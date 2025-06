Cel mai ingenios hoț de mașini din Iași, prins de polițiști

Un tânăr de 23 de ani a găsit o metodă cel puțin inedită de a fura mașini. Individul urmărea mașinile ce îi păreau a fi părăsite în parcări și, profitând de lacunele legislative, reușea să le ducă pe platformă la fier vechi, deși nu avea nici actele și nici cheile lor.

Firmele de transport autorisme spun că nu îi pot legitima și nici cere acte doveditoare de la cei care le sunt clienți, iar la punctele de colectare de fier vechi actele sunt necesare doar dacă se cere radierea. Astfel, bărbatul a reușit să fure în două luni 10 mașini din oraș.

Bogdan este stabilit în Danemarca, dar a lăsat în țară 3 mașini mai vechi de care să se folosească atunci când vine aici. Întors acum o lună pentru a rezolva niște probleme a constatat că niciuna dintre cele 3 mașini nu mai exista în parcarea unde le-a lăsat. „Eu stau în străinătate, aveam în România 3 mașini. Le-am lăsat parcate la un supermarket, că sunt mai protejate, am zis eu. Când am venit în țară, am mers să iau una dintre ele și am văzut că au dispărut. Am crezut că au fost ridicate la cererea celor de supermarket, dar nu. Am aflat apoi, când am mers la poliție, că de fapt e vorba de un hoț de masini. Valoarea mașinilor ce mi-au fost furate este în jur de 10-12 mii de euro. Un nebun a luat 10-15 maşini, între care 3 ale mele. Una nu o găsesc deloc, una am găsit-o, iar una, acum m-au sunat domnii de la poliţie că s-ar putea să fie şi cea de-a treia găsită casată. Pur și simplu a sunat la platforme și a cerut să îi fie duse la fier vechi, ca și cum erau ale lui. Nu l-a întrebat nimeni nimic”, spune păgubitul.

Furturi în lanț

Bărbatul era deja arestat de la finalul lunii mai pentru furturi, dar mașinile furate de el erau deja distruse.

Cei care transporta pe platforme autovehicule spun că nu pot să ceară acte doveditoare, căci ar fi ilegal. „Păi, eu am stat să-l documentez pe om? L-am întrebat: maşinile sunt ale tale? Da, că le-am cumpărat mai de mult. Nu am dreptul să îl documentez. Eu fac procesul verbal de preluare cu datele lui din buletin și atât. Dacă omul spune că e a lui, îl cred”, a declarat cel care a transportat mașinile furate.

„Omul, dacă te sună, te sună să-i iei maşina defectă, nu-i mai ceri şi tu alte documente, să-l umpli şi pe el de alte neplăceri. Nu cerem documete de la maşină decât dacă avem vreo suspiciune că nu ar fi dumnealui proprietar. Oricine poate ridica orice, asta ar trebuie să fie un semnal de alarmă pentru autorităţi, să ne aibă cumva sub un control, căci cei neautorizați fac trasnsporturi”, spune administratorul unei alte firme de tractări.

Firmele autorizate sunt atente, totuși, la unele detalii, când omul spune ca nu are acte, îi lipsesc și cheile sau este agitat, atunci refuză să facă transportul.

La fier vechi nu e nevoie de acte

Lacunele legislative se întind până la punctele de colectare a fierului vechi.

Dacă mașina nu e dată spre radiere, atunci cel ce o aduce nu trebuie să prezinte acte, ci doar să semneze o declarație pe proprie răspundere că îi aparține.

Bărbatul care a furat maşinile a fost aresat de poliţişti şi este cercetat pentru furt calificat. Maria STANCU