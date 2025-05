Cel mai mare festival studențesc din țară, la Iași!

Cel mai mare festival studențesc din România găzduit de o universitate revine cu forțe proaspete! Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) dă startul celei de-a V-a ediții a Zilelor Campusului „Tudor Vladimirescu”, un eveniment plin de energie, muzică, competiții, inspirație și distracție, ce va transforma campusul într-un epicentru al bucuriei între 21 și 24 mai. Anul acesta am pregătit mai multe surprize, mai multe evenimente întinse pe mai multe zile de festival. Cu un program extins, mai spectaculos ca oricând, și cu trupa The Motans care va susține concertul principal, festivalul promite patru zile de neuitat pentru studenți, liceeni, alumni, dar și pentru toți ieșenii care doresc să se bucure și să petreacă alături de noi!

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizează, în perioada 21-24 mai, Zilele Campusului „Tudor Vladimirescu” - ediția a V-a. Spre deosebire de anii trecuți, TUIASI anunță și mai multe surprize și evenimente, toate condensate în patru zile de festival. Pregătirile au început deja de câteva luni, iar în această perioadă au loc înscrierile voluntarilor (link) care au șansa să participe la toate „secretele” din culise și să ajute ca toate manifestările să se desfășoare așa cum ar trebui.

„Este un festival mai mare față de anul trecut și chiar față de acum doi ani. Acum doi ani am pornit de la un festival de două zile, iar acum suntem deja la un festival care conține patru zile pline cu evenimente foarte, foarte frumoase pentru studenți. Ne dorim ca prin aceste evenimente să promovăm oferta educațională a universității, să arătăm celor din exterior ce se studiază la TUIASI, care sunt rezultatele muncii studenților noștri, dar și cum arată spiritul studențesc și tineresc care caracterizează «Tudorul» dintotdeauna", a declarat Bogdan Budeanu, directorul Direcției Servicii Studențești din cadrul TUIASI.

Zilele Campusului „Tudor Vladimirescu” debutează miercuri, 21 mai, cu TUIASI JOBS Drive-Thru, unde studenții pot afla de la firmele care au răspuns pozitiv invitației TUIASI ce pot oferi viitorilor ingineri, eveniment urmat de Garden Party, cu jocuri în aer liber, muzică și premii surpriză. De la ora 16:30 are loc concursul de Beer Pong (fără consum de băuturi alcoolice), unde participarea se face pe bază de înscrieri online, pe www.campus.tuiasi.ro.

Seara, de la ora 19.00, va avea loc Crosul TUIASI, un eveniment prin care ne dorim „să colorăm” campusul cu energie. Anul acesta sunt organizate și mai multe secțiuni, destinate atât studenților și angajaților TUIASI, dar și tuturor celor care vor să ne însoțească pe traseul de 1,2 km. Totodată, la fel ca în anii trecuți, va avea loc și „Cursa super eroilor și personajelor hazlii”, unde sunt așteptați toți cei cu spirit ludic și care vor să alerge costumați în personajele preferate, iar surpriza din acest an o reprezintă proba de „Ștafetă mixtă – echipe de 4 persoane”.

„Cu siguranță cea mai așteptată zi este cea de joi, 22 mai, când va concerta trupa The Motans. Este evenimentul cu cea mai mare anvergură, cel mai așteptat moment de către studenți și asta pentru că este trupa pe care studenții și-au dorit-o și acum un an, și acum doi ani. Noi facem anual un chestionar în care îi întrebăm ce formații ar dori să concerteze, iar această trupă a fost mereu pe primul loc în preferințe. Din păcate, în ultimii doi ani nu au fost disponibili în perioada festivalului. În acest an, și datorită partenerului principal al festivalului, compania Phinia, am reușit să îi aducem alături de noi, în inima campusului", a dezvăluit Bogdan Budeanu, directorul Direcției Servicii Studențești din cadrul TUIASI.

Tot joi, 22 mai, are loc TUIASI Open Days, un eveniment de tradiție, destinat liceelor din zona Moldovei. „Este o tradiție primirea celor 500 de elevi din medii defavorizate pentru prezentarea ofertei educaționale. Vor veni elevi din 10 licee, în general licee din mediul rural sau licee din orașe mici, cu populație sub 10.000 de locuitori. Vrem să le arătăm că merită să urmeze o facultate, să-și continue studiile, nu să plece imediat la muncă în străinătate. Vrem să le arătăm ce înseamnă să fii student pentru o zi și simulăm acest lucru cât mai bine”, a precizat Bogdan Budeanu. Astfel, elevilor participanți le este asigurat transportul și masa. La prima oră aceștia vor merge la ore, unde studenții și profesorii voluntari le vor face un tur al facultăților până spre după-amiază. Următorul drum „studențesc” se oprește la cantină, unde elevii vor lua masa de prânz împreună cu viitorii lor colegi, iar apoi vor putea să iasă în campus și să participe la evenimentele din cea de-a doua parte a zilei. „O să avem un Garden Party special pentru acești elevi, organizat cu tot felul de jocuri în aer liber. Vor fi jocuri de societate, jocuri de grădină, împreună cu colegii lor mai mari care sunt deja studenți. Cei 500 de elevi vor rămâne la concertul trupei The Motans. Atât cu elevii, cât și cu profesorii coordonatori din aceste licee s-au legat prietenii foarte frumoase. ", a mai adăugat Bogdan Budeanu.

Ziua de vineri, 23 mai, este și ea plină de surprize. 100 de studenți vor vedea cum este să lucrezi la Phinia. Participarea se face pe bază de înscrieri online, pe www.campus.tuiasi.ro, iar cei selectați vor merge la Phinia să vadă ce înseamnă să fii inginer pentru o zi în cadrul companiei, dar și care sunt oportunitățile de carieră sau dotările de care se bucură angajații Phinia. Tot vineri, odată cu lăsarea serii, distracția se întoarce în inima campusului cu Disco '80 @ Tudor: Back to the '80s în atmosfera „Tudorului” retro. La fel ca anul trecut, provocarea pentru studenți este un dress code al anilor '80, DJ-ul invitat fiind Sorin Lupașcu. De la ora 23:00 la 05:00 ne vom dezbrăca însă hainele „în alb și negru” din anii '80 și dăm startul la Color Rush - Color the Campus, cea mai mare petrecere studențească organizată în aer liber.

„Îi așteptăm pe toți! Campusul este un mediu prietenos și deschis atât pentru propriii studenți care locuiesc aici, cât și pentru simpatizanții campusului, pentru cei care au făcut studii la TUIASI și au locuit în campus. Zilele Campusului se adresează și viitorilor studenți. Ne dorim ca acest festival să aducă împreună trei mari categorii de oameni: viitori studenți, studenți și foști studenți ai universității. Să ne simțim bine împreună timp de patru zile", este mesajul lui Bogdan Budeanu, directorul Direcției Servicii Studențești din cadrul TUIASI.

Program Zilele Campusului - ediția a V-a

Miercuri - 21.05.2025

ora 10:00-18:00 TUIASI JOBS Drive-Thru (Ziua 1)

ora 14:00-18:00 - Garden Party - jocuri în aer liber

ora 16:30 - Concurs de Beer Pong (participarea se face pe bază de înscrieri online pe www.campus.tuiasi.ro)

ora 19:00 - Crosul TUIASI (participarea se face pe bază de înscrieri online pe www.campus.tuiasi.ro)

ora 22:00 - Finala UEFA Europa League (Fan Zone echipe, steaguri echipe din finală) – meci în aer liber în parcul dintre căminele T9-T11; ecran 4,5x2,5 m)

Joi - 22.05.2025

ora 10:00-16:00 TUIASI JOBS Drive-Thru (Ziua 2)

ora 10:30 - TUIASI Open Days - primirea celor 500 de elevi din medii defavorizate pentru prezentarea ofertei educaționale a universității

ora 11:00-13:00 - TUIASI Open Days - tururi ghidate la facultăți pentru 500 de elevi

ora 13:00-16:00 - masa elevilor

ora 14:00-19:00 - Garden Party - jocuri în aer liber

ora 16:00 - Cursuri de autoapărare pentru elevi și studenți

ora 19:00 - Deschidere concert - formații locale

ora 20:00 - Concert Gașcă Chitară Grozăvești

ora 21:00 - Concert The Motans

Vineri - 23.05.2025

ora 09:00-15:30 – Ziua PHINIA (100 de studenți vor vedea pe durata unei zile cum este să lucrezi în cadrul Companiei PHINIA România) (participarea se face pe bază de înscrieri online pe www.campus.tuiasi.ro)

ora 14:00-18:00 - Garden Party - jocuri în aer liber

ora 20:00-23:00 - Disco '80 @ Tudor: Back to the '80s în atmosfera „Tudorului” retro; dress code anii '80; DJ invitat Sorin Lupașcu

ora 23:00 - 05:00 - Color Rush - Color the Campus - cea mai mare petrecere studențească organizată în aer liber

ora 09:00-19:00 – Campionat Național de Calisthenics (invitat Tony Saik)

ora 19:00 – Ceremonie de închidere a festivalului

Sâmbătă - 24.05.2025

ora 09.00-19.00 – Competiție de Calisthenics (invitat Tony Saik) - STREET WORKOUT STRENGTH Endurance & FRESTYLE EVENT

ora 19.00 – Ceremonie de închidere a festivalului