Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 34274
Mit sau realitate: căminele de bătrâni sunt reci, impersonale și izolate
Cum se alege o mască de sudură automată pentru lucru intens?
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Cum alegi vâscozitatea potrivită a uleiului de motor în funcție de sezon
Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” MY FOOD SOLUTION SRL
Comunicat de presă lansare proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
COMUNICAT DE PRESĂ „E-Mobiera-Digitalizarea fluxurilor informaționale în procesele de producție”
Un nou parc urban și o piațetă modernă în inima Iașului: încep lucrările de reconfigurare a zonei Teatrului Național
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Bulionul de casă, prea scump pentru ieșeni

3bulion

Dimensiune font:

| 25-08-2025 20:50

În plin sezon al roșiilor, unii producători locali din Iași se confruntă cu paradoxul pieței: deși materia primă este accesibilă, bulionul de casă rămâne greu de vândut, iar cei care vor să și-l facă singuri, fac mai puțin căci încearcă să facă economie.

În Piața Nicolina din Iași găsim producători care vin aproape zilnic la piață cu borcane de bulion proaspăt să suc de roșii. De cele mai multe ori se întorc acasă cu marfa nevândută, însă. Oamenii îl consideră prea scump. „Muncesc mult pentru fiecare borcan, dar cumpărătorii se uită mai întâi la preț. Preferă să facă acasă sau, uneori, renunță. Muncește si două zile, depinde cat faci, eu îl vând cu 20 de lei borcanul”, mărturisește o femeie.

Nici gospodinele nu renunță complet la bulionul tradițional, însă cantitățile preparate scad de la an la an. Prețurile, dar și timpul necesar, le fac să fie mai cumpătate. „Am cumpărat 50 de kilograme, fac să trimit și la copii, e mai ieftin să îl fac, decât să cumpăr gata făcut. Am dat 3 lei pe kilogram pe roșiile  pentru suc, mi se pare mult, dar asta este, facem și noi mai puțin. Dar știm ca e bun, ca e sănătos”, explică o ieșeancă.

„Am venit doar sa vad preturile, eu sper sa mai scadă, erau și cu 2.5 lei pe kilogram, alea mai moi, vedem. Am sa fac câteva borcane să am măcar până la Crăciun”, explică o altă femeie.

Comercianții spun că vânzările au scăzut considerabil. „Ce nu mai putem vinde ca proaspăt, vindem pentru sos, alea prea coapte sau lovite puțin. Alea se caută. Dar cine vrea ceva mai bun, ia o roșie mai bună și cu multă pulpă, însă nu are lumea bani. Iau puțin”, explică un comerciant.

Astfel, bulionul de casă rămâne un produs apreciat, dar greu de valorificat pe piață, chiar și în mijlocul sezonului de roșii. Maria STANCU

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Au sosit ambulanțele noi

20:56

Au sosit ambulanțele noi

Trenurile CFR Călători ar putea fi retrase de pe șine!

20:56

Trenurile CFR Călători ar putea fi retrase de pe șine!

Interzis în Europa fără „buletinul cu cip”!

20:56

Interzis în Europa fără „buletinul cu cip”!

Șoc termic în România. Dimineață de august cu temperaturi negative și îngheț la sol

20:51

Șoc termic în România. Dimineață de august cu temperaturi negative și îngheț la sol

Bulionul de casă, prea scump pentru ieșeni

20:50

Bulionul de casă, prea scump pentru ieșeni

„Când pictez îmi încarc bateriile, apoi am mult mai mult de oferit oamenilor”

20:35

„Când pictez îmi încarc bateriile, apoi am mult mai mult de oferit oamenilor”

Polițist lovit cu ranga în cap, în timpul unei intervenții în Tulcea

20:27

Polițist lovit cu ranga în cap, în timpul unei intervenții în Tulcea

Doi români din Spania, uciși și aruncați la o groapă de gunoi

20:20

Doi români din Spania, uciși și aruncați la o groapă de gunoi

Ucraina, în pericol: Polonia taie accesul Kievului la Internet și la stocarea de date guvernamentale

19:41

Ucraina, în pericol: Polonia taie accesul Kievului la Internet și la stocarea de date guvernamentale

Sesiune extraordinară la Senat: Se pune 'cruce' unei industrii care a scris istorie în România

19:32

Sesiune extraordinară la Senat: Se pune 'cruce' unei industrii care a scris istorie în România

Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni

19:25

Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni

Serena Williams, siluetă de invidiat în costum de baie, după ce a slăbit 14 kilograme: „Mă simt minunat” FOTO

19:15

Serena Williams, siluetă de invidiat în costum de baie, după ce a slăbit 14 kilograme: „Mă simt minunat” FOTO

PSD amenință cu ruperea coaliției de guvernare dacă PNL se aliază cu USR pentru Primăria Capitalei: ”Sunt şanse foarte mari”

19:14

PSD amenință cu ruperea coaliției de guvernare dacă PNL se aliază cu USR pentru Primăria Capitalei: ”Sunt şanse foarte mari”

Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

19:13

Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Zelenski, mesaj ferm de la Kiev: „Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei”

19:11

Zelenski, mesaj ferm de la Kiev: „Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei”

Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicușor Dan: Ucraina preţuieşte sprijinul şi livrările vitale ale României

19:10

Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicușor Dan: Ucraina preţuieşte sprijinul şi livrările vitale ale României

Trump renunță la ambiția «acordului secolului» în conflictul Rusia-Ucraina

19:09

Trump renunță la ambiția «acordului secolului» în conflictul Rusia-Ucraina

COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 34274

16:01

COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 34274

Se schimbă legea pentru românii care locuiesc la bloc! Este obligatoriu să declare în cel mult 10 zile!

15:51

Se schimbă legea pentru românii care locuiesc la bloc! Este obligatoriu să declare în cel mult 10 zile!

Curs valutar BNR luni 25 august.

15:39

Curs valutar BNR luni 25 august.

Fabrică ilegală de țigări în toată regula, descoperită la Șelimbăr. Inclusiv ambalarea pachetelor avea loc aici!

15:34

Fabrică ilegală de țigări în toată regula, descoperită la Șelimbăr. Inclusiv ambalarea pachetelor avea loc aici!

Mit sau realitate: căminele de bătrâni sunt reci, impersonale și izolate

14:31

Mit sau realitate: căminele de bătrâni sunt reci, impersonale și izolate

Școlile private din Iași, o alternativă la educație cu cheltuieli uriașe

14:25

Școlile private din Iași, o alternativă la educație cu cheltuieli uriașe

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe munca la fermă

14:25

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe munca la fermă

Cum se alege o mască de sudură automată pentru lucru intens?

14:24

Cum se alege o mască de sudură automată pentru lucru intens?

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

14:09

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Cum alegi vâscozitatea potrivită a uleiului de motor în funcție de sezon

14:05

Cum alegi vâscozitatea potrivită a uleiului de motor în funcție de sezon

Protestele profesorilor continuă. Cadrele didactice ameninţă cu boicotarea începerii anului şcolar

13:58

Protestele profesorilor continuă. Cadrele didactice ameninţă cu boicotarea începerii anului şcolar

Fotbalistul Generației de Aur a semnat contractul cu Poli Iași:

13:42

Fotbalistul Generației de Aur a semnat contractul cu Poli Iași: "Acum asta e misiunea mea"

„Litoralul pentru Toți” – șansa românilor de a ajunge la mare, la jumătate de preț

12:57

„Litoralul pentru Toți” – șansa românilor de a ajunge la mare, la jumătate de preț

Poliţiştii de frontieră au descoperit bunuri de peste un milion de euro, susceptibile a fi contrafăcute, în urma mai multor controale - FOTO

12:51

Poliţiştii de frontieră au descoperit bunuri de peste un milion de euro, susceptibile a fi contrafăcute, în urma mai multor controale - FOTO

Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”

12:47

Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”

Moldovean căutat internaţional, prins la graniţa de la Albiţa. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru violenţă domestică

12:38

Moldovean căutat internaţional, prins la graniţa de la Albiţa. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru violenţă domestică

Cum se schimbă industria turismului: Oamenii caută locuri mai răcoroase din cauza schimbărilor climatice

12:35

Cum se schimbă industria turismului: Oamenii caută locuri mai răcoroase din cauza schimbărilor climatice

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” MY FOOD SOLUTION SRL

11:44

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” MY FOOD SOLUTION SRL

Ministerul de Externe lovește diaspora. Taxe noi pentru servicii consulare. Iașul, unul dintre orașele cele mai afectate de exodul românilor

11:30

Ministerul de Externe lovește diaspora. Taxe noi pentru servicii consulare. Iașul, unul dintre orașele cele mai afectate de exodul românilor

Comunicat de presă lansare proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

11:26

Comunicat de presă lansare proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Grav accident pe DE 583, în județul Iași. Două persoane încarcerate, patru răniți și dosar penal pentru vătămare corporală

11:23

Grav accident pe DE 583, în județul Iași. Două persoane încarcerate, patru răniți și dosar penal pentru vătămare corporală

Ignorat mulți ani, cartierul Alexandru cel Bun devine, pentru două zile, centrul Iașului

10:45

Ignorat mulți ani, cartierul Alexandru cel Bun devine, pentru două zile, centrul Iașului

Care sunt cele mai bune tratamente pentru reumatism? Iată tot ce trebuie să știi despre această afecțiune

10:32

Care sunt cele mai bune tratamente pentru reumatism? Iată tot ce trebuie să știi despre această afecțiune

Iașul devine capitala limbii române pe 31 august. Ateliere, lecturi publice și concerte în Grădina Botanică

10:30

Iașul devine capitala limbii române pe 31 august. Ateliere, lecturi publice și concerte în Grădina Botanică

Rabla aduce bani rapizi la Iași. Mașinile vechi devin aur pe patru roți

10:30

Rabla aduce bani rapizi la Iași. Mașinile vechi devin aur pe patru roți

COMUNICAT DE PRESĂ „E-Mobiera-Digitalizarea fluxurilor informaționale în procesele de producție”

10:00

COMUNICAT DE PRESĂ „E-Mobiera-Digitalizarea fluxurilor informaționale în procesele de producție”

Iașul își schimbă meniul. Legume, carne, miere și conserve direct de la producători, fără supermarketuri și fără piață

09:56

Iașul își schimbă meniul. Legume, carne, miere și conserve direct de la producători, fără supermarketuri și fără piață

Ieșenii rămân fără apă caldă timp de cinci zile

08:50

Ieșenii rămân fără apă caldă timp de cinci zile

­­­­­Iașul plănuiește înfrățirea cu capitala fostului Imperiu incaș!

08:50

­­­­­Iașul plănuiește înfrățirea cu capitala fostului Imperiu incaș!

Roluri în trei filme pentru actorul ieşean Ionuţ Cornilă

08:50

Roluri în trei filme pentru actorul ieşean Ionuţ Cornilă

Criză fără precedent în școlile din Iași: profesori pe drumuri, suplinitorii repartizați abia săptămâna viitoare

08:50

Criză fără precedent în școlile din Iași: profesori pe drumuri, suplinitorii repartizați abia săptămâna viitoare

Derbi prudent, la Voluntari. Poli Iași are nevoie ca de aer de un coordonator de joc

08:50

Derbi prudent, la Voluntari. Poli Iași are nevoie ca de aer de un coordonator de joc

Bolojan, incognito la Iași

08:50

Bolojan, incognito la Iași

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Au sosit ambulanțele noi
25/08/2025 20:56

Au sosit ambulanțele noi

Serviciul Judetean de Ambulantă Iasi a primit deja primele cinci ambulante noi, iar alte 11 urmează să ajungă in perioada următoare. Acestea vor inlocui autospecialele vechi, multe dintre ele depăsind de ...

Trenurile CFR Călători ar putea fi retrase de pe șine!
25/08/2025 20:56

Trenurile CFR Călători ar putea fi retrase de pe șine!

  * conform unei notificări transmise oficial, compania are de achitat peste 41,4 milioane de lei la Tariful pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI) * Trenurile Regio vor fi oprite peste fix o s ...

„Când pictez îmi încarc bateriile, apoi am mult mai mult de oferit oamenilor”
25/08/2025 20:35

„Când pictez îmi încarc bateriile, apoi am mult mai mult de oferit oamenilor”

Pană la finele verii, expozitia „Inner Conversations”, semnată de artista Simona Berea, invită publicul iesean la o incursiune in universul interior al emotiilor si reflectiilor vizuale. Evenimen ...

Școlile private din Iași, o alternativă la educație cu cheltuieli uriașe
25/08/2025 14:25

Școlile private din Iași, o alternativă la educație cu cheltuieli uriașe

  În ultimii ani, harta educatională a Iasului s-a transformat radical. Dacă scoala de stat continuă să fie solutia majoritară, părintii care isi permit caută tot mai mult alternativa pri ...

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe munca la fermă
25/08/2025 14:25

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe munca la fermă

Gavril Rosu nu e un romantic iesit recent de pe băncile facultătii, ci un fost inginer mecanic, cu două masterate si o carieră promitătoare in corporatiile din Iasi si Bucuresti. Avea tot ce promite &bdquo ...

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
25/08/2025 14:09

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

  7.57 lei/l motorină – 7,34 lei/l benzină - Socar (Str. Splai Bahlui) 7.59 – 7,36 - Petrom (B-dul Nicolae Iorga) 7.59 – 7,39 - Lukoil (str. Socola) 7.59 – 7,35 - Lukoil (str. ...

Moldovean căutat internaţional, prins la graniţa de la Albiţa. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru violenţă domestică
25/08/2025 12:38

Moldovean căutat internaţional, prins la graniţa de la Albiţa. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru violenţă domestică

Un bărbat din Republica Moldova, dat in urmărire prin Interpol pentru fapte de violenţă domestică, a fost capturat de poliţiştii de frontieră din Albiţa. Individul are de ispăşit o pedeapsă de şase ...

Grav accident pe DE 583, în județul Iași. Două persoane încarcerate, patru răniți și dosar penal pentru vătămare corporală
25/08/2025 11:23

Grav accident pe DE 583, în județul Iași. Două persoane încarcerate, patru răniți și dosar penal pentru vătămare corporală

Dimineata de luni a inceput cu un accident rutier grav pe DE 583, in zona localitătii Strunga, judetul Iasi. Conform informatiilor transmise de IPJ Iasi, evenimentul a avut loc in jurul orei 05.20, atunci cand ...

Ignorat mulți ani, cartierul Alexandru cel Bun devine, pentru două zile, centrul Iașului
25/08/2025 10:45

Ignorat mulți ani, cartierul Alexandru cel Bun devine, pentru două zile, centrul Iașului

Într-un Iasi care isi scrie istoria intre centrul turistic si periferia uitată, cartierul Alexandru cel Bun primeste, in sfarsit, o sărbătoare pe măsura energiilor si contrastelor sale. Pe 30 si 31 au ...

Iașul devine capitala limbii române pe 31 august. Ateliere, lecturi publice și concerte în Grădina Botanică
25/08/2025 10:30

Iașul devine capitala limbii române pe 31 august. Ateliere, lecturi publice și concerte în Grădina Botanică

Pe 31 august 2025, orasul Iasi marchează Ziua Limbii Romane printr-o suită de evenimente care reafirmă rolul cultural al capitalei Moldovei. Centrul de greutate al manifestărilor va fi Muzeul „Vasile ...

Economie
Interzis în Europa fără „buletinul cu cip”!

Interzis în Europa fără „buletinul cu cip”!

Sport
Derbi prudent, la Voluntari. Poli Iași are nevoie ca de aer de un coordonator de joc

Derbi prudent, la Voluntari. Poli Iași are nevoie ca de aer de un coordonator de joc

Sanatate
Care sunt cele mai bune tratamente pentru reumatism? Iată tot ce trebuie să știi despre această afecțiune

Care sunt cele mai bune tratamente pentru reumatism? Iată tot ce trebuie să știi despre această afecțiune

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei