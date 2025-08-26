Bacul de toamnă, la Iași - 142 de candidați au reușit să-și mărească notele, după contestații

* astfel, din totalul celor 860 de candidați prezenți, au promovat 275 de candidați (în creștere cu 2,98%, comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale) * 185 de candidați aparțin promoției 2025, iar 190 provin din promoțiile anterioare

Ministerul Educației a publicat astăzi, 26 august, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea august 2025.

La nivelul județului Iași, rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată după soluționarea contestațiilor, este de 31,98% (în creștere cu 2,98%, comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale – 29%)

Pentru promoția curentă, rata de reușită este 30,94% (27,93%, înainte de contestații), iar pentru promoțiile anterioare – 34,35% (31,3%, înainte de contestații).

Situația finală publicată reflectă faptul că din cele 108 de teze la Limba și literatura română reevaluate în urma contestațiilor, 42 (38,9%) au primit note mai mari decât la evaluarea inițială. Pentru proba obligatorie a profilului, din cele 98 teze pentru care s-au depus contestații, 47 (47,96%) au primit note mai mari, iar la proba la alegere a profilului/specializării, din cele 106 de teze reevaluate în urma contestațiilor, 53 (50,00%) au primit note mai mari decât au avut inițial.

Procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi. Carmen DEACONU