Bulionul de casă, prea scump pentru ieșeni

În plin sezon al roșiilor, unii producători locali din Iași se confruntă cu paradoxul pieței: deși materia primă este accesibilă, bulionul de casă rămâne greu de vândut, iar cei care vor să și-l facă singuri, fac mai puțin căci încearcă să facă economie.

În Piața Nicolina din Iași găsim producători care vin aproape zilnic la piață cu borcane de bulion proaspăt să suc de roșii. De cele mai multe ori se întorc acasă cu marfa nevândută, însă. Oamenii îl consideră prea scump. „Muncesc mult pentru fiecare borcan, dar cumpărătorii se uită mai întâi la preț. Preferă să facă acasă sau, uneori, renunță. Muncește si două zile, depinde cat faci, eu îl vând cu 20 de lei borcanul”, mărturisește o femeie.

Nici gospodinele nu renunță complet la bulionul tradițional, însă cantitățile preparate scad de la an la an. Prețurile, dar și timpul necesar, le fac să fie mai cumpătate. „Am cumpărat 50 de kilograme, fac să trimit și la copii, e mai ieftin să îl fac, decât să cumpăr gata făcut. Am dat 3 lei pe kilogram pe roșiile pentru suc, mi se pare mult, dar asta este, facem și noi mai puțin. Dar știm ca e bun, ca e sănătos”, explică o ieșeancă.

„Am venit doar sa vad preturile, eu sper sa mai scadă, erau și cu 2.5 lei pe kilogram, alea mai moi, vedem. Am sa fac câteva borcane să am măcar până la Crăciun”, explică o altă femeie.

Comercianții spun că vânzările au scăzut considerabil. „Ce nu mai putem vinde ca proaspăt, vindem pentru sos, alea prea coapte sau lovite puțin. Alea se caută. Dar cine vrea ceva mai bun, ia o roșie mai bună și cu multă pulpă, însă nu are lumea bani. Iau puțin”, explică un comerciant.

Astfel, bulionul de casă rămâne un produs apreciat, dar greu de valorificat pe piață, chiar și în mijlocul sezonului de roșii. Maria STANCU