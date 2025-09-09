Caravanele medicale devin lege. Spitalele din Iași ies pe teren cu servicii decontate de CNAS

* Ministerul Sănătății a decis: spitalele din România pot organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS * măsura vizează comunitățile izolate, acolo unde lipsa medicilor de familie condamnă oamenii la boală netratată * la Iași, IRO arată deja direcția prin propriile caravane de screening oncologic

România are sate întregi unde preotul vine mai des decât medicul. În 2025, într-o țară europeană, mii de oameni încă trăiesc fără acces la un consult de bază. Această realitate a împins Ministerul Sănătății să oficializeze ceea ce mulți doctori făceau pe cont propriu: caravanele medicale.

Noua reglementare permite spitalelor din întreaga țară să organizeze caravane mobile, în parteneriat cu ONG-uri și asociații locale. Spre deosebire de acțiunile voluntare de până acum, serviciile oferite — consultații, analize, proceduri și chiar spitalizare de zi — vor fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

„ Este o schimbare de paradigmă: spitalele nu mai așteaptă pacientul la poarta lor, ci merg ele către oameni. E o soluție pentru comunitățile unde accesul la sănătate e o iluzie”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete, subliniind că decizia vine după discuții cu manageri de spitale, organizații medicale și asociații de pacienți.

Iașul, exemplu de urmat

În Moldova, Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași a testat deja terenul, cu caravane de screening oncologic care au ajuns până în cele mai îndepărtate sate. Rezultatele sunt clare: sute de femei și bărbați au aflat la timp de diagnostice grave, iar unii au primit șansa de a începe tratamente salvatoare.

Acum, prin măsura ministerului, astfel de inițiative nu vor mai depinde doar de finanțări externe sau voluntariat, ci vor fi sprijinite direct din bugetul public.

Pentru Iași și județele vecine, unde distanța până la spital se măsoară în ore și bani pe care mulți nu îi au, aceste caravane pot face diferența între viață și moarte. Lipsa de diagnostic înseamnă tratamente întârziate, iar asta se traduce în statistici sumbre.