Brandul așteptat de toți ieșenii ajunge la Iași. Primark va deschide un magazin în Palas

Unul dintre cele mai așteptate branduri va deschide un nou magazin, în orașul Iași, în urma unui acord semnat cu IULIUS. Retailerul Primark va inaugura la Palas Iași prima locație din partea de nord-est a țării, în 2026.

Noul magazin va ocupa un total de 3.000 de metri pătrați de spațiu comercial împărțit pe două etaje și va oferi cele mai recente tendințe în materie de modă, precum și produse esențiale de zi cu zi în materie de îmbrăcăminte, frumusețe, stil de viață și articole pentru casă.

Această extindere face parte din strategia Primark de consolidare a prezenței sale în regiunile cheie ale României, prin investiții semnificative care includ deschiderea a trei noi magazine până la finalul anului 2026, în Cluj-Napoca, Iași și Craiova.

Maciej Podwojski, Director ECE, Primark, a declarat: „Suntem încântați să anunțăm intenția de a deschide primul magazin Primark în Iași, un oraș recunoscut pentru cultura sa vibrantă și dezvoltarea dinamică. Această extindere reprezintă un pas important în angajamentul nostru de a aduce oferta unică Primark mai aproape de clienții noștri din diferite regiuni ale României. Așteptăm cu nerăbdare să devenim parte din comunitatea locală și să oferim o experiență de cumpărături excepțională."

Oana Diaconescu, Head of Retail Leasing Development and Operations, IULIUS, a adăugat:

„Parteneriatul cu Primark confirmă angajamentul nostru de a le oferi clienților din nord-estul României și din Republica Moldova acces la branduri apreciate și dorite, Primark fiind unul dintre cei mai așteptați retaileri în această regiune. Conceptul Primark pentru Iași este unul amplu, o destinație de shopping pentru întreaga familie, cu produse la modă și accesibile. Experiența parteneriatului nostru cu Primark în Iulius Town Timișoara ne arată că brandul este un punct de atracție major, extrem de popular în rândul clienților – succes care, cu siguranță, se va repeta și în Palas.”

Noua deschidere face parte din planurile ambițioase de expansiune ale Primark în Europa Centrală și de Est, unde brandul este deja prezent în Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia și Slovacia.

Primark este un retailer internațional de modă care are peste 80.000 de angajați în 17 țări din Europa și SUA. Fondată în Irlanda în 1969 sub brandul Penneys, Primark își propune să ofere opțiuni accesibile pentru toată lumea, de la articole esențiale de calitate excelentă de zi cu zi până la stil remarcabil pentru femei, bărbați și copii, precum și produse de frumusețe, articole pentru casă și accesorii. Cu accent pe crearea de experiențe excelente de vânzare cu amănuntul, Primark are peste 450 de magazine la nivel global și continuă să se extindă.

Primark lucrează pentru a face moda mai sustenabilă accesibilă pentru toată lumea prin strategia sa Primark Cares, un program multianual care se concentrează pe a oferi îmbrăcămintei o viață mai lungă, pe protejarea vieții pe planetă și pe sprijinirea mijloacelor de trai ale oamenilor care fac haine Primark. Ca parte a acestui lucru, Primark a dezvăluit nouă angajamente pe care lucrează să le îndeplinească până în 2030. Aceste angajamente includ fabricarea tuturor hainelor sale din materiale reciclate sau din surse mai durabile până în 2030, reducerea la jumătate a emisiilor de carbon de-a lungul lanțului său valoric și urmărirea unui salariu de trai pentru lucrătorii din lanțul său de aprovizionare.