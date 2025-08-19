Calvar pe ruta București–Iași. Pasagerii se sufocă în vagoane, iar România pierde miliarde din PNRR

* în timp ce România ratează miliarde de euro din PNRR destinate modernizării căilor ferate, pasagerii de pe ruta București–Iași trăiesc un coșmar pe șine: vagoane sufocante, toalete defecte, scandaluri între călători și întârzieri enorme * CFR Călători rămâne la standardele anilor ’70, iar Iașul rămâne izolat printr-o infrastructură feroviară de secol trecut

Trenurile CFR continuă să fie un test de anduranță pentru pasagerii români. În plin sezon estival, garniturile întârzie și cu orele, vagoanele au peste 30 de ani vechime, iar confortul lipsește cu desăvârșire. Situația este dramatică și pe ruta București–Iași, unde călătorii plătesc sute de lei pe bilete, dar primesc în schimb condiții umilitoare. „Trenul n-a plecat din gară și aștept să se miște, ca să avem un strop de aer. Cum întârzierea la plecare e de o oră, butonez telefonul și transpir“, povestește o călătoare. Atmosfera din vagon se degradează rapid: pasagerii încep să vocifereze, să acuze „tâlhărie“ și să se certe cu însoțitorii de tren. Un bărbat revoltat izbucnește: – „Gestapo, asta e aici! Unde e patul meu?”. Altul ridică tonul la telefon, convins că a fost înșelat: „Am plătit 422 de lei pe bilet, mi-au spus că am baie în cușetă. Dar aici peretele e subțire, nu are cum să fie baie! Mor de cald!”. Un alt pasager intervine: „Cu 150 de lei mai puțin am plătit eu. Tâlhărie! Suntem oameni civilizați, cum să călătorim așa?”. Dialogurile se transformă într-o frescă a umilinței colective: pasageri epuizați, vagoane fără aer condiționat, înjurături printre șuieratul trenului oprit în câmp. „Sunt peste 30 de grade în vagon. Acest tip de vagon nu are deloc aer condiționat“, admite chiar însoțitorul de tren, turnând gaz pe foc. La final, călătoria se încheie cu o întârziere de o oră și jumătate. Pasagera care a relatat experiența rezumă: „Noi, plătitorii de bilete scumpe, nu avem norocul să călătorim minunat cu CFR Călători. Am ajuns la Iași sleiți de puteri, cu nervii întinși la maximum”.

Bani pierduți, șanse ratate

În timp ce pasagerii suportă aceste condiții, România renunță la peste 3 miliarde de euro din PNRR pentru modernizarea căilor ferate. Jumătate din banii pentru infrastructura feroviară au fost tăiați sau mutați pe împrumuturi, în timp ce proiectele majore bat pasul pe loc. Fostul ministru Dan Vîlceanu vorbește despre „un eșec de gestionare“ și avertizează că, în ritmul actual, România riscă să piardă și restul fondurilor până în 2026.

Izolați în trecut

În Europa, trenurile ating 160–200 km/h, dar în România viteza medie pe trenurile Regio abia trece de 46 km/h. La CFR Călători, locomotivele au o vechime medie de 51 de ani, iar vagoanele – de 32 de ani. Pentru Iași, asta înseamnă drumuri spre București mai lungi decât un zbor spre Viena sau Berlin.

CFR Călători promite modernizări punctuale, dar recunoaște că doar trenurile noi, pe care România nu le-a mai comandat, pot oferi standarde de climatizare și confort la nivel european.

Călătoria cu trenul București-Iași nu mai este doar un drum, ci o metaforă a României de azi: întârzieri, scandaluri, vagoane arse de timp și bani europeni pierduți. Moldova rămâne izolată, iar călătorii – prizonieri ai unei căi ferate care nu și-a mai schimbat chipul de jumătate de secol.

Dan DIMA