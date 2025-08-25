Stiri
COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 34274
Mit sau realitate: căminele de bătrâni sunt reci, impersonale și izolate
Cum se alege o mască de sudură automată pentru lucru intens?
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Cum alegi vâscozitatea potrivită a uleiului de motor în funcție de sezon
Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” MY FOOD SOLUTION SRL
Comunicat de presă lansare proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
COMUNICAT DE PRESĂ „E-Mobiera-Digitalizarea fluxurilor informaționale în procesele de producție”
Un nou parc urban și o piațetă modernă în inima Iașului: încep lucrările de reconfigurare a zonei Teatrului Național
„Când pictez îmi încarc bateriile, apoi am mult mai mult de oferit oamenilor”

interviu

25-08-2025 20:35

| 25-08-2025 20:35

 * dialog cu medicul și artistul plastic Simona Berea

Până la finele verii, expoziția „Inner Conversations”, semnată de artista Simona Berea, invită publicul ieșean la o incursiune în universul interior al emoțiilor și reflecțiilor vizuale. Evenimentul, găzduit de Galeria de Artă „Octav Băncilă” a U.A.P.R. Filiala Iași, propune o întâlnire cu arta ca spațiu al dialogului lăuntric, al sensibilității și al redescoperirii sinelui.
– Medicina și arta par două universuri atât de diferite, dar ambele ating viața în profunzime. Cum se întâlnesc în sufletul dumneavoastră?
– În sufletul meu nu există o separație între medicină și artă, ci o continuitate. Medicina se adresează trupului, dar și sufletului celui aflat în suferință, în timp ce arta pătrunde direct în spațiul interior al omului, acolo unde cuvintele adesea nu mai ajung. Ambele ating dimensiuni profunde ale umanității și se întâlnesc în dorința mea de a aduce vindecare, fie prin grijă, fie prin frumusețe și emoție.
– Vă amintiți momentul în care pictura a intrat pentru prima dată în viața dvs.? A fost un început timid sau o chemare irezistibilă?
– Pictura a fost mereu prezentă în viața mea, încă din copilărie. Îmi amintesc cu drag albumele de artă puse cu grijă la îndemâna mea, pe rafturile la care puteam ajunge când eram foarte mică, pe mama care picta, iar eu stricam apoi tot ce făcea ea pentru că nu mă puteam abține să nu intervin. Au trecut peste 30 de ani până când mi-am asumat că pictura este parte din identitatea mea, din felul meu de a respira și de a înțelege lumea.
– Chipurile de femei din tablourile dvs. par să poarte povești tainice. Ce vă inspiră atunci când le așterneți pe pânză?
– Da, așa este. Ele nu spun totul, nici chiar cuvintele cu care obișnuiesc să îmi însoțesc fiecare pictură nu ar putea. Sunt universuri interioare prin care mă poartă drumul, iar eu le explorez așa cum vin. Pe scurt, inspirația mea nu este premeditată.
 
– Cum arată pentru dvs. trecerea de la un gest medical, riguros, la atingerea delicată a pensulei? Ce simțiți când înlocuiți stetoscopul cu paleta de culori?
– Medicina cere rigoare, precizie, dar și compasiune. Pictura, la rândul ei, cere prezență, delicatețe și sinceritate. Sunt aceeași, doar mă mut dintr-un spațiu în altul. Faptul că pictez îmi încarcă bateriile, apoi am mult mai mult de oferit oamenilor.
– Există un ritual al picturii pentru dvs.? Un timp, o stare, un loc anume care vă apropie de pânză?
– Da, pictura pentru mine începe mereu cu un moment de liniște. Ascult muzică sau o carte, privind pânza albă până când simt că îmi vorbește. Atelierul meu este locul unde mă desprind de agitația cotidiană și intru într-un dialog interior, în care mâna urmează sufletul. Și apoi doar se întâmplă.
– Cum trăiți momentul în care o lucrare iese din spațiul intim al atelierului și ajunge într-o galerie sau într-o altă casă?
– În atelier, lucrarea este doar a mea, dar imediat ce a cunoscut simezele pe care a fost expusă, nu-mi mai aparține în totalitate. Devine o punte între mine și ceilalți, iar emoția pe care o trezește în privitor este cea mai mare răsplată.
– În expoziția de la Iași ați ales să îmbinați culoarea cu textul. Ce vă spune această alianță dintre imagine și cuvânt?
– E pentru prima oară când fac asta. Împreună, cred că creează o forță mai mare, o poveste completă. Îmi place să las scrisul să deschidă o ușă către sens și culoarea să umple camera de emoție. A fost o surpriză plăcută pentru mine să observ ce se întâmplă în oameni atunci când citesc, privesc, simt și privesc din nou. E o expresie aparte pe care oamenii o au atunci când privesc în interior.
– Cât de mult se oglindește medicul în artist și cât din artist se strecoară în actul medical?
– Medicul din mine caută mereu să observe, să asculte, să aline și să găsească soluția — și toate acestea se regăsesc în felul în care pictez. Artistul din mine, în schimb, mă ajută ca medic să privesc omul dincolo de boală, să văd ființa întreagă și unicitatea fiecărui suflet. Îmi place să cred că cele două roluri se hrănesc reciproc.
– Care este cel mai adânc vis al dvs. legat de pictură? O expoziție, o temă, un loc în care să vă regăsiți lucrările?
– Visul meu este ca picturile mele să ajungă în colecții importante, acolo unde pot vorbi peste timp și spațiu. Mi-ar plăcea să expun în galerii mari din lume, dar mai presus de loc, visez ca arta mea să lase o amprentă în inimile celor care o privesc, să fie un spațiu de regăsire și de emoție autentică.
– Dacă ar fi să pictați un autoportret sufletesc, ce culori ar domina și de ce?
– Cred că ar fi un amestec de albastru profund, pentru liniște și introspecție, și roșu, pentru pasiunea și forța vieții. Poate și o lumină aurie, pentru curaj. Aceste culori îmi definesc cel mai mult drumul interior.
A consemnat Maura ANGHEL

 
Medicul și artista Simona Berea (un reumatolog apreciat în Piata Neamț) trăiește pictura ca pe o prelungire firească a profesiei sale, ambele având aceeași menire: să aline și să vindece. Pasiunea pentru artă, prezentă din copilărie, a devenit parte din identitatea ei matură, un mod de a respira și de a înțelege lumea. Pictura îi oferă energie și delicatețe, chipurile de femei din lucrările sale fiind expresia unor universuri interioare tainice. Între rigoarea medicinei și sinceritatea artei există pentru ea o continuitate, iar atelierul devine spațiul de dialog lăuntric. Visul său este ca lucrările să lase o amprentă în inimile oamenilor și să vorbească peste timp și spațiu, ca o punte între suflete.

 
De la primele schițe inspirate din studiile de anatomie, a dezvoltat un stil centrat pe emoție, identitate feminină și introspecție. Lucrările sale, descrise ca portrete atmosferice și peisaje cognitive ale sufletului, explorează reziliența, simbolurile mitologice, lumina și umbra interioară. A expus atât în România, cât și internațional: Iași, Piatra Neamț, Paris, Londra, Veneția. A primit recunoașteri importante, precum Paris Art Prize (2024) și Excellence Award la Women in Art Biennale Londra (2024). 

Au sosit ambulanțele noi

Trenurile CFR Călători ar putea fi retrase de pe șine!

Interzis în Europa fără „buletinul cu cip”!

Șoc termic în România. Dimineață de august cu temperaturi negative și îngheț la sol

Bulionul de casă, prea scump pentru ieșeni

„Când pictez îmi încarc bateriile, apoi am mult mai mult de oferit oamenilor”

Polițist lovit cu ranga în cap, în timpul unei intervenții în Tulcea

Doi români din Spania, uciși și aruncați la o groapă de gunoi

Ucraina, în pericol: Polonia taie accesul Kievului la Internet și la stocarea de date guvernamentale

Sesiune extraordinară la Senat: Se pune 'cruce' unei industrii care a scris istorie în România

Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni

Serena Williams, siluetă de invidiat în costum de baie, după ce a slăbit 14 kilograme: „Mă simt minunat” FOTO

PSD amenință cu ruperea coaliției de guvernare dacă PNL se aliază cu USR pentru Primăria Capitalei: ”Sunt şanse foarte mari”

Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Zelenski, mesaj ferm de la Kiev: „Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei”

Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicușor Dan: Ucraina preţuieşte sprijinul şi livrările vitale ale României

Trump renunță la ambiția «acordului secolului» în conflictul Rusia-Ucraina

COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 34274

Se schimbă legea pentru românii care locuiesc la bloc! Este obligatoriu să declare în cel mult 10 zile!

Curs valutar BNR luni 25 august.

Fabrică ilegală de țigări în toată regula, descoperită la Șelimbăr. Inclusiv ambalarea pachetelor avea loc aici!

Mit sau realitate: căminele de bătrâni sunt reci, impersonale și izolate

Școlile private din Iași, o alternativă la educație cu cheltuieli uriașe

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe munca la fermă

Cum se alege o mască de sudură automată pentru lucru intens?

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Cum alegi vâscozitatea potrivită a uleiului de motor în funcție de sezon

Protestele profesorilor continuă. Cadrele didactice ameninţă cu boicotarea începerii anului şcolar

Fotbalistul Generației de Aur a semnat contractul cu Poli Iași:

„Litoralul pentru Toți” – șansa românilor de a ajunge la mare, la jumătate de preț

Poliţiştii de frontieră au descoperit bunuri de peste un milion de euro, susceptibile a fi contrafăcute, în urma mai multor controale - FOTO

Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”

Moldovean căutat internaţional, prins la graniţa de la Albiţa. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru violenţă domestică

Cum se schimbă industria turismului: Oamenii caută locuri mai răcoroase din cauza schimbărilor climatice

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” MY FOOD SOLUTION SRL

Ministerul de Externe lovește diaspora. Taxe noi pentru servicii consulare. Iașul, unul dintre orașele cele mai afectate de exodul românilor

Comunicat de presă lansare proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Grav accident pe DE 583, în județul Iași. Două persoane încarcerate, patru răniți și dosar penal pentru vătămare corporală

Ignorat mulți ani, cartierul Alexandru cel Bun devine, pentru două zile, centrul Iașului

Care sunt cele mai bune tratamente pentru reumatism? Iată tot ce trebuie să știi despre această afecțiune

Iașul devine capitala limbii române pe 31 august. Ateliere, lecturi publice și concerte în Grădina Botanică

Rabla aduce bani rapizi la Iași. Mașinile vechi devin aur pe patru roți

COMUNICAT DE PRESĂ „E-Mobiera-Digitalizarea fluxurilor informaționale în procesele de producție”

Iașul își schimbă meniul. Legume, carne, miere și conserve direct de la producători, fără supermarketuri și fără piață

Ieșenii rămân fără apă caldă timp de cinci zile

­­­­­Iașul plănuiește înfrățirea cu capitala fostului Imperiu incaș!

Roluri în trei filme pentru actorul ieşean Ionuţ Cornilă

Criză fără precedent în școlile din Iași: profesori pe drumuri, suplinitorii repartizați abia săptămâna viitoare

Derbi prudent, la Voluntari. Poli Iași are nevoie ca de aer de un coordonator de joc

Bolojan, incognito la Iași

Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Au sosit ambulanțele noi
Serviciul Judetean de Ambulantă Iasi a primit deja primele cinci ambulante noi, iar alte 11 urmează să ajungă in perioada următoare. Acestea vor inlocui autospecialele vechi, multe dintre ele depăsind de ...

Trenurile CFR Călători ar putea fi retrase de pe șine!
  * conform unei notificări transmise oficial, compania are de achitat peste 41,4 milioane de lei la Tariful pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI) * Trenurile Regio vor fi oprite peste fix o s ...

Bulionul de casă, prea scump pentru ieșeni
În plin sezon al rosiilor, unii producători locali din Iasi se confruntă cu paradoxul pietei: desi materia primă este accesibilă, bulionul de casă rămane greu de vandut, iar cei care vor să si-l fa ...

Școlile private din Iași, o alternativă la educație cu cheltuieli uriașe
  În ultimii ani, harta educatională a Iasului s-a transformat radical. Dacă scoala de stat continuă să fie solutia majoritară, părintii care isi permit caută tot mai mult alternativa pri ...

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe munca la fermă
Gavril Rosu nu e un romantic iesit recent de pe băncile facultătii, ci un fost inginer mecanic, cu două masterate si o carieră promitătoare in corporatiile din Iasi si Bucuresti. Avea tot ce promite &bdquo ...

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
  7.57 lei/l motorină – 7,34 lei/l benzină - Socar (Str. Splai Bahlui) 7.59 – 7,36 - Petrom (B-dul Nicolae Iorga) 7.59 – 7,39 - Lukoil (str. Socola) 7.59 – 7,35 - Lukoil (str. ...

Moldovean căutat internaţional, prins la graniţa de la Albiţa. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru violenţă domestică
Un bărbat din Republica Moldova, dat in urmărire prin Interpol pentru fapte de violenţă domestică, a fost capturat de poliţiştii de frontieră din Albiţa. Individul are de ispăşit o pedeapsă de şase ...

Grav accident pe DE 583, în județul Iași. Două persoane încarcerate, patru răniți și dosar penal pentru vătămare corporală
Dimineata de luni a inceput cu un accident rutier grav pe DE 583, in zona localitătii Strunga, judetul Iasi. Conform informatiilor transmise de IPJ Iasi, evenimentul a avut loc in jurul orei 05.20, atunci cand ...

Ignorat mulți ani, cartierul Alexandru cel Bun devine, pentru două zile, centrul Iașului
Într-un Iasi care isi scrie istoria intre centrul turistic si periferia uitată, cartierul Alexandru cel Bun primeste, in sfarsit, o sărbătoare pe măsura energiilor si contrastelor sale. Pe 30 si 31 au ...

Iașul devine capitala limbii române pe 31 august. Ateliere, lecturi publice și concerte în Grădina Botanică
Pe 31 august 2025, orasul Iasi marchează Ziua Limbii Romane printr-o suită de evenimente care reafirmă rolul cultural al capitalei Moldovei. Centrul de greutate al manifestărilor va fi Muzeul „Vasile ...

