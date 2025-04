British Council oferă gratuit resurse pentru profesorii de limba engleză din România, inclusiv pentru cei din Iași

* British Council lansează un pachet complet de activități gratuite pentru profesorii de limba engleză care doresc să integreze inteligența artificială în procesul didactic * resursele pot fi accesate online și sunt valoroase inclusiv pentru cadrele didactice din Iași, care caută soluții moderne pentru un învățământ de calitate

În contextul Zilei Limbii Engleze (23 aprilie), British Council a lansat un pachet gratuit de resurse educaționale, menit să sprijine profesorii din România în integrarea responsabilă a inteligenței artificiale în predarea limbii engleze. Această inițiativă este disponibilă pe platforma TeachingEnglish și se adresează cadrelor didactice care doresc să exploreze metode inovatoare și adaptate vremurilor actuale, fără a transforma IA într-un substitut al profesorului, ci utilizând-o ca instrument cu potențial real, pedagogic și bine calibrat.

Materialele puse la dispoziție cuprind 43 de activități detaliate, organizate în funcție de diverse nevoi didactice și educaționale. British Council subliniază că aceste activități vin în sprijinul profesorilor care doresc să personalizeze conținutul predat, să evalueze mai eficient lucrările elevilor, să stimuleze creativitatea și colaborarea, să încurajeze autonomia în învățare și să ofere suport adaptat copiilor cu nevoi speciale. În același timp, sunt incluse și recomandări esențiale pentru utilizarea sigură, etică și eficientă a tehnologiilor bazate pe IA, evidențiind riscurile și bunele practici.

Importanța acestor resurse este subliniată și de datele extrase din cercetarea „Artificial intelligence and English language teaching: Preparing for the future”, realizată de British Council. Din cei 1.112 profesori de limba engleză intervievați, doar 20% s-au declarat pregătiți să folosească IA în procesul educațional. Majoritatea – 54% – s-au simțit insuficient pregătiți, iar 27% au rămas într-o zonă de incertitudine privind nevoile lor reale de formare în domeniu.

Aceste rezultate reflectă clar nevoia de formare continuă și sprijin concret pentru profesori, în special într-un context educațional în care elevii sunt tot mai conectați la noile tehnologii. În orașe precum Iași, unde există o puternică tradiție academică și un interes crescut pentru performanță școlară, resursele oferite de British Council pot deveni un catalizator pentru transformare. Profesorii de limba engleză din școlile și liceele ieșene au acum oportunitatea de a aduce în clasă un plus de interactivitate, personalizare și eficiență, fără a abdica de la valorile pedagogice clasice.

Pentru profesorii din Iași și din întreaga țară, această inițiativă deschide o cale accesibilă spre inovație educațională. Resursele sunt gratuite, ușor de folosit și concepute pentru a răspunde provocărilor reale ale predării moderne. Cu un echilibru între tehnologie și pedagogie, între intuiția umană și algoritm, British Council oferă nu doar instrumente, ci și încredere într-o transformare educațională sustenabilă.

Teona SOARE