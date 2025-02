Cât de pregătit este Iașul să rețină tinerii educați?

* Iașul respiră educație * cu zeci de mii de studenți și o istorie academică impresionantă, orașul pare un loc ideal pentru tinerii care își construiesc viitorul * după absolvire, mulți se confruntă cu o realitate dificilă: unde își pot găsi un loc de muncă bine plătit? Deși unele domenii, precum IT-ul, oferă perspective promițătoare, alte sectoare îi împing pe absolvenți să caute oportunități în alte orașe sau în străinătate * cât de pregătit este, de fapt, Iașul să-și păstreze tinerii educați?

Într-o dimineață mohorâtă de februarie, centrul Iașului forfotește de studenți grăbiți spre cursuri. Librării cochete, cafenele boeme, săli de lectură ticsite – toate vorbesc despre un oraș în care învățătura pulsează prin fiecare stradă. Cu peste 50.000 de studenți și șase universități de prestigiu, Iașul este considerat unul dintre cele mai importante centre academice din România. Însă, după absolvire, mulți tineri se află în fața unei dileme: să rămână în Iași sau să caute oportunități în altă parte?

Un oraș al învățăturii, dar și al incertitudinii

„M-am îndrăgostit de Iași de când am venit la facultate, dar după licență, am realizat că locurile de muncă bine plătite sunt puține, iar multe firme cer experiență. Așa că am plecat în București”, spune Andreea, absolventă de Drept. Ca ea, mii de absolvenți fac această alegere anual. În ciuda unei efervescențe academice evidente, piața muncii din Iași nu oferă întotdeauna suficiente locuri de muncă atractive pentru tinerii specializați. Domenii precum IT-ul și farmaceutica reușesc să absoarbă un procent semnificativ de absolvenți, dar în alte sectoare – drept, arhitectură, arte – competiția este acerbă, iar salariile modeste.

Companiile vor oameni experimentați, tinerii vor o șansă

„Angajatorii ne cer doi-trei ani de experiență, dar nu ne dau șansa să o acumulăm. În schimb, în Cluj sau în Timișoara, multe firme au programe de internship plătite. Asta lipsește aici”, explică Vlad, absolvent de Științe Economice. Companiile locale recunosc această problemă, dar invocă un alt obstacol: plecarea tinerilor imediat după ce câștigă experiență. „E o provocare să reținem talentele”, spune un manager dintr-o companie de outsourcing, adăugând că „mulți vin, învață, iar apoi pleacă spre orașe mai mari sau în străinătate”.

Dacă în alte domenii tinerii întâmpină dificultăți, în IT lucrurile arată diferit. În Iași, sectorul tehnologic s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, atrăgând investiții de la companii internaționale. Multe firme oferă salarii competitive și oportunități de avansare, ceea ce îi determină pe mulți absolvenți de Informatică sau Automatică să rămână. „Eu am primit ofertă chiar din ultimul an de facultate. Salariul e bun pentru început, iar Iașul e un oraș unde costul vieții nu e atât de mare ca în București”, spune Radu, programator junior.

Cum poate deveni Iașul un pol de atracție profesională?

Experții în economie și educație spun că soluția stă în colaborarea mai strânsă între universități și companii. Internshipuri plătite, joburi part-time pentru studenți și programe de mentorat ar putea fi cheia pentru ca tinerii să-și construiască o carieră aici. „Dacă universitățile ar dezvolta mai multe parteneriate cu firme locale, studenții și-ar găsi mai ușor locuri de muncă. Iașul are potențial, dar trebuie să creeze mai multe punți între educație și angajare”, explică un profesor de la Facultatea de Economie.

Rămâi sau pleci? O întrebare deschisă

Pentru mulți tineri, alegerea de a rămâne sau a pleca din Iași nu ține doar de salariu, ci și de oportunitățile de dezvoltare, de calitatea vieții și de sentimentul că orașul îi poate susține pe termen lung. Unii aleg să rămână și să încerce să construiască un viitor aici. Alții pleacă, căutând provocări profesionale în alte orașe sau țări. Dar, în cele din urmă, întrebarea esențială rămâne: Cât de pregătit este Iașul să păstreze și să valorifice talentele pe care le formează?

Maura ANGHEL