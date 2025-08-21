Cateringul pentru școli și grădinițe din Iași, afacerea care explodează toamna

* la fiecare început de septembrie, clopoțelul nu mai vestește doar începutul unui nou an școlar, ci și relansarea uneia dintre cele mai dinamice piețe din Iași: cateringul pentru școli și grădinițe * părinții cer meniuri sănătoase, instituțiile educaționale caută parteneri de încredere, iar companiile specializate își dispută un sector care a devenit nu doar necesitate, ci și oportunitate de business

Piața de catering pentru școli și grădinițe din Iași a devenit una dintre cele mai disputate afaceri ale toamnei. Meniurile sunt atent concepute de nutriționiști, transformând masa copiilor dintr-o simplă rutină într-un business profitabil și o garanție pentru sănătate.

Tarifele vorbesc de la sine și trasează granițele acestui domeniu. În grădinițele private, costurile zilnice pentru masă variază între 18 și 28 de lei, în funcție de program și de complexitatea meniului. La Longavit, de exemplu, părinții plătesc 18 lei pe zi pentru programul scurt și 20 pentru cel prelungit, în timp ce la Lorelay masa zilnică ajunge la 19,50 lei. La Grădinița Excellence, costurile urcă spre 26–28 de lei. În paralel, instituțiile publice reușesc să obțină prețuri mai mici prin contracte de achiziții centralizate: Școala Profesională „Ionel Teodoreanu” din comuna Victoria a estimat costul unei mese la 13,76 lei fără TVA, adică în jur de 16–17 lei cu tot cu taxe. Furnizorii comerciali, precum DLS Catering, merg pe un model flexibil, cu meniuri complete la 19 lei fără TVA sau variante simplificate, fără ciorbă, la 16,80 lei.

Preparate gătite sănătos

Dincolo de cifre, competiția se joacă la nivelul calității și al siguranței alimentare. Majoritatea furnizorilor își construiesc imaginea pe promisiunea unor preparate gătite sănătos, cu ingrediente naturale, fără prăjeli, coloranți sau adaosuri artificiale. Meniurile sunt adaptate pentru fiecare grupă de vârstă și concepute în colaborare cu medici nutriționiști. Standardul de bază include mic dejun, gustare, prânz și supliment, iar varietatea zilnică încearcă să răspundă atât cerințelor nutriționale, cât și exigențelor părinților tot mai atenți la ceea ce consumă copiii lor.

Această industrie locală a reușit să devină un element de echilibru între nevoile familiilor și posibilitățile instituțiilor. Pentru părinți, costurile lunare de 360–560 de lei dedicate hranei copiilor nu mai sunt un moft, ci o investiție în sănătate și siguranță. Pentru grădinițe și școli, externalizarea mesei reprezintă o soluție logistică și o garanție de profesionalism. Iar pentru companii, cateringul educațional este un domeniu cu marje stabile și perspectivă de creștere constantă.

Cateringul pentru școli și grădinițe nu mai este doar o opțiune convenabilă, ci o piață strategică, care modelează felul în care comunitatea înțelege alimentația copiilor. Între prețurile accesibile din mediul public și ofertele premium din sectorul privat, Iașul devine un exemplu despre cum un clopoțel poate anunța nu doar începutul orelor, ci și ascensiunea unei afaceri în care sănătatea și profitul merg mână în mână.

Maura ANGHEL