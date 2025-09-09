Bărbat de 44 de ani, în comă după un accident pe trotinetă electrică, la Țibănești

Seara de luni s-a încheiat cu un incident grav în localitatea Răsboieni, comuna Ţibăneşti. În jurul orei 20.30, un bărbat de 44 de ani, aflat pe o trotinetă electrică, a fost găsit inconştient după ce ar fi suferit un accident rutier.

Primii care au ajuns la faţa locului au fost paramedicii de la substaţia Ţibăneşti, urmaţi de echipajul SMURD TIM cu medic. Starea victimei era extrem de gravă: bărbatul prezenta traumatism cranio-cerebral sever, sângerare la urechea dreaptă, hematom la nivelul capului, posibile fracturi la baza craniului, dar şi leziuni toraco-abdominale.

Cu un scor Glasgow de doar 5 puncte, acesta a fost intubat, ventilat mecanic şi transportat de urgenţă la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi, unde medicii încearcă să-i salveze viaţa.

Poliţiştii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Laura RADU