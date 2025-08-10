Boom imobiliar în Iași! Orașul a depășit Clujul și Constanța la vânzări de locuințe

* Iașul continuă să fie unul dintre cele mai atractive orașe pentru investiții și relocări, menținându-se în fruntea pieței imobiliare urbane din România * luna trecută, în capitala Moldovei s-au perfectat 1.331 de vânzări de apartamente, case și terenuri, Iașul devansând orașe precum Cluj-Napoca (1.242) și Constanța (1.236) * economiștii avertizează, însă, că majorarea TVA va reduce tranzacțiile și va împinge în sus prețurile finale, făcând locuințele și mai greu accesibile

Românii care nu au reușit să semneze contractul pentru o locuință nouă până la 1 august 2025 vor plăti mii de euro în plus din cauza majorării cotei standard de TVA de la 19% la 21%. De exemplu, pentru un apartament de 125 mp, cu prețul de 150.000 euro + TVA, impozitul aplicat de la 1 august a urcat la 31.500 euro, ceea ce înseamnă 3.000 de euro în plus pentru același apartament, fără ca prețul de bază să se schimbe.

Guvernul a decis să păstreze cota redusă de 9% doar pentru contractele semnate și achitate cu avans până la 1 august 2025, și doar pentru locuințe de maximum 120 mp, preț de cel mult 600.000 lei (fără TVA), cumpărători persoane fizice care nu au beneficiat de TVA redus după 1 ianuarie 2023.

În rest, cota de 21% a devenit normă pentru majoritatea tranzacțiilor imobiliare.

Măsura a venit vine într-un moment dificil: livrările de locuințe au scăzut cu 15% în București-Ilfov și cu aproape 20% la nivel național. În multe orașe, inclusiv Iași, dezvoltatorii raportează întârzieri la proiecte și stocuri reduse de apartamente noi.

Economiștii avertizează că majorarea TVA va reduce tranzacțiile și va împinge în sus prețurile finale, făcând locuințele și mai greu accesibile.

Măsura majorării TVA a adus Iașul, din nou, în fruntea clasamentului național la numărul de tranzacții imobiliare, la „categoria” municipii reședință de județ. În iulie 2025, în capitala Moldovei s-au perfectat 1.331 de vânzări de apartamente, case și terenuri, devansând orașe precum Cluj-Napoca (1.242) și Constanța (1.236).

Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în municipiul Iași au fost vândute 644 apartamente, 305 case și 378 terenuri intravilan.

În privința apartamentelor tranzacționate, Iașul își consolidează poziția pe podium, urmat de Constanța (585 contracte), Cluj-Napoca (556), Timișoara (543) și Brașov (515). La polul opus, municipiul Alexandria a înregistrat doar 3 vânzări de apartamente în iulie.

La nivelul întregii țări, luna iulie a adus un total de 66.013 imobile vândute, cu 16.820 mai multe decât în iunie și cu aproape 9.000 peste nivelul din iulie 2024. Bucureștiul rămâne, ca de obicei, în topul volumului total, cu 11.518 tranzacții, urmat de Ilfov (5.264) și Cluj (3.433). Cele mai puține vânzări s-au înregistrat în Teleorman (47), Caraș-Severin (400), Covasna (400) și Ialomița (423).

Piața ipotecilor, în creștere

Numărul ipotecilor înregistrate în iulie a fost de 34.761, cu peste 4.000 mai multe față de aceeași lună a anului trecut. Cele mai multe operațiuni au fost consemnate în București (5.706), Mehedinți (3.170) și Ilfov (3.090). Covasna, Harghita și Bistrița-Năsăud rămân județele cu cele mai puține ipoteci.

În ceea ce privește terenurile agricole, județele Buzău (1.224), Mehedinți (858) și Dolj (591) au condus clasamentul în luna iulie. Daniel BACIU