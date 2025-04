Buen Camino, Iași! Drumul care ajunge la inimă

* Iașul va găzdui un eveniment unic dedicat celebrului pelerinaj către mormântul Sfântului Iacob * intitulat „Buen Camino, Iași!”, proiectul aduce în inima Moldovei simbolurile, poveștile și spiritul călătoriei spre Santiago de Compostela, printr-un traseu ghidat, momente de reflecție, gastronomie spaniolă și o conferință culturală * o experiență profundă de reconectare interioară, pentru toți cei care visează să pornească într-o călătorie cu sens

Între agende digitale și căutări mute, El Camino rămâne mereu o promisiune de întoarcere la sine. Nu este doar un drum pe hartă, ci o experiență profundă, cu pași care bat la poarta sufletului. În fiecare an, oameni din toate colțurile lumii își lasă în urmă orașele, rutinele și grijile pentru a merge spre Santiago de Compostela. Un drum către mormântul Sfântului Iacob, dar mai ales către acel acolo interior, necosmetizat, viu.

Și totuși, pentru cei care nu vor putea ajunge (încă) acolo, Camino va veni el spre ei. Pe 31 mai, Iașul va deveni, pentru o zi, o mică Spanie spirituală. Sub îndemnul cald „Buen Camino, Iași!”, un eveniment de suflet va aduce aproape de oameni esența unei călătorii universale, organizat de Anamaria Ghiban și Irina Nichifiriuc, două ieșence care au făcut călătoria spre Santiago de Compostela, și Elena Mocanu, administratorul Muzeului Camino din Iași. „El Camino este o prezență constantă în existența mea, din momentul în care am știut că este o experiență care îmi va schimba viața. Nu realizez când au trecut aproape doi ani de când am făcut primul meu Camino. Anul acesta îl voi face pe al doilea (o bucată din Camino Portughez) și din momentul în care mi-am luat biletele de avion, cu ceva timp în urmă, am simțit că până plec trebuie să se întâmple ceva care să dea sens acestei noi călătorii... Ei bine, ceva-ul se întâmplă! Și, ca de obicei, este surprinzător cum se leagă totul... Și pentru că pe Camino am învățat că experiențele frumoase sunt mai frumoase când ai alături oameni faini, care simt împreună cu tine, mă bucur nespus că Irina Nichifiriuc și Elena Mocanu au acceptat provocarea de a organiza un eveniment dedicat parcurgerii El Camino, la Iași”, a scris Anamaria Ghiban pe contul ei de Facebook.

Urmează săgețile galbene!

Ziua va începe devreme, la 9:30, cu o întâlnire în fața Palatului Culturii. Un loc încărcat de istorie, care va deveni, pentru câteva ore, un kilometru zero al pelerinajului interior. La ora 10:00, va porni „Turul Camino Iași”, un traseu ghidat de simbolurile inconfundabile ale drumului: scoica și săgeata galbenă. Ele nu vor purta doar prin oraș, ci și prin poveștile sale ascunse. Povești despre lumină, tăcere, renaștere. Oamenii vor merge împreună, dar fiecare cu gândurile lui. Va fi exact ca pe Camino: necunoscuți care devin, pentru câteva ore sau câteva conversații, o familie provizorie, legată de sinceritatea mersului și de liniștea pasului următor.

La ora 12:00, grupul va ajunge la Teiul lui Eminescu. Un popas simbolic. Sub crengile bătrânului arbore, care va continua să asculte mărturii și emoții, se vor spune povești adevărate de pe Camino. Nu vor fi povestiri eroice, ci fragmente de umanitate: o lecție învățată dintr-o bășică la picior, o revelație născută în singurătatea unei păduri galiciene, o prietenie ivită dintr-un gest simplu.

Gustul Spaniei și al împărtășirii

După suflet, va urma și trupul — cu un prânz spaniol la Andalu Gastrobar, începând cu ora 13:00. Acolo, pelerinii de-o zi vor gusta tortilla, gazpacho sau paella și vor împărtăși gânduri, visuri, întrebări. Camino nu va însemna doar tăcere și reflecție. Va însemna și râs, și apropiere, și apartenență.

La ora 16:00, va avea loc conferința „Camino cultural”, o incursiune mai amplă în sensul drumului în cultura europeană. De la Sfântul Iacob la pelerini moderni, cu rucsacuri ușoare și gânduri grele, drumul va rămâne un fir roșu care leagă secole, continente, suflete. Un spațiu în care credința, cultura, istoria și vindecarea personală se vor întâlni firesc.

Seara va aduce o vizită la Muzeul Camino din Iași (aflat într-unul din turnurile Goliei), un spațiu viu, care va aduna obiecte, imagini, trăiri. Acolo, participanții vor putea atinge bastoanele de pelerin, vor putea vedea hărțile parcurse, scoicile purtate la piept. Vor putea pipăi, la propriu, amintirile altora și vor înțelege că pelerinajul nu se măsoară în kilometri, ci în revelații. Cortina se va lăsa peste zi prin proiecția filmului „Până la capătul Pământului”, un documentar care va însoți pelerini reali pe drumul lor către... ei înșiși.

Buen Camino, Iași! nu va fi doar un salut. Va fi o chemare. O promisiune că oriunde vom fi, vom putea porni într-o călătorie spre noi înșine, că pașii noștri vor avea sens chiar și pe străzile unui oraș familiar. Și că, în fond, fiecare dintre noi își va căuta propria Compostela: acel loc de întâlnire între teamă și curaj, între rătăcire și regăsire. Așadar, dacă ai visat vreodată să pleci, dar n-ai știut de unde să începi, poate că 31 mai, la Iași, va fi ziua ta. Pelerinul nu este doar cel care ajunge la destinație, ci și cel care are avea curajul să pornească la drum.

Maura ANGHEL