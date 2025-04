Cât timp fac ieșenii până la spital? Mult prea mult, anunță Uniunea Europeană!

Românii fac cu mult peste limita pe care o dorește Uniunea Europeană, ca timp parcurs până la spital, în caz de nevoie. Un raport recent arată că în România mai mult de jumătate din populație face cu mult peste 15 minute până la cel mai apropiat spital. La Iași, 50,3% dintre locuitorii din tot județul fac mai mult de un sfert de oră până la spital. La Vaslui, doar 23% ar face mai puțin de 15 minute până la cel mai apropiat spital.

În comuna Voinești, din județul Iași, la doar 25 de kilometri de oraș, avem dispensar nou. Din păcate, medicii sunt puțini și nu au aparatura necesară pentru a funcționa ca un centru de primiri urgențe sau clinică medicală. Așa că, la nevoie, oamenii trebuie să ajungă obligatoriu în oraș, la spitale. Cei din satul Schitu Stavnic au de străbătut o distanță de 28 de kilometri până la Spitalul „Sf. Spiridon”. Ca timp, le-ar lua 45 de minute, cu mașina. Dacă nu o au, atunci ar face peste o oră cu orice alt mijloc de transport. Bătrânii spun că uneori trec ani de zile până la o vizită medicală completă în spital. „Fac cam o oră până la medic. Aștept autobuzul care vine la și jumate. Fac o oră până la dispensar, până la spital în oraș Dumnezeu știe cât, că e și aglomerat. Am amânat de multe ori să merg la spital pentru că e prea departe pentru mine. Mai stau așa, în durere. Ce să facem? Înainte, mergeam pe jos până în comună, în Voinești, mergeam 3 kilometri pe jos. E departe. Au făcut și aici dispensar nou, dar nu au medici. Nu cred că au nici aparatura destulă. Te duci la Iași când poți. Uneori nu sunt bani, cu mașina îți ia 200 de lei. Tânăr poate te mai duceai, dar așa, nu e cum”, spune un localnic în vârstă de 86 de ani, din Schitu Stavnic, comuna Voinești.

„Prea scump”, spun tinerii din mediul rural

Statistica Uniunii Europene arată că în 97 de regiuni de pe continent mai puțin de jumătate din populație ar ajunge într-un timp de cel mult 15 minute până la un spital. Cele mai multe astfel de zone sunt în România: 21 la număr. Tinerii spun că nu au bani să se ducă prea des la spital, căci și drumul îi costă prea mult. „Am fost la spital ultima dată acum doi ani, nu sunt bani, salariul e mic, eu am minimul pe economie. E și distanță mare și se stă mult și acolo. Ca să ajungem la opt, plecăm la 5 de acasă. Pierdem o zi pentru o vizită la spital. Sunt oameni în sat care nu au fost de ani de zile la spital. E prea departe”, explică o femeie din aceeași localitate.

Ambulanța a devenit... „autobuz”

Serviciul Județean de Ambulanță din Iași a ajuns să facă mai multe drumuri doar pentru a transporta pacienți, care nu sunt neapărat urgențe, de acasă la spital sau între spitale. „Este grav că nu avem spitale, iar distanțele sunt foarte mari să aducem oamenii. Avem spitale și la Hârlău și la Târgu Frumos, dar în final, pentru investigații suplimentare, ajungem să îi aducem tot la Iași. De multe ori îi ducem și înapoi, la domiciliu, și așa blocăm o resursă câteva ore bune pentru un singur pacient. Recent, am adus un tânăr de 27 de ani chiar din oraș, din Bularga. Am explicat că nu avem atunci resurse, să îl aducă cu altceva și au spus că nu au cu ce, avea mâna ruptă. Până la urmă, a reușit să vină singur cu ceva, dar altfel ajungeam să facem transport. Omul ne-a spus că nu are bani ca să meargă la spital. Mai sunt multe cazuri care ar putea fi rezolvate de medicul de familie. Populația nu apelează la ei. Ar trebui promovată mai mult medicina primară. Pentru orice, omul sună la ambulanță, iar dacă îi spunem noi să meargă la medicul de familie găsesc ei motive să nu o facă, vor tot la spital. Cred că jumătate dintre apeluri sunt transporturi”, spune Mihaela Toma, asistentă în Dispecerul 112 al SAJ Iași.

În județul Iași, mai sunt spitale la Târgu Frumos, Pașcani și Hârlău. Marea majoritate a pacienților preferă însă tot spitalele din Iași, așa că, atunci când au o problemă, în loc să meargă la spitalul de proximitate, se deplasează tot la distanțe mari. Maria STANCU