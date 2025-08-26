Stiri
De la angajat la antreprenor: 3 capcane mentale de evitat la început de drum
Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei
Huawei Pura 80 Ultra vs. principalele modele Samsung: O comparaţie detaliată
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” MY FOOD SOLUTIONS SRL
Sistare alimentare gaze naturale pe mai multe strazi din localitatea Pascani, judetul Iasi
COMUNICAT DE PRESA. LANSARE PROIECT - DEZVOLTARE PRODUS SOFTWARE INOVATIV FLIXIER S.R.L.
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Comunicat de presă DANKE Consulting și Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău anunță începerea proiectului ”T-DANKE – Transformare Digitală a Angajaților fără Know-how în Era digitală” (cod SMIS 331749).
COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 342747 2
COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 34274
Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei

autostrada1 (1)

Dimensiune font:

26-08-2025 11:24

* Miza uriașă a celor 14 kilometri din Harghita * Întrebările unui ieșean pentru Ministerul Transporturilor * Iașul, în umbra autostrăzilor altora * UMB – locomotiva infrastructurii sau monopol periculos?  

De mai bine de două decenii, Autostrada Unirii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni este prezentată ca proiectul strategic ce ar trebui să scoată Moldova din izolare. De fiecare dată, promisiunile se lovesc de birocrație, contestații și întârzieri, iar speranța ieșenilor că vor urca pe autostradă până în Transilvania rămâne amânată.

Ultimul episod s-a scris la începutul lui august, când Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a dat dreptate, parțial, companiei UMB în disputa pentru lotul Joseni – Ditrău (14,4 km). Decizia a fost atacată de Danlin XXL, firma nemțeană desemnată inițial câștigătoare, care a depus recurs la Curtea de Apel București.

Astfel, cea mai scurtă bucată din tronsonul montan al A8 a ajuns din nou pe masa judecătorilor, cu șanse reale ca semnarea contractului să fie amânată luni întregi.

Deși e vorba de doar 14,4 km, contractul are o valoare estimată între 1,02 și 1,2 miliarde lei, fără TVA. Zona este dificilă, cu teren instabil și lucrări de infrastructură complexe, iar câștigarea lotului reprezintă nu doar bani, ci și prestigiu.

În decembrie 2024, cinci ofertanți s-au înscris: Nurol Insaat ve Ticaret (Turcia), Geiger Transilvania (România), Asocierea Danlin XXL – Groma Hold – Intertranscom Impex, Asocierea MIS Grup – Ad Astra IPP – Automagistral Pivden (Ucraina), Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade.

Pe 1 iulie 2025, CNIR desemna câștigătoare oferta Danlin XXL. Zece zile mai târziu, UMB contesta. În august, CNSC îi dădea dreptate, iar acum totul depinde de instanță.

 

Întrebările unui ieșean pentru Ministerul Transporturilor

Fostul secretar de stat Adrian Covăsnianu, unul dintre cei mai vocali promotori ai autostrăzii A8, a lansat recent o serie de întrebări incommode către Ministerul Transporturilor. Acestea vizează subiectele cele mai arzătoare ale Autostrăzii Unirii:

* Leghin – Moțca: ordin de începere dat în urmă cu 6 luni, progres de doar 12%. Podul peste Moldova, încă fără autorizație.

* Sărățeni – Joseni: contract atribuit din martie, nesemnat.

* Ditrău – Grințieș: studii geotehnice în teren neîncepute, lipsă drumuri de acces și cercetări arheologice.

* Grințieș – Pipirig: semnarea contractului, incertă până la final de an.

* Pipirig – Leghin: de 4 luni contractat, fără ordin de începere.

„Autostrada Unirii riscă să devină o iluzie. Dacă în zona Pașcaniului putem spera la 2026, partea montană rămâne blocată cel puțin până după 2030”, avertizează Covăsnianu.

 

„Dacă iei harta României și vezi autostrăzile, pare că Moldova nici nu contează. Noi suntem capăt de drum, nu punct de legătură”, spune un antreprenor ieșean din zona industrială.

 

Dacă Bucureștiul are deja centura A0 în construcție, Oltenia a deschis tronsoane pe A1, iar Muntenia avansează cu A7, Moldova rămâne izolată de Transilvania. Pentru Iași, lipsa A8 înseamnă investitori reticenți, care aleg vestul țării, pierderi economice estimate la miliarde anual, din cauza timpilor de transport, migrație continuă a forței de muncă, frustrată de lipsa infrastructurii.

 

UMB – locomotiva infrastructurii sau monopol periculos?

Pe scena infrastructurii rutiere din România, UMB domină clar. Are contracte pe A7 (Autostrada Moldovei), A0 (Centura București), A1 și chiar pe Drumul Expres Galați–Brăila. Fiecare succes confirmă profesionalismul companiei, dar totodată ridică întrebarea dacă nu cumva piața construcțiilor de autostrăzi devine vulnerabilă prin concentrarea într-un singur jucător majoritar. „Dacă UMB va fi nevoit să aleagă între A7 și A8, e clar că A8 va pierde. Acolo e teren greu, iar aici, pe vale, lucrările merg mai repede și sunt mai vizibile politic”, comentează un inginer ieșean.

 

Prin urmare, devine tot mai clar faptul că, dacă Pașcaniul va fi „cucerit” de UMB până în vara lui 2026, traversarea Carpaților prin A8 rămâne o poveste pentru generația următoare.

 

În cel mai optimist scenariu, loturile montane vor fi finalizate abia după 2030. Între timp, Iașul și întreaga Moldovă continuă să plătească prețul izolării.

Autostrada Unirii trebuia să fie simbolul legăturii dintre Moldova și restul țării. Astăzi, e mai degrabă simbolul unei Românii birocratice, fragmentate și mereu în așteptare.

Până la o decizie clară în instanță și până la semnarea efectivă a contractelor, rămâne de văzut dacă A8 își va depăși blestemul.

Daniel BACIU

 

Se schimbă legea pentru românii care locuiesc la bloc! Este obligatoriu să declare în cel mult 10 zile!

15:51

Se schimbă legea pentru românii care locuiesc la bloc! Este obligatoriu să declare în cel mult 10 zile!

Curs valutar BNR luni 25 august.

15:39

Curs valutar BNR luni 25 august.

Fabrică ilegală de țigări în toată regula, descoperită la Șelimbăr. Inclusiv ambalarea pachetelor avea loc aici!

15:34

Fabrică ilegală de țigări în toată regula, descoperită la Șelimbăr. Inclusiv ambalarea pachetelor avea loc aici!

Mit sau realitate: căminele de bătrâni sunt reci, impersonale și izolate

14:31

Mit sau realitate: căminele de bătrâni sunt reci, impersonale și izolate

Școlile private din Iași, o alternativă la educație cu cheltuieli uriașe

14:25

Școlile private din Iași, o alternativă la educație cu cheltuieli uriașe

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe munca la fermă

14:25

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe munca la fermă

Cum se alege o mască de sudură automată pentru lucru intens?

14:24

Cum se alege o mască de sudură automată pentru lucru intens?

Cum alegi vâscozitatea potrivită a uleiului de motor în funcție de sezon

14:05

Cum alegi vâscozitatea potrivită a uleiului de motor în funcție de sezon

Protestele profesorilor continuă. Cadrele didactice ameninţă cu boicotarea începerii anului şcolar

13:58

Protestele profesorilor continuă. Cadrele didactice ameninţă cu boicotarea începerii anului şcolar

Fotbalistul Generației de Aur a semnat contractul cu Poli Iași:

13:42

Fotbalistul Generației de Aur a semnat contractul cu Poli Iași: "Acum asta e misiunea mea"

„Litoralul pentru Toți” – șansa românilor de a ajunge la mare, la jumătate de preț

12:57

„Litoralul pentru Toți” – șansa românilor de a ajunge la mare, la jumătate de preț

Poliţiştii de frontieră au descoperit bunuri de peste un milion de euro, susceptibile a fi contrafăcute, în urma mai multor controale - FOTO

12:51

Poliţiştii de frontieră au descoperit bunuri de peste un milion de euro, susceptibile a fi contrafăcute, în urma mai multor controale - FOTO

Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”

12:47

Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”

Moldovean căutat internaţional, prins la graniţa de la Albiţa. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru violenţă domestică

12:38

Moldovean căutat internaţional, prins la graniţa de la Albiţa. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru violenţă domestică

Cum se schimbă industria turismului: Oamenii caută locuri mai răcoroase din cauza schimbărilor climatice

12:35

Cum se schimbă industria turismului: Oamenii caută locuri mai răcoroase din cauza schimbărilor climatice

Ministerul de Externe lovește diaspora. Taxe noi pentru servicii consulare. Iașul, unul dintre orașele cele mai afectate de exodul românilor

11:30

Ministerul de Externe lovește diaspora. Taxe noi pentru servicii consulare. Iașul, unul dintre orașele cele mai afectate de exodul românilor

Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitație publică pentru: - vânzare de masă lemnoasă. Ocolul Silvic Cetățuia, cu sediul în Iași, Bd. Poitiers nr. 103G, (Observator - Cetățuia), organizează în ziua de 03.09.2025, ora 11.00, licitație publică pentru: - vânzare de masă lemnoasă pe picior, pentru producția anului 2025; - vânzare de masă lemnoasă - loturi la drum auto; - prestări servicii exploatare masă lemnoasă. Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce pot fi achiziționate de la sediul Ocolului Silvic Cetățuia, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 02.09.2025, ora 14.00. Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.
Licitatii publice cu strigare, in vederea valorificarii activelor aflate in patrimoniul debitoarei Agrocomplex Barlad SA. FIVE Administration SPRL, in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Agrocomplex Barlad SA -in reorganizare cu sediul in Barlad, str. Tecuciului nr. 7, judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/231/1991, avand CUI: RO2808054, organizeaza licitatii publice cu strigare, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei Agrocomplex Barlad SA, astfel: in data de 09.09.2025 pentru urmatoarele active. O SINGURA LICITATIE, de la orele: Ora 11:00: Proprietate imobiliara „Pachet Ferma Docaneasa -Teren +Atelier mecanic”. Pret pornire: 5.000 Lei; Ora 12:00: Teren Arabil Extravilan in suprafata de 3,75 Ha. Pret pornire: 41.065,2 Lei; Ora 13:00: Teren Arabil Extravilan in suprafata de 1 Ha. Pret pornire: 8.866,35 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA pentru Activul -Teren Arabil Extravilan in suprafata de 3,75 Ha, respectiv la pretul de 500 +TVA pentru celelalte 2 active si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration SPRL din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta / video conferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data licitatiei, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele si pentru vizionarea activelor pot fi obtinute la nr. 0744950751 sau e-mail: office@agro-complex.ro
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
