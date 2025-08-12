Boom-ul freelancerilor. Iașul a devenit epicentrul muncii remote, cu joburi care aduc câștiguri mari

* Capitala Moldovei trăiește un boom‑al freelancerilor care transformă locuințele în adevărate hub-uri profesionale * programatori, designeri UX/UI, copywriteri și consultanți digitali câștigă între 1 200 euro lunar și peste 40.000 dolari pe an lucrând de pe canapeaua de acasă * Iașul câștigă teren în economia digitală globală

Iașul, cunoscut ca oraș al universităților și al tradiției, s-a transformat subtil, dar profund, în noul „magnet” al muncii remote. „Boom‑ul freelancerilor” nu e doar un slogan: este realitate. Așa cum arată datele, freelancerii români care lucrează remote printre granițe au un venit mediu anual de peste 40.000 de dolari. Această cifră reflectă frecvent performances din marile orașe, iar Iașul, deși mai modest, urcă rapid în topul orașelor atractive pentru freelanceri – datorită costului de trai redus, comunității emergente și infrastructurii digitale tot mai solide.

„Lucrez de acasă de doi ani. Luna trecută am închis un proiect de web app de 1.800 de euro, ceea ce pentru Iași e un salariu de senior”, spune Andrei, dezvoltator full-stack din Iași. O astfel de mărturie ilustrează clar diferența dintre salariile locale standard – în jurul a 2.500 lei net/lună (cât e salariul minim) și potențialul real al freelancingului performant.

Câștiguri mari, muncă de pe canapea

În plus, un studiu al platformei Hipo arată că freelancerii în domenii precum copywriting, design grafic și marketing digital din România pot ajunge la venituri de 5.000–8.000 lei net lunar. Adică între 1.000 și 1.600 euro, o sumă substanțială pentru standardele locale – mai ales când vine „în buzunar”, direct din proiecte online.

Așa s-a născut o nouă generație ieșeană de profesioniști – un amestec ambițios de pragmatism și globalizare –, care preferă libertatea biroului virtual în locul rutinei clasice. Café-uri co-working, grupuri pe Telegram sau Discord și workshop-uri locale completează tabloul unei comunități unite. După cum spune Ana, UX/UI designer: „Munca mea e de oriunde: azi acasă, mâine poate într-o cafenea, dar clienții sunt internaționali și plata vine în euro”.

Tehnic, acest salt s-a produs datorită digitalizării accelerate, contextului post-pandemic și accesului tot mai facil la piețele internaționale – plus infrastructurii bune de internet. În Iași, mai puțin se caută spații de birou, mai mult se activează pe Zoom, Slack și Telegram.

Pe lângă IT, alte nișe productive includ copywriting orientat SEO, marketing digital, micro-consultanță (HR, strategii de social media), design UX/UI – toate cu tarife negociabile, uneori între 30 şi 50 euro/oră, în funcție de expertiză.

Mai mult, fenomenul a început să influențeze ecosistemul local. Cafenelele investesc în Wi-Fi de calitate, se deschid spații de coworking, se fac workshop-uri pentru freelanceri. Iașul devine mai mult decât oraș: un accelerator digital în provincie și nu e doar slogan, ci un mod de viață și o direcție economică. „Boom-ul freelancerilor” este confirmarea că munca nu mai are nevoie de birou – poate începe de pe canapele, se finalizează la distanță și aduce venituri concrete, palpabile, reale, chiar în Iași.

Dan DIMA