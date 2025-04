Ce vor catolicii ieșeni de la viitorul Papă

Vestea morții Papei Francisc a îndoliat și a lăsat un gol imens în comunitatea catolică. La Iași, preoții și enoriașii plâng trecerea la cele veșnice a suveranului pontif. Cei care l-au cunoscut își amintesc cu drag interacțiunea cu el, iar cei care doar i-au urmărit activitatea se gândesc deja la viitorul papă și speră că acesta va fi pe măsură blândeții Papei Francisc.

La Catedrala Catolică din Iași liniștea de doliu a cuprins complet comunitatea. Oamenii vin să se roage pentru sufletul celui care i-a condus întru credință din 2013 și până în prezent. Cu tremur în glas și durere în suflet, ei se gândesc deja la ce și-ar dori de la viitorul Papă. „Pentru mine a fost ok oricare papă. Asta e alegerea conclavului lui Dumnezeu, conclavul este luminat. Noi ne rugăm să aleagă bine. Să fie mai tânăr, poate, următorul. Pentru mine, îmi doresc un papă tânăr să îl avem mult, să îl am măcar până mor eu”, spune o femeie.

„Pentru noi este o zi foarte tristă. A fost puterea noastră. De câte ori vorbeam de părintele papa vorbeam de milă. Se gândea la cei săraci în primul rând. Odihnă veșnică. Ne dorim ca și următorul papă care va veni să continue aceasta muncă pe care el a început -o, acest proiect și aceste reforme importante pentru biserica romano- catolică. Ar fi nevoie să fim sensibili la cei săraci, așa cum papa Francisc, în pontificatul său, a insistat”, explică un alt credincios catolic.

„Să fie credincios, să urmeze aceleași sau ce a lăsat Sfântul părinte. Un gând de bine și de credință multă”, Spune o altă ieșeancă.

Preoții care l-au cunoscut își stăpânesc cu greu emoțiile

Preotul Claudiu Bulai a stat timp de 6 ani la Roma și a avut ocazia să îl întâlnească pe Papa Francisc în persoana de mai multe ori. „Papa a fost un om cu totul deosebit. Noi îi spuneam bunicul nostru. Cât timp am avut experiența la Roma și am avut posibilitatea să particip la diferite întâlniri cu Sfântul părinte, mereu ne cheama și ne vorbea părintește. Ne cerea să trăim cu seninătate vocația pe care am primit -o pentru că atunci când te dedici, când vrei să slujești pe Domnul, nu poți să mergi cu jumătate de măsură, să lași ceva pentru alte priorități”, explică Claudiu Bulai, preot la Episcopia Romano-Catolică Iași.

La vizita Papei din 2019 de la Iași, preotul Daniel Iacobuț a fost cel care a stat în permanență alături de papă. El a fost una dintre fețele bisericești care s-au implicat activ în organizarea amplului eveniment. „Eram minunat de lumina soarelui care cădea pe fața lui. Eu eram în stânga lui și cu toții știam de ploaia care a fost înainte, norii care amenințau, jandarmii care ne spuneau - rugați-vă, părinte, pentru că trebuie aici să se întâmple ceva, vreo minune și după aceea, după momentul în care am cântat cu toții Hristos a înviat, când s-a așezat papa, eu eram lângă el și deja începea să se desfășoare toată întâlnirea, deci eram mai liniștit, mă minunam de lumina aceea care cobora spre toți. Cine crede devine mai om. Credința nu ne îndepărtează de ceilalți și de viață ci dimpotrivă cine e discipol al lui Christos devine om, află adevărata măsură a umanității sale. Aceasta apropiere a papei Francisc față de toți indiferent de apartenență religioasă de fapt ne arată o deschidere pe care Christos ne-a dăruit-o când i-a pus pe ucenici sa se roage Tatăl nostru”, povestește Daniel Iacobuț, preot la Episcopia Romano-Catolică de Iaşi.

Papa Francisc a fost ales ca suveran pontif în 2013. A militat mereu pentru pace și credință și ajutarea celor sărmani. A adus mai multe reforme în Biserica Catolică și s-a remarcat prin blândețea ta, dar și prin faptul ca era extrem de umil.

Acesta va fi înmormântat sâmbătă, într-un mormânt simplu, exact așa cum a cerut prin testament. Maria STANCU