Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!

* lunar, la Iași sunt examinați la proba practică aproximativ 2.250 de candidați, majoritatea la categoria B * deși solicitările sunt uriașe, în teren se află, zilnic, doar maxim 10 examinatori atestați * există posibilitatea ca Iașul să primească examinatori delegați din județele limitrofe, acolo unde volumul de muncă este mai mic * la finalul acestui an, doi absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție vor fi repartizați la Iași, pentru a sprijini activitatea serviciului

Obținerea permisului de conducere a devenit un adevărat maraton pentru candidații din Iași. În ultima perioadă, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV) Iași se confruntă cu o avalanșă de solicitări, ceea ce a dus la creșterea termenelor de așteptare pentru susținerea probei practice.

Lunar, la Iași, sunt examinați la proba practică aproximativ 2.250 de candidați, majoritatea la categoria B. În ciuda acestui volum uriaș, serviciul dispune de doar 17 examinatori atestați, dintre care unii sunt redistribuiți periodic pentru activitatea de la ghișee (preschimbarea permiselor, supravegherea probei teoretice sau înmatriculări). Practic, în zilele dedicate categoriei B, în teren se află doar maxim 10 examinatori, insuficient pentru a face față cererii.

Deficitul de personal este semnificativ: gradul de ocupare a funcțiilor era de doar 77% la mijlocul lunii august 2025, ceea ce pune presiune nu doar pe candidați, ci și pe angajații serviciului.

Soluții temporare: sesiuni suplimentare de examinare

Pentru a reduce timpii de așteptare, începând cu primăvara acestui an, SPCRPCÎV Iași a organizat mai multe sesiuni suplimentare de examinare. În aprilie și mai, alți 280 de candidați au reușit să susțină proba practică, iar în iunie au fost examinați suplimentar încă 180 de candidați.

De asemenea, conducerea serviciului a decis închiderea unuia dintre ghișeele de programări pentru proba teoretică, în zilele de luni, pentru ca lucrătorul respectiv să fie redirecționat la activitatea de examinare practică. „Este un efort constant de echilibrare între activitatea de la ghișee și examinările din teren. Presiunea este mare, dar încercăm să găsim soluții care să reducă nemulțumirile”, au transmis autoritățile județene.

La nivel național, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCÎ) a anunțat că, începând cu septembrie 2025, vor fi organizate cursuri de formare pentru noi examinatori la categoriile B, C și CE. Totodată, există posibilitatea ca Iașul să primească examinatori delegați din județele limitrofe, acolo unde volumul de muncă este mai mic.

O gură de oxigen va veni și la finalul acestui an, când doi absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina vor fi repartizați la Iași, pentru a sprijini activitatea serviciului.

Nemulțumiri în rândul candidaților și al școlilor de șoferi

În timp ce autoritățile caută soluții, candidații care așteaptă luni de zile pentru a intra la proba practică își exprimă frustrarea. Școlile de șoferi atrag atenția că timpul îndelungat dintre finalizarea orelor de pregătire și susținerea examenului poate afecta performanța cursanților.

„Un elev care termină școala astăzi dă sala într-o săptămână, dar pentru traseu așteaptă chiar și două luni. Este normal ca mulți să uite din deprinderi și să pice examenul. Este o problemă de sistem, care îi dezavantajează pe tineri”, a explicat un instructor auto din Iași.

Problema lipsei de examinatori și a timpilor mari de așteptare pentru susținerea probei practice la Iași nu este nouă, dar a devenit acută în 2025, odată cu creșterea numărului de candidați.

Autoritățile promit măsuri și suplimentări de personal, însă până când acestea vor da roade, ieșenii care vor să obțină permisul auto trebuie să aibă răbdare și să se adapteze unei situații birocratice complicate. Daniel BACIU