corectă a eratelor la procedurile de licitație în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) – o cerință esențială pentru validarea legalității și transparenței achizițiilor publice în proiectele finanțate cu bani europeni.

Poate cel mai alarmant aspect este faptul că aceste deficiențe au fost cunoscute de autorități încă din august 2024, însă nu au fost comunicate public. Pîslaru a declarat că în momentul preluării mandatului nu existau clarificări nici măcar la nivel tehnic, iar dosarele fuseseră deja transmise către Comisia Europeană fără remedierea problemelor. „Nu s-au făcut pașii necesari pentru a demonstra că procedurile respectă regulamentul european. În lipsa unor argumente suplimentare din partea României, Comisia a decis că aceste proiecte nu mai pot fi decontate prin PNRR”, a explicat ministrul.

Irinel Bucur: „Mișcarea asta e benefică pentru România… E o gură de oxigen pe termen scurt, cât sa echilibrezi șandramaua!”

Unul dintre cele mai interesante puncte de vedere legate de acest subiect a venit ieri din partea lui Irinel Bucur, președintele asociației civice HaiCăSePoate, una dintre cele câteva organizații ieșene care urmăresc de ceva vreme implementarea proiectelor legate de autostrăzile Moldovei. Acesta consideră că, din puncte de vedere tehnic, „mișcarea asta e benefică pentru România, semn că politicul, chiar cel de la varful Ministerului fondurilor europene, habar n-are ce chiloți poartă!”, „Inițial, aveam finanțare prin PNRR, componenta credit (adica banii sunt cu împrumut și îi dăm înapoi) pentru A7 și capetele A8, acoperind 40% din costuri. Restul acopeream noi, de la buget sau alte imprumuturi, că bani nu aveau! Așadar, prin PNRR se acoperea 40% la valoarea de dinainte de scumpirea materialelor. Acum însemnă 30%, iar pentru restul de 70% noi ne imprumutam”, a precizat Irinel Bucur.

Acesta face chiar și un calcul, „pentru simplitate, legat de A7. „Costul total fără TVA (toate prețurile le discutăm în variantă fără TVA) este, pentru Ploiești – Focșani, de 8,046 miliarde lei, iar pentru Focșani – Pașcani de 11,18 miliarde lei. În toral, 19,23 miliarde lei. Total contribuție împrumut PNRR (calculăm la 35%) era 6,73 miliarde lei. Restul de 12.5 miliarde lei era de la buget, adică tot împrumuturi de pe piața liberă. Mutând acum 100% finanțare PNRR, adică tot împrumut, dar nu trebuie să ieșim noi după el, la Focșani – Pașcani, înseamnă 11,18 miliarde lei acoperiți de acolo. Cei 8.046 miliarde lei pentru Ploiești – Focșani se acoperă din Programul Transport (PT), adica 40% bani nerambursabili (3,21 miliarde lei) și 60% dăm noi (4,93 miliarde lei). Dar deja am dat că am achitat facturile pentru PNRR, 5 din 7 loturi fiind deschise și recepționate. Deci, restul de 40% îi primim rapid din grant (PT) că avem nevoie de lichiditate”, a precizat Irinel Bucur.

În concluzie, liderul asociației HaiCăSePoate consideră că, „prin mișcarea asta, statul trebuie să pună pe masa mai puțini bani – 4,93 miliarde lei versus 12,5 miliarde lei. În plus, intră bani rapid din PT pentru Ploiești – Focșani, unde 5 din 7 loturi sunt gata recepționate, al 6-lea are problemele cu podul ala cu eclise, în rest e gata și el. Apoi, scade efortul financiar al statului și nevoia imediata de a se împrumuta masiv. Pe termen scurt, este un cîștig și se mută astfel efortul pe termen scurt pe o perioadă mai lungă, cât timp va dura construcția capetelor și restul din A8, lotul acela din A3, etc. Per total, eu zic că mișcarea a fost deșteaptă și e clar că ministrul Pâslaru nu a înțeles nimic. Părereaea e că trebuie să plece acasă, după câte bombe a dat și nu a înțeles ce au făcut subalternii săi... E o gură de oxigen pe termen scurt, cât sa echilibrezi șandramaua!”, a mai spus Irinel Bucur.

Movilă: „Vorbim despre sabotaj. Despre o decizie premeditată de a scoate Moldova de pe harta autostrăzilor. Cer intervenția DNA”

Fostul deputat Petru Movilă, promotorul Legii privind construcția Autostrăzii Unirii, a solicitat ieri „o anchetă urgentă pentru A8 și A7”. „Să se verifice dacă fostul ministru Sorin Grindeanu a amânat / uitat intenționat publicarea în JOUE a unor erate pentru procedurile de achiziție, dacă a ținut în sertar luni de zile avize esențiale, dacă le-a scos public doar ca să le blocheze prin prețuri nerealiste care au dus la anularea licitațiilor și relicitări întârziate – atunci nu mai vorbim despre incompetență. Vorbim despre sabotaj. Despre o decizie premeditată de a scoate Moldova de pe harta autostrăzilor. Cer intervenția DNA. Vreau ca tot ce s-a întâmplat cu licitațiile A7 și A8 să fie cercetat la sânge. Să vedem cine a blocat, cine a știut și n-a zis nimic, cine a tăcut complice. Dacă Moldova e scoasă de la autostradă prin decizie politică și interes personal, atunci cineva trebuie să plătească... Nu pot accepta în tăcere această decizie politică de a scoate din PNRR capetele celor mai importante două autostrăzi pentru regiunea noastră: A7 și A8. Exact ceea ce contează cel mai mult pentru dezvoltarea Moldovei este tăiat”, a precizat Petru Movilă.

Fostul deputat critică și pasivitatea parlamentarilor ieșeni. „Parlamentarii de Iași unde sunt? Ce au făcut în toți acești ani? De ce n-au avut grijă să urmărească, pas cu pas, ce se întâmplă cu autostrăzile noastre? Câți dintre ei au ridicat măcar o întrebare în Parlament sau în ședințele de partid despre stadiul real al A8 și A7? Tăcerea de azi e complicitatea de mâine. Iar prețul îl plătim noi, cei care trăim și muncim în Iaşi, lăsaţi încă o dată pe lângă”, a completat Movilă.

Muraru: „Solicit public demiterea urgentă a celor din CNAIR care au întârziat licitațiile, au greșit procedurile și au compromis termenele”

Și liderul liberalilor ieșeni, Alexandru Muraru, solicită sancționarea fermă a celor responsabili pentru excluderea unor tronsoane din A8 și A7 din finanțarea PNRR. „România nu pierde bani din PNRR – dar pierde șansa de a finanța acum, cu bani europeni nerambursabili, unele dintre cele mai importante tronsoane de autostradă din Moldova. Asta nu e o simplă ajustare tehnică. E rezultatul unor greșeli administrative, întârzieri nejustificate și nerespectarea procedurilor europene de către autoritățile române”, a transmis Muraru.

Acesta cere public „demiterea urgentă a celor din CNAIR care au întârziat licitațiile, au greșit procedurile și au compromis termenele. Nu putem vorbi despre reforme dacă nu începem cu asumarea responsabilității pentru greșeli care afectează milioane de români”.

Grindeanu: „Îi asigur pe toți moldovenii că se vor continua lucrările, că în acest an se va ajunge cu autostrada până la Bacău, iar anul viitor, în vară, până la Pașcani, de la București ”

O primă reacție oficială din partea fostului ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost de liniștire a apelor. Grindeanu spune că nu au fost explicate foarte bine lucrurile de către actualul ministru al Investițiilor și proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. „Au ieșit niște proiecte din PNRR, dar nu se pierde niciun euro, vor fi finanțate de alte programe europene. Săptămâna viitoare daca vreți, mergem pe Autostrada Moldovei, vedem că se lucrează pe toate loturile. Sursa de finanțare se schimbă pentru o parte din aceste loturi. Nu puteam folosi la transporturi decât 7 din cele 20 de miliarde... Nu pierdem niciun euro la Ministerul Transporturilor și toate lucrările vor continua. Vor fi transferate pe acest program de transporturi. Îi asigur pe toți moldovenii că se vor continua lucrările, că în acest an se va ajunge cu autostrada până la Bacău, iar anul viitor, în vară, până la Pașcani, de la București”, a spus Grindeanu.

În lipsa unor explicații clare, suspiciunea de gestionare abuzivă a fondurilor europene planează asupra unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România post-decembristă.

Daniel BACIU