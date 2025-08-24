Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Rezultatele la LOTO de duminică, 24 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Noroc și Joker
Medic italian: „Nu ai nevoie de diete pentru a pierde în greutate, ci doar de patru reguli simple” Mestecă, mănâncă ziua și elimină câteva alimente
De ce te simți mai rău după un pui de somn și cum poți evita asta
Modificări importante în noul şcolar 2025-2026. Când începe școala
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
Noi scanere la Aeroportul Henri Coandă: Nu vei mai scoate laptopul din bagaj. Ce se mai modernizează
Ilie Bolojan, criticat de șeful PSD Iași: „Parcă ar fi venit clandestin”
Oana Mogoș: „Valeria mea e bunica. Ea mi-a dat puterea Reginei nopții”
Condițiile Rusiei pentru „pace”. Putin cere capitularea Ucrainei
Disperarea unui român la all-inclusive: ”Luată de pe hol, dat bani și băgată în cameră”. 12 capete de acuzare!
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Bolojan, incognito la Iași

1bolojan

Dimensiune font:

| 24-08-2025 16:01

Înaintea vizitei în Republica Moldova, Ilie Bolojan a făcut, vineri, o oprire în Iaşi. Anunţul a fost făcut public de şeful Consiliului Judeţean, Costel Alexe, însă nu înainte de eveniment, cum ar fi fost normal. La mai bine de 12 ore după întâlnire, liberalul Costel Alexe a postat pe pagina sa de socializare mai multe fotografii alături de prim-ministru şi prefectul Luciana Antonci. Fotografiile sunt din sediul instituţiei condusă de Alexe. 

Din postarea de pe pagina de socializare a preşedintelui CJ Iaşi, se poate constata că în spatele uşilor închise discuţiile despre proiectele de infrastructură şi dezvoltare ale judeţului au fost doar... discuţii. „La capitolul infrastructură rutieră am subliniat importanţa accelerării lucrărilor la autostrăzile A7 şi A8, obiective esenţiale pentru conectivitatea şi competitivitatea Moldovei; realizării centurilor de ocolire de la Podu Iloaiei şi Uricani - Cicoarei, investiţii necesare pentru fluidizarea traficului şi dezvoltarea urbană”, spune şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, în postarea de pe pagina sa de socializare.

La nivel de „au vorbit discuţii” sunt şi proiectele de infrastructură din sănătate. 

„Am discutat despre Spitalul Regional de Medicina Cardiovasculară, un proiect medical vital pentru întreaga regiune; Spitalul Integrat de Boli Respiratorii, un obiectiv complementar la fel de important pentru reţeaua medicala regională; modernizarea infrastructurii spitaliceşti din Iaşi, inclusiv situaţia heliportului de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria", a transmis şeful CJ, Costel Alexe, fără să anunţe însă dacă aceste proiecte vor fi continuate sau nu. 

Însă acestea nu au fost singurele discuţii purtate în Biroul Consiliului Judeţean. „Am abordat teme precum viitorul platformei industriale Fortus, introducerea controlului coordonat la Vama Sculeni şi alte obiective majore care pot schimba dinamica economică şi socială a judeţului nostru”, a transmis şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, care îi mulţumeşte prim-ministrului pentru „disponibilitate” şi „sprijinul constant acordat Iaşului şi Moldovei”. „Premierul Ilie Bolojan, prin Guvernul României, şi-a arătat disponibilitatea de a sprijini aceste proiecte, în ciuda restricţiilor financiare şi a provocărilor actuale. Este un semnal clar că Iaşul şi întreaga regiune de Nord-Est rămân pe harta dezvoltării naţionale. Îi mulţumesc domnului Prim-Ministru pentru atenţia şi sprijinul constant acordat Iaşului şi Moldovei şi pentru deschiderea de a lucra împreună, astfel încât proiectele de care depinde viitorul comunităţii noastre să devină realitate”, mai spune Costel Alexe pe reţelele de socializare.

 

Vizita premierului a fost aspru criticată de liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru. Acesta consideră că „în turneul prin Moldova, Iaşul a fost o simplă haltă pentru premierul Ilie Bolojan”. 

"Vizita ascunsă a premierului Ilie Bolojan la Iaşi, un eveniment în semiobscuritate. Lipsă de respect pentru ieşeni. De când a preluat mandatul de prim-ministru, Ilie Bolojan a venit, pentru prima dată, la Iaşi. Momentul a fost ţinut ascuns de autorităţile judeţene, parcă Bolojan ar fi venit clandestin", a transmis printr-un comunicat de presă şeful PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Social democratul susţine că ieşenii au aşteptări de la premierul României în privinţa lucrărilor din Iaşi şi judeţ. "Două lucruri vreau să punctez: când n-ai ce investiţii în derulare să arăţi, şi aici vorbesc despre Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean, stai cu premierul Bolojan în birou. Că n-ai pe ce şantier să-l duci. Faci câteva poze cu el, le pui pe Facebook şi închizi discuţia. Un fel de „adio şi-un praz verde”.  Este şi o lipsă de respect faţă de ieţeni. Atât a lui Costel Alexe cât şi din partea lui Ilie Bolojan. Să nu vorbeşti cu presa şi să nu dai amănunte despre finanţarea marilor investiţii ale Iaşului este de neconceput. Ieşenii vor să afle, direct de la sursă, adică de la prim-ministrul României, cum stăm cu autostrăzile A7 şi A8, cu Spitalul Regional de Urgenţă, centurile ocolitoare, Opera, Filarmonica, programele PNRR, Anghel Saligny, CNI. Sau cu sala polivalentă, cu stadionul sau alte proiecte ale căror machete liberalii le-au tot vânturat în campaniile electorale", spune Bogdan Cojocaru. 

Bolojan, la Chișinău: „Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri”

Sâmbătă, 23 august, premierul, Ilie Bolojan a avut, la Chiș,inău, întrevederi cu trei dintre cei mai importanți oficiali ai Republicii Moldova – președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Dorin Recean –, cu fiecare dintre aceștia a discutat teme ce țin de integrarea europeană și parteneriat guvernamental. „România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană”, se precizează în comunicatul transmis de Guvern.

Un alt punct central al întâlnirii a fost legat de prevenirea interferențelor străine ce ar putea amenința integritatea alegerilor de peste Prut și ar putea sabota întregul parcurs european. Bolojan a dat asigurări că va sprijini atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională a Republicii Moldova, astfel încât un astfel de scenariu să nu fie posibil.

Agenda vizitei a inclus și o întâlnire pe teren, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Ilie Bolojan și omologul său, Dorin Recean, au avut ocazia de a discuta despre implementarea unor soluții ce ar putea fluidiza traficul vamal, astfel încât timpul de așteptare la frontierele dintre cele două state să fie substanțial mai redus. Acest factor ar putea facilita circulația oamenilor și a mărfurilor în condiții de siguranță și eficiență. „La ora actuală, avem operaționale 9 dintre cele 10 puncte de trecere a frontierei de pe Prut. Mai mult, în punctul de frontieră Albița - Leușeni avem în implementare sistemul de control coordonat. Începând de mâine va funcționa acest mod de control și în punctul dintre Galați și Giurgiulești, astfel încât să facem din frontiera dintre România și Republica Moldova un spațiu de tranzit sigur și  facil pentru cetățenii  noștri”, a explicat premierul României.

Premierul Dorin Recean și-a exprimat recunoștința pentru eforturile guvernului de la București de a contribui activ la independența energetică a Moldovei. „Luăm din România peste 50% din energie electrică la prețuri avantajoase și construim împreună linii de interconectare vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Împreună cu România facem lucruri mari și avem planuri ambițioase în următoarea perioadă”, a declat prim-ministrul Recean.

„În ciuda celor care au dorit să ne îndepărteze unii de alții, România a construit aici grădinițe, școli și poduri, a dotat spitale, a restaurat monumente istorice și biserici de patrimoniu. România a oferit resurse energetice și a asigurat sprijin pentru cetățenii moldoveni în perioade de criză. Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri”, a spus premierul României. Laura RADU, David PAVEL

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Rezultatele la LOTO de duminică, 24 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Noroc și Joker

19:22

Rezultatele la LOTO de duminică, 24 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Noroc și Joker

Superliga: CFR pierde din nou la scor, de această dată în campionat, 1-4 la Galaţi, cu Oţelul

18:24

Superliga: CFR pierde din nou la scor, de această dată în campionat, 1-4 la Galaţi, cu Oţelul

Medic italian: „Nu ai nevoie de diete pentru a pierde în greutate, ci doar de patru reguli simple” Mestecă, mănâncă ziua și elimină câteva alimente

18:17

Medic italian: „Nu ai nevoie de diete pentru a pierde în greutate, ci doar de patru reguli simple” Mestecă, mănâncă ziua și elimină câteva alimente

De ce te simți mai rău după un pui de somn și cum poți evita asta

18:10

De ce te simți mai rău după un pui de somn și cum poți evita asta

Modificări importante în noul şcolar 2025-2026. Când începe școala

17:54

Modificări importante în noul şcolar 2025-2026. Când începe școala

Denisa Ștefania Cazaciuc, vocea din Iași care cucerește Viena

17:41

Denisa Ștefania Cazaciuc, vocea din Iași care cucerește Viena

Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat

17:33

Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat

TUIASI, rezultate notabile la competiţiile internaţionale Formula Student

16:33

TUIASI, rezultate notabile la competiţiile internaţionale Formula Student

Admitere de toamnă, la TUIASI

16:32

Admitere de toamnă, la TUIASI

Sprijin financiar pentru ieșenii vulnerabili. Vin tichetele de 50 lei pe lună pentru plata facturilor la energie

16:30

Sprijin financiar pentru ieșenii vulnerabili. Vin tichetele de 50 lei pe lună pentru plata facturilor la energie

Ieșenii rămân fără apă caldă timp de cinci zile

16:20

Ieșenii rămân fără apă caldă timp de cinci zile

Putin: niet; Zelenski: nyet; Trump: yet

16:19

Putin: niet; Zelenski: nyet; Trump: yet

Bolojan, incognito la Iași

16:01

Bolojan, incognito la Iași

­­­­­Iașul plănuiește înfrățirea cu capitala fostului Imperiu incaș!

15:08

­­­­­Iașul plănuiește înfrățirea cu capitala fostului Imperiu incaș!

Derbi prudent, la Voluntari. Poli Iași are nevoie ca de aer de un coordonator de joc

14:46

Derbi prudent, la Voluntari. Poli Iași are nevoie ca de aer de un coordonator de joc

Roluri în trei filme pentru actorul ieşean Ionuţ Cornilă

14:12

Roluri în trei filme pentru actorul ieşean Ionuţ Cornilă

Noi scanere la Aeroportul Henri Coandă: Nu vei mai scoate laptopul din bagaj. Ce se mai modernizează

13:11

Noi scanere la Aeroportul Henri Coandă: Nu vei mai scoate laptopul din bagaj. Ce se mai modernizează

Bancul Zilei – Bulă se recăsătorește cu sora nevestei

12:56

Bancul Zilei – Bulă se recăsătorește cu sora nevestei

Ilie Bolojan, criticat de șeful PSD Iași: „Parcă ar fi venit clandestin”

11:48

Ilie Bolojan, criticat de șeful PSD Iași: „Parcă ar fi venit clandestin”

Cutremur cu magnitudine 4 în zona Vrancea

11:28

Cutremur cu magnitudine 4 în zona Vrancea

Economia Iașului explodează în cifre, dar rămâne captivă în lipsa infrastructurii și a dezechilibrelor comerciale

11:08

Economia Iașului explodează în cifre, dar rămâne captivă în lipsa infrastructurii și a dezechilibrelor comerciale

Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100

11:06

Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100

O nouă avertizare meteo pentru 15 județe. HARTĂ

11:03

O nouă avertizare meteo pentru 15 județe. HARTĂ

Iașul, oglindă a curajului ucrainean

10:45

Iașul, oglindă a curajului ucrainean

Iașul devine centrul mondial al heraldicii: Palatul Culturii găzduiește Colocviul Internațional al Academiei de Heraldică

09:30

Iașul devine centrul mondial al heraldicii: Palatul Culturii găzduiește Colocviul Internațional al Academiei de Heraldică

Iașul va găzdui INIMO 2025 – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune

09:00

Iașul va găzdui INIMO 2025 – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune

Oana Mogoș: „Valeria mea e bunica. Ea mi-a dat puterea Reginei nopții”

08:33

Oana Mogoș: „Valeria mea e bunica. Ea mi-a dat puterea Reginei nopții”

Horoscopul Zilei

04:55

Horoscopul Zilei

BANCUL ZILEI

04:50

BANCUL ZILEI

Condițiile Rusiei pentru „pace”. Putin cere capitularea Ucrainei

21:48

Condițiile Rusiei pentru „pace”. Putin cere capitularea Ucrainei

Haos total! Europa oprește livrările de colete către SUA – milioane de clienți, afectați / Care este motivul

21:29

Haos total! Europa oprește livrările de colete către SUA – milioane de clienți, afectați / Care este motivul

Superliga: FC Botoşani – Csikszereda 3-1

20:52

Superliga: FC Botoşani – Csikszereda 3-1

Iași, orașul în care bicicliștii pedalează pe loc

17:45

Iași, orașul în care bicicliștii pedalează pe loc

Tragedie pe Transfăgărășan. Patru oameni au murit după ce un autoturism s-a prăbușit într-o prăpastie în Argeș

17:34

Tragedie pe Transfăgărășan. Patru oameni au murit după ce un autoturism s-a prăbușit într-o prăpastie în Argeș

Surpriză pentru restaurantele din Iași. ANAF vrea lista completă a nunților și botezurilor

17:22

Surpriză pentru restaurantele din Iași. ANAF vrea lista completă a nunților și botezurilor

Iașul, conectat la marea scenă europeană. Tinerii muzicieni români chemați la selecția pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene

17:08

Iașul, conectat la marea scenă europeană. Tinerii muzicieni români chemați la selecția pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene

Iașul, afectat de furtună

17:00

Iașul, afectat de furtună

Ilie Bolojan și Raed Arafat, întâlniri cu autoritățile din Neamț și Suceava

16:58

Ilie Bolojan și Raed Arafat, întâlniri cu autoritățile din Neamț și Suceava

Disperarea unui român la all-inclusive: ”Luată de pe hol, dat bani și băgată în cameră”. 12 capete de acuzare!

14:15

Disperarea unui român la all-inclusive: ”Luată de pe hol, dat bani și băgată în cameră”. 12 capete de acuzare!

Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini

14:04

Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini

Municipiul Iași este invadat de șobolani. Primăria nu are contract cu nicio firmă de deratizare

10:46

Municipiul Iași este invadat de șobolani. Primăria nu are contract cu nicio firmă de deratizare

23 august - sărbătoare naţională comunistă, timp de 45 de ani. Semnificația istorică a zilei

10:37

23 august - sărbătoare naţională comunistă, timp de 45 de ani. Semnificația istorică a zilei

Wi-Fi, cel mai bun prieten al adolescenților singuratici

10:35

Wi-Fi, cel mai bun prieten al adolescenților singuratici

Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland (WTA)

10:33

Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland (WTA)

Festivalul „George Enescu” transformă Iașul în capitala muzicii clasice

09:45

Festivalul „George Enescu” transformă Iașul în capitala muzicii clasice

Fructul pasiunii, bijuteria exotică ascunsă într-o coajă aspră

09:06

Fructul pasiunii, bijuteria exotică ascunsă într-o coajă aspră

23 August, ziua în care România defila cu frică și loialitate

08:42

23 August, ziua în care România defila cu frică și loialitate

Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia

21:52

Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia

FOTBAL Runda a IV-a a Ligii a II-a de fotbal, în care are loc derby-ul FC Voluntari – Politehnica Iași/CLASAMENT

21:10

FOTBAL Runda a IV-a a Ligii a II-a de fotbal, în care are loc derby-ul FC Voluntari – Politehnica Iași/CLASAMENT

Donald Trump nu reușește să își îndeplinească promisiunea: O întâlnire Putin-Zelenski ar fi ca amestecul uleiului cu oțetul

19:48

Donald Trump nu reușește să își îndeplinească promisiunea: O întâlnire Putin-Zelenski ar fi ca amestecul uleiului cu oțetul

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Denisa Ștefania Cazaciuc, vocea din Iași care cucerește Viena
24/08/2025 17:41

Denisa Ștefania Cazaciuc, vocea din Iași care cucerește Viena

La numai 18 ani, Denisa Stefania Cazaciuc confirmă că este una dintre cele mai promitătoare voci lirice ale Romaniei. Elevă a Colegiului National de Artă „Octav Băncilă” din Iasi, la clasa pr ...

TUIASI, rezultate notabile la competiţiile internaţionale Formula Student
24/08/2025 16:33

TUIASI, rezultate notabile la competiţiile internaţionale Formula Student

Echipa de Formula 1 pentru studenţi, T.U. Iaşi Racing Team, a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) a participat in această vară la două dintre cele mai importante compet ...

Admitere de toamnă, la TUIASI
24/08/2025 16:32

Admitere de toamnă, la TUIASI

Aproape 30% dintre locurile ofertate in vară au rămas neocupate la licenţă, master şi doctorat. Politehnica ieşeană incearcă să atragă incă 1.000 de studenţi pentru a-şi ocupa toate locurile scoase ...

Sprijin financiar pentru ieșenii vulnerabili. Vin tichetele de 50 lei pe lună pentru plata facturilor la energie
24/08/2025 16:30

Sprijin financiar pentru ieșenii vulnerabili. Vin tichetele de 50 lei pe lună pentru plata facturilor la energie

* au dreptul la acest sprijin persoanele singure cu venit net lunar de pană la 1.940 lei, familiile cu venit net lunar per membru de pană la 1.784 lei * beneficiarii venitului minim de incluziune sunt inscris ...

Ieșenii rămân fără apă caldă timp de cinci zile
24/08/2025 16:20

Ieșenii rămân fără apă caldă timp de cinci zile

Începand de luni, 25 august 2025, ora 0.00, si pană vineri, 29 august 2025, ora 22.00, furnizarea agentului termic in municipiul Iasi va fi oprită complet. Măsura este necesară pentru efectuarea unor ...

­­­­­Iașul plănuiește înfrățirea cu capitala fostului Imperiu incaș!
24/08/2025 15:08

­­­­­Iașul plănuiește înfrățirea cu capitala fostului Imperiu incaș!

* „Este o sansă foarte mare pentru noi si este si rezultatul unei asemănări fericite: dincolo de faptul că orasele noastre au populatii similare, de circa 400.000 de locuitori, potrivit Constitutiei p ...

Economia Iașului explodează în cifre, dar rămâne captivă în lipsa infrastructurii și a dezechilibrelor comerciale
24/08/2025 11:08

Economia Iașului explodează în cifre, dar rămâne captivă în lipsa infrastructurii și a dezechilibrelor comerciale

Iasul a reusit, din nou, să contrazică perceptia de „zonă săracă a Europei”. Datele din breviarul economic al judetului (editia 2025), realizat de Camera de Comert si Industrie Iasi, arată o r ...

Iașul, oglindă a curajului ucrainean
24/08/2025 10:45

Iașul, oglindă a curajului ucrainean

Pe 24 august 2025, cand Ucraina isi marchează Ziua Independentei in plin război, Iasiul devine gazda unui eveniment ce vorbeste despre rezistentă, fragilitate si solidaritate. La etajul al patrulea al Palatu ...

Iașul devine centrul mondial al heraldicii: Palatul Culturii găzduiește Colocviul Internațional al Academiei de Heraldică
24/08/2025 09:30

Iașul devine centrul mondial al heraldicii: Palatul Culturii găzduiește Colocviul Internațional al Academiei de Heraldică

Iasul isi recucereste statutul de pol intelectual si cultural al Europei de Est. Palatul Culturii si Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” devin, timp de patru zile, scena celui de-al XXIII-lea Colocv ...

Iașul va găzdui INIMO 2025 – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune
24/08/2025 09:00

Iașul va găzdui INIMO 2025 – Festivalul Internațional al Familiei, Vieții și Faptelor Bune

Pe 30-31 august 2025, in fata Palatului Culturii din Iasi, va avea loc editia a IV-a a INIMO – cel mai mare festival caritabil din Romania, un eveniment care va aduna zeci de mii de oameni pentru a spri ...

Economie
COMUNICAT DE PRESĂ. FINALIZARE PROIECT Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru-Șerbănești – ETAPA II SMIS 325442

COMUNICAT DE PRESĂ. FINALIZARE PROIECT Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru-Șerbănești – ETAPA II SMIS 325442

Sport
Superliga: CFR pierde din nou la scor, de această dată în campionat, 1-4 la Galaţi, cu Oţelul

Superliga: CFR pierde din nou la scor, de această dată în campionat, 1-4 la Galaţi, cu Oţelul

Sanatate
Aparate dentare la Iași – de ce tratamentele ortodontice sunt mai accesibile ca oricând

Aparate dentare la Iași – de ce tratamentele ortodontice sunt mai accesibile ca oricând

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei