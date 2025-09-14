Stiri
Burnout-ul care macină Iașul. Profesori epuizați și IT-iști anxioși – două lumi, aceeași criză

burnout-IS

Dimensiune font:

| 14-09-2025 14:15

 * în Iași, cancelariile școlilor și open space-urile corporațiilor ascund aceeași epidemie tăcută: burnout și anxietate * două domenii cheie – educația și IT-ul – alimentează viitorul orașului, dar își consumă oamenii din interior * studiile recente confirmă că presiunea constantă, birocrația și lipsa de sprijin real transformă locul de muncă în teren minat pentru sănătatea psihică


La prima vedere, profesorii și IT-iștii par să trăiască în lumi paralele. Unii își duc viața în școli reci, alții în clădiri de sticlă cu abonamente la sală și cafea gratuită. Și totuși, în spatele decorului, povestea e aceeași: burnout.

Cancelaria între hârtii și clase sufocate

Profesorii din Iași recunosc că oboseala nu mai e episodică, ci permanentă. Un studiu realizat în Pașcani (2024) arată că epuizarea emoțională reduce drastic satisfacția în muncă, iar depersonalizarea devine o strategie de supraviețuire. O cercetare mai veche de la Universitatea „Petre Andrei” confirma deja că conflictul de roluri și stresul constant sunt predictori majori ai burnout-ului în educație. Realitatea din teren o dovedește: profesori care se retrag la mijloc de semestru, concedii medicale pentru depresie, generații de elevi fără repere stabile.

Open space, presiune ambalată în beneficii

La polul opus, IT-ul pare paradisul corporatist. Dar cifrele spun altceva. La nivel național, 40% dintre angajați declară frecvent simptome de epuizare profesională, iar 36% dintre medici – un alt domeniu supus presiunii – sunt la risc clinic de burnout. În Iași, tot mai mulți programatori recurg la concedii medicale pentru anxietate și depresie. Beneficiile oferite nu mai compensează termenele-limită nerealiste, KPI-urile schimbate săptămânal și clienții nemulțumiți. Dincolo de pereții din sticlă, anxietatea devine regulă, nu excepție.

Adolescenți în prag de prăbușire

Contextul e și mai grav dacă privim spre viitoarea forță de muncă. Un raport „Salvați Copiii” arată că 7 din 10 adolescenți din România au simptome de anxietate. Cum poate Iașul să-și clădească viitorul când profesorii ard pe dinăuntru, iar IT-iștii sunt prinși în atacuri de panică? Cine va mai prelua ștafeta într-un oraș care își consumă prematur resursa umană?

Educația raportează abandonuri tot mai frecvente, profesorii buni pleacă sau schimbă meseria, iar companiile IT pierd specialiști spre freelancing ori migrație. Ceea ce ar trebui să fie motoarele Iașului – educația și tehnologia – se gripează din cauza aceleiași boli: un sistem care cere mereu mai mult și oferă din ce în ce mai puțin.

Burnout-ul nu mai e un moft urban, ci o problemă de sănătate publică. Din cancelarie până în open space, din Pașcani până în Palas, simptomul e același: oamenii își pierd energia, sensul și sănătatea.

Clara DIMA

 

Iașul încarcerat între betoane. Psihologia blocului comunist ne bagă în spital
14/09/2025 16:42

Iașul încarcerat între betoane. Psihologia blocului comunist ne bagă în spital

Cartierele gri din Iasi sunt mai mult decat relicvele unei epoci care a mutilat orasele. Ele sunt mărturia vie a unei psihologii colective clădite pe lipsă de libertate si pe claustrare. Apartamentele comuni ...

FILIT 2025: Literatura mondială vine la Iași, într-un festival care nu mai acceptă tăcerea. Cine sunt primii invitați
14/09/2025 15:46

FILIT 2025: Literatura mondială vine la Iași, într-un festival care nu mai acceptă tăcerea. Cine sunt primii invitați

Într-o lume fragmentată, in care literatura e tot mai des impinsă spre rafturi uitate sau festivaluri de fatadă, Iasul face un gest curajos. Nu unul de imagine, ci unul de substantă. Festivalul Intern ...

Chiriile explodează la Iași. Studenții revin, TVA crește, proprietarii ridică prețurile
14/09/2025 15:29

Chiriile explodează la Iași. Studenții revin, TVA crește, proprietarii ridică prețurile

Piata inchirierilor din Iasi a intrat in cea mai fierbinte perioadă a anului. Revenirea miilor de studenti, relocările de inceput de toamnă si schimbările fiscale aplicate de Coalitie pun o presiune simulta ...

Postul cu apă – curaj, vindecare și redescoperirea de sine
14/09/2025 15:01

Postul cu apă – curaj, vindecare și redescoperirea de sine

Postul cu apă, practicat de secole in traditiile spirituale si tot mai des confirmat de cercetările stiintifice moderne, este mai mult decat o simplă abtinere de la hrană. El devine o terapie profundă a tr ...

Iașul face un nou pas spre energie verde: parc fotovoltaic la CET 2
14/09/2025 15:00

Iașul face un nou pas spre energie verde: parc fotovoltaic la CET 2

Primăria Municipiului Iasi a lansat licitatia pentru construirea unui parc fotovoltaic de mari dimensiuni pe terenul CET 2 Holboca, un proiect considerat esential in tranzitia energetică a orasului. Valoarea ...

O mie de boboci încep anul universitar, la Agronomie
14/09/2025 14:59

O mie de boboci încep anul universitar, la Agronomie

Emoţii intense pentru peste 1.000 de tineri aflaţi in primul an de studii la Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” (USV) Iaşi. De luni, acestia incep anul universitar. Lor ...

Luciana Antoci vrea schimbări majore în şcoli
14/09/2025 14:58

Luciana Antoci vrea schimbări majore în şcoli

* Antoci, noul consilier al premierului, crede că scoala are nevoie de dialog, nu de decizii impuse, iar soluţiile pentru educaţie trebuie adaptate comunităţilor În ultima conferinţă de presă sus ...

„Pod aerian” Israel – Ucraina, via Aeroportul Iași
14/09/2025 14:57

„Pod aerian” Israel – Ucraina, via Aeroportul Iași

Iasul devine, la finalul acestei luni, un nod aerian de importantă internatională. Zeci de mii de evrei hasidici din Israel se pregătesc să călătorească spre orasul ucrainean Uman, loc de pelerinaj major ...

Autostrăzile Moldovei, cu frâna trasă. Promisiuni la Iași, contracte semnate pe Arad – Oradea!
14/09/2025 14:54

Autostrăzile Moldovei, cu frâna trasă. Promisiuni la Iași, contracte semnate pe Arad – Oradea!

* săptămana trecută, Iasul a devenit, pentru o zi, capitala dezbaterii nationale despre infrastructură, in capitala Moldovei fiind organizată Conferinta Natională „Autostrăzile Moldovei – Con ...

Între praf și haine ieftine, Iașul e prins în capcana consumului
14/09/2025 14:30

Între praf și haine ieftine, Iașul e prins în capcana consumului

Orasul care a dat tării generatii de intelectuali si care poartă cu mandrie titlul de capitală culturală a Moldovei a ajuns, in 2025, pe lista neagră a asezărilor poluate. Statiile de monitorizare a calit ...

14 septembrie, Ziua inginerului român

14 septembrie, Ziua inginerului român

Echipele ieșene, ghinionistele rundei în Liga 3

Echipele ieșene, ghinionistele rundei în Liga 3

Ambulanţă care transporta un pacient, implicată într-un accident în zona Cotroceni / Doi răniți, trafic restricționat

Ambulanţă care transporta un pacient, implicată într-un accident în zona Cotroceni / Doi răniți, trafic restricționat

