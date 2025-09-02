Călătorii gratuite pentru elevi, la CFR Călători. Ce trebuie să știe ieșenii la început de an școlar

Elevii din județul Iași beneficiază și în acest an școlar de transport feroviar gratuit pe toate categoriile de trenuri – Regio, InterRegio și InterCity –, clasa a 2-a. Facilitățile sunt valabile pe baza carnetului sau legitimației de elev vizate pentru anul școlar în curs, ori a unei adeverințe școlare conform modelului oficial.

Este esențial ca părinții și elevii să fie atenți la termenul de 30 septembrie și să-și procure la timp documentele vizate pentru noul an școlar, pentru a nu risca să fie considerați fără bilet și să plătească suprataxe.

30 septembrie 2025 este ultima zi în care elevii pot circula gratuit cu documentele vizate pentru anul școlar 2024/2025.

Există o excepție importantă: elevii din ani terminali (clasa a VIII-a, clasa a XII-a/XIII-a) nu mai beneficiază de facilități începând cu 8 septembrie 2025.

Începând cu 1 octombrie 2025, vor fi recunoscute doar documentele vizate pentru anul școlar 2025/2026.

Ce se acordă gratuit? Bilete de călătorie cu număr nelimitat, pentru clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare la trenurile cu regim de rezervare.

Abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a.

Pentru clasa I sau vagoanele de dormit/cușetă, elevii trebuie să achite integral diferența de tarif.

Elevii din Iași își pot obține biletele și abonamentele gratuite prin mai multe variante: casele de bilete din stațiile CFR cu personal propriu, agențiile de voiaj CFR Călători, automatele de bilete din stații, online, după validarea calității de elev și emiterea ID-ului electronic de elev, sub formă de cod QR cu elemente dinamice, direct de la personalul de tren, doar în situații speciale (stația de urcare nu are casă de bilete, este închisă sau nu are personal CFR).

La emiterea biletelor sau abonamentelor, elevii trebuie să prezinte:

Carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs (cu nume, prenume și CNP), sau adeverința școlară emisă conform modelului oficial din H.G. nr. 810/2023.

La controlul în tren, elevii trebuie să prezinte: biletul/abonamentul gratuit (în original sau cod QR), un document de identitate (CI, pașaport, permis de ședere, permis de conducere). Pentru cei sub 14 ani: certificatul de naștere (original sau copie).

Dacă legitimația de elev conține fotografie și CNP, ea poate ține loc de act de identitate.

Elevii care nu prezintă toate actele prevăzute de lege sunt considerați călători fără bilet și vor fi taxați conform tarifelor aplicate direct în tren – mai mari decât cele de la casele de bilete, au transmis cei de la CFR Călători.