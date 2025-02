„Aveți grijă la suplimentele de iarnă”

* dialog cu Simona Maria Costea, fondatorul unui laborator de suplimente

- Ce suplimente sunt esențiale pentru a susține sistemul imunitar în timpul iernii?

- Există un trio esențial, care nu ar trebui să lipsească din dieta zilnică pe timpul iernii. Vorbim despre vitamina C, care este un antioxidant puternic, ce stimulează producția de celule imunitare, reduce durata și severitatea răcelilor; vitamina D, a cărei deficiență este crescută iarna și care este esențială pentru funcția imunitară și protecția împotriva infecțiilor respiratorii. Pe listă este și zincul, care, de asemenea, crește producția de celule imunitare și accelerează vindecarea. Foarte important este și consumul de probiotice, ulei de pește, miere și propolis.

- Vitamina D este mai importantă iarna? Cum se administrează corect?

- Consumul de vitamina D este foarte important iarna întrucât în această perioadă expunerea la soare este foarte redusă, ceea ce duce la deficiențe. Această vitamină are un rol esențial în susținerea sistemului imunitar, prevenirea infecțiilor și menținerea sănătății oaselor. Administrarea corectă de vitamina D presupune respectarea dozei zilnice recomandate. Stabilirea corectă a acestei doze se face în urma unui test de sânge 25-OH-vitamina D. Este recomandat a se administra dimineața sau la prânz, cu o masă ce conține grăsimi, vitamina D fiind o vitamină liposolubilă.

- Există suplimente care pot ajuta la prevenirea răcelilor și a gripei?

- Orice supliment care conține vitamina C, vitamina D, Zinc, Quercetină, Echinacea, Omega-3, Propolis ajută la prevenirea răcelilor și gripei și grăbesc vindecarea. Este foarte important să citiți eticheta și să observați cantitatea de substanță activă conținută, astfel încât să vă asigurați necesarul zilnic. Nu recomand consumul de suplimente care au în compoziție mai mult de 5-6 elemente, deoarece dozele conținute sunt extrem de mici și nu asigură cantitățile optime de nutrienți.

- Care este rolul zincului și al vitaminei C în menținerea sănătății pe timpul iernii?

- Atât Zincul, cât și vitamina C stimulează și cresc producția de celule imunitare și reduc durata și severitatea răcelilor, accelerând mult vindecarea.

- Este recomandat să luăm suplimente de omega-3 iarna, chiar dacă consumăm pește?

- Nu toți peștii au cantități suficiente de Omega-3. Cei mai bogați în EPA și DHA (cele mai benefice forme de Omega-3) sunt somonul sălbatic, sardinele, macroul, heringul și tonul. Dacă mănânci suficient pește gras (2-3 porții pe săptămână), atunci probabil nu este necesar să consumi suplimente cu Omega-3. Dacă însă nu consumi această cantitate de pește sau dacă ai boli inflamatorii, probleme cardiovasculare, dietă vegetariană, atunci suplimentele sunt necesare.

- Pot suplimentele de magneziu ajuta în combaterea oboselii de sezon?

- Da, magneziul este esențial pentru reducerea oboselii de sezon și menținerea energiei, el fiind implicat în peste 300 de reacții biochimice din organism, inclusiv în producția de energie la nivel celular. O deficiență de magneziu duce la oboseală cronică, slăbiciune musculară, iritabilitate și tulburări de somn.

- Ce alimente ar trebui să consumăm pentru a ne asigura aportul necesar de vitamine și minerale?

- Pentru a asigura un aport optim de vitamine și minerale, este necesar să avem o alimentație echilibrată, variată și bogată în alimente naturale și integrale! Este o discuție foarte amplă, dar în linii mari, recomand evitarea alimentelor procesate, verificarea surselor de proveniență a alimentelor, citirea cu mare atenție a etichetelor și consumul tuturor alimentelor de bază: legume, fructe, semințe, cereale, carne, pește, ouă, lactate, în formă cât mai naturală și mai puțin procesată.

- Care sunt cele mai bune surse naturale de vitamina D pentru iarnă?

- Legumele congelate păstrează nutrienții necesari pentru o dietă sănătoasă?

Da, legumele și fructele congelate păstrează majoritatea vitaminelor și mineralelor. Este necesară congelarea cât mai rapidă și păstrarea în condiții optime. Recomand congelarea fructelor și legumelor în plin sezon și consumarea lor peste an.

- Ce fructe sunt recomandate pentru a combate deficiențele de vitamine în sezonul rece?

- Alegerea fructelor de iarnă ar trebui să se bazeze pe disponibilitatea sezonieră și valoarea lor nutritivă. Astfel, recomand consumul de citrice (bogate în vitamina C și antioxidanți), mere (bogate în fibre, vitamina C și polifenoli, care protejează celulele), pere (conțin fibre solubile, antioxidanți, potasiu, magneziu), banane (carbohidrați sănătoși, potasiu, triptofan – un aminoacid responsabil cu îmbunătățirea stării de spirit), fructe de pădure congelate (antioxidanți, vitamina C și fibre), rodie (polifenoli și vitamina C), kiwi (vitamina C și fibre), curmale, smochine și prune uscate.

- Este consumul de miere un remediu eficient pentru răcelile de iarnă?

- Absolut! Mierea de albine are efect antimicrobian și antiviral, îmbunătățește imunitatea, oferă energie și combate oboseala, hidratează și fluidifică mucusul.

- Care sunt alimentele ce ne pot ajuta să combatem senzația de frig?

- Da, există alimente care ne ajută să suportăm mai ușor frigul: alimentele bogate în grăsimi sănătoase (avocado, nuci, ulei de măsline, unt de arahide, untură animală), proteine din carne, pește, ouă, leguminoase (linte, fasole), condimente cu efect termogenic (ghimbir, scorțișoară, ardei iute, turmeric, cuișoare, piper, muștar, usturoi).

- Cum putem adapta dieta în funcție de nevoile corpului pe timp de iarnă?

- În sezonul rece, corpul nostru are nevoie de mai multă energie, așa încât o dietă echilibrată trebuie să fie nutritivă, încălzitoare și bogată în vitamine și minerale. Prin urmare, este necesară creșterea aportului caloric prin consumul de: carbohidrați complecși (ovăz, orez, hrișcă, cartof dulce), grăsimi sănătoase (avocado, nuci, ulei de măsline, ulei de cocos), proteine de calitate (carne, pește gras, ouă, lactate, fasole, linte). Evită excesele de carbohidrați rafinați și zahăr, care pot duce la creșterea bruscă a glicemiei și oboseală!

- Este necesară creșterea aportului caloric în sezonul rece?

- Cum am spus mai sus, da, este necesară creșterea aportului caloric pe timpul iernii. Corpul are nevoie de multă energie pentru a face față temperaturilor scăzute.

- Cum ne influențează hidratarea sănătatea iarna?

- Hidratarea este foarte importantă iarna și necesită o atenție deosebită, întrucât senzația de sete nu este atât de prezentă ca în sezonul cald. Consumul de apă, ceaiuri, supe și lapte cald este esențial, deoarece aerul rece și uscat de afară și căldura din interior duc la deshidratarea pielii, buzelor și gâtului. Evită excesul de cafea și alcool, deoarece acestea deshidratează organismul.

Maura ANGHEL