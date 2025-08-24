Bolojan, incognito la Iași

Înaintea vizitei în Republica Moldova, Ilie Bolojan a făcut, vineri, o oprire în Iaşi. Anunţul a fost făcut public de şeful Consiliului Judeţean, Costel Alexe, însă nu înainte de eveniment, cum ar fi fost normal. La mai bine de 12 ore după întâlnire, liberalul Costel Alexe a postat pe pagina sa de socializare mai multe fotografii alături de prim-ministru şi prefectul Luciana Antonci. Fotografiile sunt din sediul instituţiei condusă de Alexe.

Din postarea de pe pagina de socializare a preşedintelui CJ Iaşi, se poate constata că în spatele uşilor închise discuţiile despre proiectele de infrastructură şi dezvoltare ale judeţului au fost doar... discuţii. „La capitolul infrastructură rutieră am subliniat importanţa accelerării lucrărilor la autostrăzile A7 şi A8, obiective esenţiale pentru conectivitatea şi competitivitatea Moldovei; realizării centurilor de ocolire de la Podu Iloaiei şi Uricani - Cicoarei, investiţii necesare pentru fluidizarea traficului şi dezvoltarea urbană”, spune şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, în postarea de pe pagina sa de socializare.

La nivel de „au vorbit discuţii” sunt şi proiectele de infrastructură din sănătate.

„Am discutat despre Spitalul Regional de Medicina Cardiovasculară, un proiect medical vital pentru întreaga regiune; Spitalul Integrat de Boli Respiratorii, un obiectiv complementar la fel de important pentru reţeaua medicala regională; modernizarea infrastructurii spitaliceşti din Iaşi, inclusiv situaţia heliportului de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria" , a transmis şeful CJ, Costel Alexe, fără să anunţe însă dacă aceste proiecte vor fi continuate sau nu.

Însă acestea nu au fost singurele discuţii purtate în Biroul Consiliului Judeţean. „Am abordat teme precum viitorul platformei industriale Fortus, introducerea controlului coordonat la Vama Sculeni şi alte obiective majore care pot schimba dinamica economică şi socială a judeţului nostru”, a transmis şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, care îi mulţumeşte prim-ministrului pentru „disponibilitate” şi „sprijinul constant acordat Iaşului şi Moldovei”. „Premierul Ilie Bolojan, prin Guvernul României, şi-a arătat disponibilitatea de a sprijini aceste proiecte, în ciuda restricţiilor financiare şi a provocărilor actuale. Este un semnal clar că Iaşul şi întreaga regiune de Nord-Est rămân pe harta dezvoltării naţionale. Îi mulţumesc domnului Prim-Ministru pentru atenţia şi sprijinul constant acordat Iaşului şi Moldovei şi pentru deschiderea de a lucra împreună, astfel încât proiectele de care depinde viitorul comunităţii noastre să devină realitate”, mai spune Costel Alexe pe reţelele de socializare.

Vizita premierului a fost aspru criticată de liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru. Acesta consideră că „în turneul prin Moldova, Iaşul a fost o simplă haltă pentru premierul Ilie Bolojan”.

"Vizita ascunsă a premierului Ilie Bolojan la Iaşi, un eveniment în semiobscuritate. Lipsă de respect pentru ieşeni. De când a preluat mandatul de prim-ministru, Ilie Bolojan a venit, pentru prima dată, la Iaşi. Momentul a fost ţinut ascuns de autorităţile judeţene, parcă Bolojan ar fi venit clandestin", a transmis printr-un comunicat de presă şeful PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Social democratul susţine că ieşenii au aşteptări de la premierul României în privinţa lucrărilor din Iaşi şi judeţ. "Două lucruri vreau să punctez: când n-ai ce investiţii în derulare să arăţi, şi aici vorbesc despre Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean, stai cu premierul Bolojan în birou. Că n-ai pe ce şantier să-l duci. Faci câteva poze cu el, le pui pe Facebook şi închizi discuţia. Un fel de „adio şi-un praz verde”. Este şi o lipsă de respect faţă de ieţeni. Atât a lui Costel Alexe cât şi din partea lui Ilie Bolojan. Să nu vorbeşti cu presa şi să nu dai amănunte despre finanţarea marilor investiţii ale Iaşului este de neconceput. Ieşenii vor să afle, direct de la sursă, adică de la prim-ministrul României, cum stăm cu autostrăzile A7 şi A8, cu Spitalul Regional de Urgenţă, centurile ocolitoare, Opera, Filarmonica, programele PNRR, Anghel Saligny, CNI. Sau cu sala polivalentă, cu stadionul sau alte proiecte ale căror machete liberalii le-au tot vânturat în campaniile electorale", spune Bogdan Cojocaru.

Bolojan, la Chișinău: „ Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri”

Sâmbătă, 23 august, premierul, Ilie Bolojan a avut, la Chiș,inău, întrevederi cu trei dintre cei mai importanți oficiali ai Republicii Moldova – președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Dorin Recean –, cu fiecare dintre aceștia a discutat teme ce țin de integrarea europeană și parteneriat guvernamental. „România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană”, se precizează în comunicatul transmis de Guvern.

Un alt punct central al întâlnirii a fost legat de prevenirea interferențelor străine ce ar putea amenința integritatea alegerilor de peste Prut și ar putea sabota întregul parcurs european. Bolojan a dat asigurări că va sprijini atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională a Republicii Moldova, astfel încât un astfel de scenariu să nu fie posibil.

Agenda vizitei a inclus și o întâlnire pe teren, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Ilie Bolojan și omologul său, Dorin Recean, au avut ocazia de a discuta despre implementarea unor soluții ce ar putea fluidiza traficul vamal, astfel încât timpul de așteptare la frontierele dintre cele două state să fie substanțial mai redus. Acest factor ar putea facilita circulația oamenilor și a mărfurilor în condiții de siguranță și eficiență. „La ora actuală, avem operaționale 9 dintre cele 10 puncte de trecere a frontierei de pe Prut. Mai mult, în punctul de frontieră Albița - Leușeni avem în implementare sistemul de control coordonat. Începând de mâine va funcționa acest mod de control și în punctul dintre Galați și Giurgiulești, astfel încât să facem din frontiera dintre România și Republica Moldova un spațiu de tranzit sigur și facil pentru cetățenii noștri”, a explicat premierul României.

Premierul Dorin Recean și-a exprimat recunoștința pentru eforturile guvernului de la București de a contribui activ la independența energetică a Moldovei. „Luăm din România peste 50% din energie electrică la prețuri avantajoase și construim împreună linii de interconectare vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Împreună cu România facem lucruri mari și avem planuri ambițioase în următoarea perioadă”, a declat prim-ministrul Recean.

„În ciuda celor care au dorit să ne îndepărteze unii de alții, România a construit aici grădinițe, școli și poduri, a dotat spitale, a restaurat monumente istorice și biserici de patrimoniu. România a oferit resurse energetice și a asigurat sprijin pentru cetățenii moldoveni în perioade de criză. Vom continua să fim alături de dumneavoastră, indiferent de vremuri”, a spus premierul României. Laura RADU, David PAVEL