Casa din argilă, cânepă și clei de iepure, la Euroinvent

A început cel mai mare eveniment dedicat ştiinţei, creativităţii şi inovării. Peste 640 de proiecte din 37 de ţări pot fi admirate în aceste zile pe holurile Palatului Culturii. Proiectele sunt din toate domeniile, cele mai multe sunt însă din domeniul medicinei şi nanotehnologiilor.

Evenimentul Euroinvent 2025 ne propune două zile de idei, creativitate și colaborare internațională. Între 8 și 9 mai, evenimentul aduce împreună inventatori, cercetători, artiști și pasionați de inovație din 37 de țări. Cu toţii ne prezintă peste 640 de proiecte care sunt expuse în cadrul Expoziţiei Internaţionale de Invenţii, iar la Conferinţa ICIR Euroint – dedicată ingineriei materialelor, vor fi prezentate peste 140 de lucrări ştiinţifice.

Ediţia din acest an a Euroinvent include şi alte evenimente importante, precum Salonul de carte tehnico-științifică şi artistică, unde sunt peste 200 de volume, Salonul de artă, la care participă 68 de artişti, dar şi o serie de workshopuri şi activităţi tematice privind transferul tehnologic, cooperarea internaţională şi educaţia inovatoare. „Avem creaţii în toate sferele, de la creaţii la produse ecologice, nanotehnologii. Sunt foarte multe invenţii din zona medicală, ecologiei. Timp de două zile juriul va evalua aceste creaţii. Sâmbătă la ora 11 vom şti cine este câştigătorul. Avem foarte mulţi participanţi din Spania, Portugalia, Croaţia, Polonia, Bulgaria, dar şi din Taiwan, Thailanda, Indonezia”, a spus conf.univ.dr. Andrei Sandu, organizatorul Euroinvent.

Printre inventatorii care participă la ediţia din acest an a Euroinvent este şi un cadru didactic de la Facultatea de Arhitectură din Iaşi, Alexandrina Andon. Ea ne propune să ne întoarcem la tradiţionalism şi ne arată cum se poate construi o casă dintr-o structură din lemn de brad, care este accesibil pentru toată lumea ca preţ, dar nu numai. Ea foloseşte şi alte materiale mai puţin „tradiţionale”, am spune noi. „Am vrut să readuc în atenţia publicului lucrul cu argila. Nu mai vreau să spunem că doar la ţară avem casă tradiţională. De aceea am propus o casă construită cu materiale locale. Am folosit un cadru din lemn, în formă de fagure, iar ca umplutură am realizat nişte elemente din argilă şi 30 la sută cânepă, iar ca liant am folosit cleiul de iepure. Am folosit cadru din lemn de brad pentru că este ieftin, care este umplut cu argilă. Iniţial am încercat să fac mortar din argilă, dar nu este rezistent”, a spus Alexandrina Andon.

Însă pentru a construi un astfel de perete este nevoie de o abilitate. „De aceea am scos mortarul şi pur şi simplu am pus argilă prin frecare. Am înmuiat puţin argila, după care lipsesc. Structura de rezistenţă constă într-un cadru din lemn, iar elementele sunt autoportante. Chirpicul disipă energie, în comparaţie cu o cărămidă care e casantă. Adică, dacă vine cutremurul, prima dată ar trebui ca acest perete să se degradeze, să disipe energie şi să salveze cadrul. În momentul în care cutremurul este de o intensitate mult mai mare ajunge efectiv să lucreze şi cadru. Adică ajunge să se degradeze destul de mult, ajunge să se desprindă bucăţi. Ele sunt împănate undeva la două rânduri astfel încât acest perete să nu cadă peste om”, spune Alexandrina Andon.

